Theater

Staatsoper München: Videos-on-Demand: Parsifal, von Richard Wagner, bis 13. April, 23.59 Uhr, Die unmögliche Enzyklopädie, Nr. 51: Sinn, Video-on-Demand bis 16. April, L'Elisir d'Amore, von Gaetano Donizetti, bis 18. April 2020, 11.59 Uhr, Portrait Wayne McGregor, vom 10. April, 12.00 Uhr bis 17. April, 11.59 Uhr, Die Frau ohne Schatten, von Richard Strauss, von 11. April, 12.00 Uhr bis 25. April, 11.59 Uhr; www.staatsoper.de/stream

Kammerspiele, Kammer 4: Live-Cam-Performance: Schicksale, 9. April, 18 Uhr; Wut von Elfriede Jelinek, 10. April, 18 Uhr; Fegefeuer in Ingolstadt, 11. April, 18 Uhr; Point of no Return von Yael Ronen, 12. April, 18 Uhr, jeweils 24 Stunden online; www.muenchner-kammerspiele.de

Residenztheater: Tagebuch eines geschlossenen Theaters; alle Folgen der Serie auf Youtube unter www.youtube.com/channel/UCw034AQAw0lrR4dJmb3rdfQ; Resi ruft an: Schauspieler lesen live am Telefon Texte vor, www.residenztheater.de/resi-ruft-an; Resi liest vor: Gullivers Reisen, von Jonathan Swift (6 J.); www.residenztheater.de/resi-liest-vor, www.residenztheater.de

HochX: Kettenreaktion: Eine Gesprächsverrichtung von und mit Ruth Geiersberger, theater-hochx.de/kettenreaktion.html

TamS Heimtheater: Das Käthchen von Heilbronn hab ich mir anders vorgestellt, Sie sinken, wir winken, Die Odyssee, Brandstifterei, Weltuntergang Riesenblödsinn, tamstheater.com/heimtheater

Münchner Marionettentheater: Die Zauberflöte, von Mozart; Die Abenteuer des kleinen Bären, ab 10.4. 15 Uhr; www.muema-theater.de

Schauburg: 9. bis 15. April Tür zu (3 J.); www.schauburg.net

Schauspiel Dortmund: Kinder- und Jugendprogramm: 10. April: Zwerg Nase; www.theaterdo.de/onlinespielplan

Opern im Netz: operavision.eu/de

Staatsoper Berlin: Tägliche Videos-on-Demand, Parsifal von Richard Wagner, 10. und 13. April; Violetter Schnee von Beat Furrer, 14. April; Die Verlobung im Kloster von Sergej Prokofjew, 15. April; www.staatsoper-berlin.de

Staatsoper Stuttgart: Nixon in China, von John Adams, bis 10. April, 17 Uhr, www.staatsoper-stuttgart.de

Königlich-schwedische Staatsoper Stockholm: täglich wechselnde Videos, operanplay.se

Staatsoper Wien: Video-Streams, Parsifal, von Richard Wagner, 9. und 12. April, 17 Uhr; Die Feen (Fassung für Kinder), 11. April, 11 Uhr, Sylvia, 11. April, 19 Uhr; Der Rosenkavalier, von Richard Strauss, 13. April, 18 Uhr; Videos jeweils 24 Stunden verfügbar, www.wiener-staatsoper.at

Sydney Opera House: www.sydneyoperahouse.com

Opernhaus Zürich: Messa da Requiem, bis 9. April, www.opernhaus.ch

Cirque du Soleil: 60-minütiges Special mit Inhalten aus Amaluna, Bazzar und Volta; cirquedusoleil.com/cirqueconnect

Kabarett

3SAT: Abdelkarim: Staatsfreund Nr. 1; Tino Bomelino: Man muss die Dinge nur zu Ende; Stefan Danziger: Was machen Sie eigentlich tagsüber; Lisa Eckhart: Die Vorteile des Lasters; Matthias Egersdörfer: Ein Ding der Unmöglichkeit; Horst Evers: Früher war ich älter; Martin Frank: Es kommt wie's kommt; Katie Freudenschuss: Einfach Compli-Katie!; HG Butzko: Echt jetzt; Tobias Mann: Chaos; Timo Wopp: Auf der Suche nach dem verlorenen Witz; Nessi Tausendschön: 30 Jahre Zenit; Christoph Sieber: Mensch bleiben; https://www.3sat.de/kabarett

BR MEDIATHEK: Miss Allie: Mein Herz und die Toilette; Max Uthoff und Claus von Wagner: Die Anstalt; Sebastian Pufpaff: Wir nach; Erwin Pelzig: Weg von hier BR Mediathek: Django Asül: Letzte Patrone; Lisa Fitz: Weltmeisterinnen - Gewonnen wird im Kopf; Günter Grünwald: Deppenmagnet; Grünwald Freitagscomedy; Herbert & Schnipsi: Neues von Herbert & Schnipsi; Luise Kinseher: Mamma Mia Bavaria; Christian Springer und Michael Altinger: Schlachthof; Martina Schwarzmann: Wer Glück hat, kommt; Helmut Schleich: Kauf, du Sau!; Hannes Ringlstetter: Personality-Show; Schleich-Fernsehen - Ein Spezial zur Corona-Krise; https://www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Klassik

