Theater, Oper & Tanz

Deutsches Theater, Berlin: Der Menschenfeind von Molière, Regie: Anne Lenk, 7. Nov., 20.15 Uhr (anschließend 120 Tage in der 3Sat-Mediathek verfügbar), https://pressetreff.3sat.de/programmwochen/programmwoche/46/3sat/07.11.2020/07.11.2020/bc/zeige/02cd7f65-cb6d-48f8-be07-0b02f60f5118/

Residenztheater, München: 50 mal Lenz - Ein Versuch, nach Georg Büchner, Aufführung auf Zoom, 6. Nov., 19.30 Uhr, www.residenztheater.de; Tagebuch eines geschlossenen Theaters, Staffel 2, https://www.youtube.com/channel/UCw034AQAw0lrR4dJmb3rdfQ

Nationaltheater, München: Everyman von Philip Roth und Die Jedermann-Monologe von Frank Martin, Lesung mit Nikolaus Bachler und Michael Nagy, 30 Tage on demand ab 3. Nov., https://www.staatsoper.de/news/absage-im-november.html; Die Vögel von Walter Braunfels, Regie: Frank Castorf, 30 Tage on demand ab 5. Nov., 19 Uhr, www.staatsoper.tv

Schaubühne, Berlin: Kalldewey, Farce von Botho Strauß, Regie: Luc Bondy, 6. Nov., 18 Uhr, bis 9. Nov., 18 Uhr; Ein Volksfeind von Henrik Ibsen, Regie: Thomas Ostermeier, 10. Nov., 18 Uhr, bis 13. Nov., 18 Uhr, www.schaubuehne.de

Kabarett

Trost, Kraft und Kolleg*innen: Kabarett extra mit Johanna Bittenbinder, Stephan Zinner und Gästen aus dem Münchner Lustspielhaus, https://www.br.de/mediathek/sendung/trost-kraft-und-kolleginnen-av:5e831d81b691d6001ae4e292

Max Uthoff und Claus von Wagner: Die Anstalt, https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt

Josef Hader: Privat; Hader spielt Hader; Hader muss weg; Privat; Im Keller; Hader fürs Heim, Bunter Abend, Homestories; https://player.hader.at

3SAT: Till Reiners: Real bleiben; https://www.3sat.de/kabarett/3satfestival/till-reiners-real-bleiben-100.html

Pop & Jazz

Unterfahrt: Jazz-Livestreams von Clara Haberkamp Trio (5. Nov.), Junger Münchner Jazzpreis 2020 (6. Nov.) und Wolfgang Muthspiel Trio (11. Nov.), jeweils ab 20 Uhr; https://unterfahrt.de

Sound of Munich Now: 20 Tage, 20 Bands. Den ganzen November lang wird jeweils eine Band und ihre Musik vorgestell. Montags bis freitags, ab 20 Uhr; https://soundofmunichnow.de

Kylie Minogue: Infinite Disco, Livestream der australischen Pop-Ikone, 7. Nov., 21 Uhr; www.facebook.com/events/353691169025674

Music for the Mind: Benefizveranstaltung "to support mental health awareness" mit Auftritten von u.a. And You Will Know Us By The Trail of Dead, 12. Nov., 6pm CST (1 Uhr MEZ); simsfoundation.org/events

Klassik

Bayerische Staatsoper: Videos-on-Demand aus Oper, Konzert und Ballett, https://www.staatsoper.de/tv.html?no_cache=1

Berliner Philharmoniker: jeden Samstag, 19 Uhr in der Digital Concert Hall neues Online-Format "The Berlin Phil Series", https://www.berliner-philharmoniker.de/

BR Chor Mediathek: https://www.br-chor.de/medien_info/mediathek/

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Konzert mit Igor Levit, Werke: Strawinsky, Mozart, Bartók, Leitung: Klaus Mäkelä; https://www.br-klassik.de/concert/ausstrahlung-2322670.html

Elbphilharmonie: Streams & Videos; https://www.elbphilharmonie.de/de/mediathek/category/streams-videos

Gärtnerplatztheater: Youtube: https://www.youtube.com/user/Gaertnerplatztheater

Literatur

Monacensia: Atelier Monaco mit Sibylla Hirschhäuser und Barbra Breeze Anderson, Moderation: Lisa-Katharina Förster und Tristan Marquardt, 5. Nov., 19 Uhr; https://www.youtube.com/watch?v=2JbixqaKEsc

Sabine Brandl: Verzaubert - mein Herz schlägt queer, Buchpräsentation via Zoom, 7. Nov., 20 Uhr, Meeting-ID: 969 3716 5585, Passwort: muc2020; https://zoom.us/j/96937165585?pwd=elJnb0RPa21JTjVWa1U1NlZFYy9HQT09 Residenztheater: Resi liest, Schauspielerinnen lesen "Annette, ein Heldinnenepos" von Anne Weber, das mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet wurd, ab 5. Nov., 18 Uhr, täglich neue Folgen (insgesamt zehn); https://www.residenztheater.de/resi-%20sendet

Schreibwerkstatt mit Lena Gorelik: Online-Zoom-Webinar, 8. Nov., 10 Uhr, Anmeldung bis 6. Nov. unter buchung.nsdoku@muenchen.de; https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/veranstaltungen/aktuelle-termine/veranstaltungs-details/schreibwerkstatt-mit-lena-gorelik-364/1196/zeitraum/2020/november/

Ausstellungen

Bayerische Staatsbibliothek: München. Schau her!, www.bsb-muenchen.de/virtuelle-ausstellung-muenchen-schau-her/#0

Pinakotheken: Digitale Angebote direkt auf der Startseite: https://www.pinakothek.de, z.B. Online-Sammlung, www.sammlung.pinakothek.de und in der Kunstminute Kunstwerke und die Kuratoren kennenlernen, www.pinakothek.de/kunstminute; www.youtube.com/ user/Pinakotheken

Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung: Sebastião Salgado - Exodus, 360-Grad-Rundgang durch die Ausstellung https://my.matterport.com/show/?m=4ZcBkUg65xs&back=1

Deutsches Museum: Virtueller Rundgang durch Naturwissenschaft und Technik, http://www.deutsches-museum.de/

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge und mehr, www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote