Theater, Oper & Tanz

Staatsoper München: 5. Montagskonzert, 4. Mai, 20.15 Uhr, Die unmögliche Enzyklopädie für zu Hause Nr. 52: Reduktion, bis 1. Mai, Boris Godunow, bis 2. Mai 11.59 Uhr, L'elisir d'amore, bis 2. Mai 11.59 Uhr; Der feurige Engel, bis 9. Mai 11.59 Uhr; Die verkaufte Braut, 2. Mai 12 Uhr bis 16. Mai 11.59 Uhr; www.staatsoper.de www.staatsoper.de/stream

Kammerspiele, Kammer 4: 29. April, 18 Uhr: Hogwarts-Exkursion mit Gro Swantje Kohlhof - Folge 4, 29. April, 20 Uhr: Gedenkkonzert zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau mit dem Jewish Chamber Orchestra Munich, 30. April, 18 Uhr: Höchst kreativ, niedrigst bezahlt: Wie Corona die Prekarisierung freier Kunst verschärft; www.muenchner-kammerspiele.de/kammer-4

Residenztheater: Tagebuch eines geschlossenen Theaters; Youtube unter www.youtube.com/channel/UCw034AQAw0lrR4dJmb3rdfQ; Resi ruft an: Schauspieler lesen live am Telefon Texte vor, www.residenztheater.de/resi-ruft-an; Resi liest vor: Gullivers Reisen, 12 Uhr, täglich eine neue Folge; www.residenztheater.de/resi-liest-vor; www.residenztheater.de

TamS Heimtheater: Das Käthchen von Heilbronn hab ich mir anders vorgestellt, Sie sinken, wir winken, Die Odyssee, Brandstifterei, Weltuntergang Riesenblödsinn, tamstheater.com/heimtheater

Theater ... und so fort: Gottes Last, von Heiko Dietz, www.undsofort.de/stueck/gottes-last,1092

Fastfood theater: Die Kunst der Stunde. Online-Impro zum Buchen; www.fastfood-theater.de

Staatsoper Berlin: Babylon von Jörg Widmann, 30. April; Der Rosenkavalier von Richard Strauss, 4. Mai; King Arthur von Henry Purcell, 6. Mai; www.staatsoper-berlin.de

Thalia Theater Hamburg: tgl. wechselndes Programm, Die Hamletmaschine von Heiner Müller, Fr, 1. Mai; Don Giovanni. Letzte Party nach Mozart, 3. Mai; www.thalia-theater.de

ZEITFÜREINANDER: Dating in Zeiten von Social-Distancing, fünf Dating-Runden an fünf Tagen, jedes Theater zeigt jeweils eine Folge, 19.30 Uhr bis 12 Uhr am darauffolgenden Tag: Deutsches Theater Berlin, Fr., 1. Mai; Düsseldorfer Schauspielhaus, Sa., 2. Mai; Schauspiel Hannover, So., 3. Mai; Residenztheater München, Mo., 4. Mai; Staatstheater Nürnberg, Di., 5. Mai; auf der Webseite www.zeitfuereinander.com sind die Videos am Folgetag des Streamings der jeweiligen Theater zu sehen.

Kabarett

3SAT: Tino Bomelino: Man muss die Dinge nur zu Ende; Stefan Danziger: Was machen Sie eigentlich tagsüber; Lisa Eckhart: Die Vorteile des Lasters; Matthias Egersdörfer: Ein Ding der Unmöglichkeit; Horst Evers: Früher war ich älter; https://www.3sat.de/kabarett

BR Mediathek: Angela Ascher: Fraueng'schichten; Lisa Fitz: Weltmeisterinnen - Gewonnen wird im Kopf; Günter Grünwald: Deppenmagnet; Grünwald Freitagscomedy Herbert & Schnipsi: Neues von Herbert & Schnipsi; Luise Kinseher: Mamma Mia Bavaria; https://www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Josef Hader: Der Knochenmann (bis 30.4.), Hader fürs Heim, Homestories, https://player.hader.at

Gerhard Polt: Fast wia im richtigen Leben, alle Folgen, https://polt.de

Münchner Lustspielhaus: Trost, Kraft und Kolleg*innen: Kabarett extra mit Johanna Bittenbinder, Stephan Zinner und Gästen, https://www.br.de/mediathek/sendung/trost-kraft-und-kolleginnen-av:5e831d81b691d6001ae4e292

Klassik

BR Chor Mediathek, https://www.br-chor.de/medien_info/mediathek/

BR-Klassik Concert Münchner Rundfunkorchester: Videoreihe, bis 31.12.2020; https://www.rundfunkorchester.de/medien/videos-mitten-im-ro/; https://www.br-klassik.de/concert/index.html

Pianistenclub, täglich ein neues Konzertvideo; https://vimeo.com/showcase/6938703

Budapest Festival Orchestra: Quarantine soirées, jeden Abend um 19.45 Uhr; https://bfz.hu/en/media/quarantine-soirees/

Daniel Fritzen: Konzert am Kawai-Flügel, dienstags um 18 Uhr; https://pianist-luebeck.de/live/

Elbphilharmonie: Video on Demand; https://www.elbphilharmonie.de/de/

Ensemble Modern: Live-Konzerte mit Solo- und Duowerken, jeden Montag und Donnerstag um 20.30 Uhr; Online https://www.ensemble-modern.com/de/projekte/aktuell/on-air-2020

Pop & Jazz

Detailansicht öffnen Live aus der Unterfahrt: Der Münchner Pianist Chris Gall ist per Stream zu erleben. (Foto: Mike Meyer)

Bahnwärter Thiel: samstags um 19 Uhr DJ-Livestreams aus dem Münchner Viehhof, www.facebook.com/bahnwaerterthiel1

Corleone: täglich ab 18 Uhr Shutdown Radio mit wechselnden DJs; www.corleone.cc

Dringeblieben.de: wer noch nicht mitbekommen hat, was die Kölner so an Online-Kultur auf die Beine stellen: https://dringeblieben.de

Glockenbachwerkstatt: die Glocke bietet weiterhin Konzerte auf Abruf; ab 30. April gibt es Adriano & Friends, ab 2. Mai Ippio Payo; www.facebook.com/glockenbachwerkstatt

Harry Klein: Kuriose Visionäre DJ-Livestream, 30. April, 19:30 Uhr; NachtEin.TagAus Livestream am 2. Mai ab 19:30; www.facebook.com/harrykleinclub

#kulturretter: Konzerte, Lesungen und DJs im Live-Stream; Musiktermine: ISA, 30. April, 20.15 Uhr; Kannheiser, 1. Mai, 20:15 Uhr; www.kulturretter.de

Lunastrom: Walpurgisnacht Sockgaze Home Party mit DJ Marc Zimmermann, 30. April, 20 Uhr, www.lunastrom.org

Titus Waldenfels streamt: Wohnzimmerkonzert mit Margreth Außerlechner, 1. Mai, 19 Uhr; Live aus Kaiserslautern mit Julia & Christoph Jung, 2. Mai, 20:30 Uhr; im Duo mit Petra Lewi, 6. Mai, 19 Uhr; titus-waldenfels.de/termine

Unterfahrt: Jazz live auf der Bühne; am 1. Mai, 20.30 Uhr, der Pianist Chris Gall; weitere Infos auf der neu gestalteten Webseite: unterfahrt.de

Zuhause Festival: Live-Konzerte: Kim Kosima, 30. April, 20 Uhr; Martin anTon, 1. Mai, 19 Uhr; Nico sings Country, 1. Mai, 20:30 Uhr; Liliath, 2. Mai, 18 Uhr; Trikont plays Trikont am 4. Mai, 20 Uhr; zuhause-festival.de

Literatur

Detailansicht öffnen Der Schauspieler Axel Milberg liest im neuen SZ-Podcast seine Lieblingstexte. (Foto: imago/Spöttel Picture)

Tom Hillenbrand liest Edgar Allen Poe "Die Maske des Roten Todes", 2. Mai, 21 Uhr; https://www.twitch.tv/tomhillenbrand

Martina Borger: "Wir holen alles nach", Buchpremiere, 5.Mai, 19 Uhr; https://www.facebook.com/Monacensia

87. Jahrestag der Bücherverbrennung, Lesung aus "verbrannten Büchern", 10.Mai, in den Social Media Kanälen unter #gegenVergessen und #10mai1933 und auf Instagram: @lesung_gegendasvergessen; Facebook: @lesunggegendasvergessen Königsplatz: Tag der Bücherverbrennung, Lesung aus "verbrannten Büchern", 10. Mai, https://lesungausverbranntenbuechern.de/wordpress/

Corona Chroniken: virtuelle Schreibwerkstatt für Jugendliche, betreut von den AutorInnen Olga Grjasnowa, Ayham Majid Agha, Juri Sternburg und Anna Langhoff; https://corona-chroniken.com/

Hugendubel: Buchhändler Florian Valerius und Schriftstellerin Mareike Fallwickl stellen persönliche Buchhighlights vor, immer montags; https://www.instagram.com/hugendubel_buchhandlungen/

Daniel Brühl: Lyrik-Lese-Aktion des Schauspielers unter dem Instagram-Account https://www.instagram.com/poetryforlocals/

SZ-Podcast: Milbergs literarischer Balkon, täglich auf sz.de.

Museen in München

Ägyptisches Museum: Ausstellungsrundgang, Interviews, Videos www.smaek.de/smaek-digital/museumfromhome

Alte Pinakothek: 360-Grad-Rundgang durchs Museum und interaktive Geschichten, www.g.co/AltePinakothek; Sonderpräsentation zu Raffaels 500. Todestag, www.pinakothek.de/raffael

Bayerisches Nationalmuseum: digitale Rundgänge, www.facebook.com/pg/BayerischesNationalmuseum

Bayerische Staatsbibliothek: Schau her!, www.bsb-muenchen.de/virtuelle-ausstellung-muenchen-schau-her/#0

Bayerische Staatsgemäldesammlungen: Online-Bestand, www.sammlung.pinakothek.de Museum Brandhorst: ab 2. Mai: Spot On: Bücher in der Sammlung Brandhorst www.museum-brandhorst.de

Deutsches Jagd- und Fischereimuseum: Ausstellung Wasserwelten - Fischgeschichten, www.wasserwelten.jagd-fischerei-museum.de

Deutsches Museum: Virtuelle Rundgänge, www.digital.deutsches-museum.de

Museum Fünf Kontinente: Online-Sammlung Fotografie, www.museum-fuenf-kontinente.de

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, Audiorundgänge u.a., www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote; Instagram-Aktionen zu den Ausstellungen Innenleben und Franz Erhard Walther. Shifting Perspectives, hausderkunst.de/blog/interiorities-instagram-aktion-zur-ausstellung-innenleben

Kunsthalle München: Virtuelle Ausstellungen: Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst, www.kunsthalle-muc.de/ausstellungen/faust-digital; Mit Leib und Seele. Münchner Rokoko von Asam bis Günther, www.kunsthalle-muc.de/ausstellungen/rokoko-digital/

Lenbachhaus: Sheela Gowda - It matters, www.lenbachhaus.de/entdecken/ausstellungen

Pinakotheken: Mi. und Fr., 13.30-14 Uhr, Live-Dialogführungen, www.instagram.com/pinakotheken

Sammlung Goetz: Videos aus Brainwashed, www.sammlung-goetz.de/entdecken/digitale-angebote/brainwashed-digital Münchner

Stadtmuseum: Online-Sammlung, www.sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de

Villa Stuck: Livestream, 1. Mai, 19 Uhr: Philosophisches Foyer mit Paulus Kaufmann, 2. Mai: #fraenzchenathome, 3. Mai: #closedbutopen - Spaziergang durch die historischen Räume, 5. Mai um 13.30 Uhr: #askthedirector, www.instagram.com/villastuck

Zentralinstitut für Kunstgeschichte: kurze Geschichten und Fundstücke, www.blog.zikg.eu und Photothek und Sonderausstellungen, https://artsandculture.google.com/partner/zentralinstitut-fuer-kunstgeschichte

Weitere Museen

British Museum, London: 360-Grad-Rundumblicke mit Google Streetview, artsandculture.google.com/partner/the-british-museum

Kunsthaus Bregenz: wöchentliche kurze Video-Führungen durch das Haus: KUB Architektur Shortcuts; www.kunsthaus-bregenz.at

Museum Rietberg, Zürich: Videos, Interviews u.a. zur Ausstellung Fiktion Kongo, https://rietberg.ch/ausstellungen/fiktionkongo#kongo_remix

Städel Museum Frankfurt: viele digitale Angebote, www.staedelmuseum.de/de/digitale-angebote

Tate Britain, London: Tate Archives: 52 000 digitalisierte Objekte, www.tate.org.uk/art/archive/collections

Museum Tinguely, Basel: viele digitale Angebote und interaktive Inhalte, www.tinguely.ch/de/veranstaltungen.html

Kinder

Münchner Marionettentheater: Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart nach einer Inszenierung von Siegfried Böhmke; Die Abenteuer des kleinen Bären, ab 4 Jahre, https://www.muema-theater.de

Internationale Jugendbibliothek: "I-solation! Kinder, malt euch!", Online-Ausstellung zum Mitmachen, https://www.ijb.de/de/ausstellungen/corona-selbstportraits.html

BMW Group Junior: digitale Angebote und Online-Workshops unter https://www.bmw-welt.com/de/experience/juniorprogramm/online-workshops.html

Circus Theater Roncalli: Roncalli-Dance zum Mitmachen, ab 2. April mit Yogi, Mo-Fr um 10.15 Uhr https://lnk.to/Fabulara_Roncalli

Dance Echo e.V., PA/Spielkultur und Dschungelpalast/Feierwerk: Kinder-Plattform mit Kreativideen und Wettbewerben, https://kiku-online.net

Bayerische Staatsoper: Angebote für Kinder unter https://www.staatsoper.de/news/kinderangebot-fuer-zu-hause.html

Pathos München: Pathos spielt bei dir!, Spielanleitungen fürs Theater in den eigenen vier Wänden, http://www.pathosmuenchen.de

Theater Dortmund: Couchgeschichten unter www.tdo.li/couchgeschichten

Rabenhoftheater Wien: jede Woche zwei neue Theaterklassiker für Kinder, https://www.rabenhoftheater.com/classics-for-kids-channel/Next Liberty

Tanzkomplizen: Tanztheater für Kinder und Bewegungsaufgaben, https://tanzkomplizen.de/vermittlung/online-spielplan/

Opernwerkstatt am Rhein: Bubble im Kosmos - Eine Weltraumodyssee, ab 5 Jahre, https://vimeo.com/402191418/8c847b4ae6

Junges Ensemble Stuttgart: Theater auf dem Sofa, wechselnde Stücke online unter https://www.jes-stuttgart.de

Grips Theater Berlin: wechselnde Kindertheaterstücke online unter https://grips.online

Theater Heidelberg: Bambi lesen statt spielen, jeden Tag ein neues Kapitel auf https://www.theaterheidelberg.de/sparten/junges-theater/bambi-lesen-statt-spielen

Theater Junge Generation Dresden: "Die Bremer Stadtmusikanten", bis 3.5. auf https://www.tjg-dresden.de/tjgistfuerdichda.html

Theater an der Rott: "Wer nicht träumt, ist selbst ein Traum" von Jens Raschke, ab 9 J., bis 3.5., https://www.theater-an-der-rott.de

Comedia Kindertheater Köln: Heldenzentrale, ab 9 Jahre; Agentur für Diebstahl, ab 9 Jahre; Villa Utopia, ab 10 Jahre, https://www.comedia-koeln.de/das-theater/aktuell/helfen-sie-unseren-schauspielerinnen.html

Kika: "Anna und die wilden Tiere", https://www.kika.de/anna-und-die-wilden-tiere/sendungen/anna-liest/anna-liest-eichhoernchen-100.html

Theater Mummpitz, Nürnberg: Jazz für Kinder, "Kasper und der teuflische Husten", https://www.theater-mummpitz.de

Junges Schauspiel Düsseldorf: "Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete", https://www.dhaus.de/blog/raeuber_hotzenplotz_teil_2/