Bayerische Staatsoper: Videos-on-Demand aus Oper, Konzert und Ballett https://www.staatsoper.de/stream

Berliner Philharmoniker: Digital Concert Hall, https://www.berliner-philharmoniker.de

BR-Klassik Concert: https://www.br-klassik.de/concert/index.html

Daniel Fritzen: Konzert am Kawai-Flügel, jeden Nachmittag um 18 Uhr, https://pianist-luebeck.de/live

Elbphilharmonie: Video on Demand, https://www.elbphilharmonie.de/de

Hamburger Symphoniker: jeden Nachmittag von 16.15-17.00 Uhr, https://www.symphonikerhamburg.de/news/laeiszhalle-live-197

Igor Levit: Klavierkonzerte: bis 19. April, https://twitter.com/igorpianist

Münchner Rundfunkorchester: Videoreihe, bis 31.12.2020, https://www.rundfunkorchester.de/medien/videos-mitten-im-ro

Ralph Kiefer: Klassik, Jazz, Filmmusik u.v.m, täglich 17 Uhr, Instagram: https://www. instagram.com/ralph_kiefer; Facebook: https://www.facebook.com/ralphkieferpiano

ZKM: Feminale der Musik - Female Composers, digitales Festival täglich ab 18 Uhr, bis 1.5.2020, https://zkm.de/de/veranstaltung/2020/04/feminale-der-musik-female-composers

Pop & Jazz

Blitz: freitags und samstags, Programm unter www.blitz.club, www.facebook.com/blitzmusicclub

Corleone: täglich ab 18 Uhr Shutdown Radio aus der Bar mit wechselnden DJs, www.corleone.cc, www.webstream.eu/shutdownradio

kulturretter: Konzerte, Lesungen und DJ-Sets im Live-Stream; Kinderkonzert mit Reinhard Horn, 12. April, 17 Uhr; Das große Radek Novak Wunschkonzert, 12. April, 20 Uhr, www.kulturretter.de

ONE München: Live-Musik, DJ-Sets und Yoga, www.one-muc.de

Radio 80000: der Münchner Online-Indie-Radiosender sendet täglich Live-Programm und regelmäßig Konzert-Streams, www.radio80k.de, www.twitch.tv/radio80000

Rote Sonne: Livestream, 10. April,19 Uhr, diesmal mit MXST, SVS u.a.; www.facebook.com/rotesonne

Zuhause-Festival: Livestreams für zuhause von Musikern, Autoren, DJs; Termine: Thomas Fischer, 09. April, 20 Uhr; The Two of Us, 11. April, 18 Uhr; zuhause-festival.de

Neil Young macht sein Online-Archiv frei zugänglich. Auf https://neilyoungarchives.com/news/1

Literatur

ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/bestseller-und-klassiker-buecher-zum-hoeren/64826722

BR Bayern2: https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiotexte/index.html

BR Kulturbühne: Literatur, Filme, Theater und Musik, https://www.br.de/kultur/index.html

Bela B (Die Ärzte): Scharnow: Livestream Lesung auf Facebook, bis 19.04.2020

Doris Dörrie: Morning Pages: zehn Minuten Schreiben ohne abzusetzen, https://www.instagram.com/doris_doerrie/

Hanser Verlag: Materialien für virtuellen Lesekreis https://www.hanser-literaturverlage.de/spezial/lesekreise

Heidi Rehn: "Auf den Spuren von...", virtuelle München-Romantouren, https://youtu.be/_31fXofFRp8

Isarautoren: Online-Lesungen für Kinder und Jugendliche, https://www.youtube.com/channel/UCBpn1FRocXuQKx1KR2UH8iQ

Krimifestival München: Vorstellung der Autoren und Bücher, deren Lesungen verschoben wurden https://www.facebook.com/Krimifestival/

SZ-Podcast: Milbergs literarischer Balkon, täglich unter www.sz.de, Spotify u.a.

Tom Hillenbrand liest "Rotes Gold", 14.4., 20 Uhr, "Die Backlist. Alte Bücher, neu entdeckt", 18.4., 20 Uhr, https://www.twitch.tv/tomhillenbrand

Alexandra Helmig liest für Kinder aus Kosmo & Klax, täglich um 9.30 Uhr, https://www.instagram.com/alexandra_helmig/

Museen in München

Alte Pinakothek: Sonderpräsentation zu Raffaels 500. Todestag www.pinakothek.de/raffael und Rundgänge in Zusammenarbeit mit Google Arts & Culture, www.g.co/AltePinakothek

Bayerisches Nationalmuseum: digitale Einblicke ins Museum unter www.facebook.com/pg/BayerischesNationalmuseum

Bayerische Staatsgemäldesammlungen: Online-Sammlung unter www.sammlung.pinakothek.de

Museum Brandhorst: Online-Sammlung und Forever Young, www.museum-brandhorst.de

Deutsches Museum: Virtueller Rundgang unter www.digital.deutsches-museum.de Museum

Fünf Kontinente: Online-Sammlung Fotografie: www.museum-fuenf-kontinente.de

Haus der Kunst: div. digitale Angebote www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote und Instagram-Aktionen zu Innenleben und Franz Erhard Walther: Shifting Perspectives

Kunsthalle München: Digitale Ausstellung Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst, www.kunsthalle-muc.de/ausstellungen/faust-digital

Lenbachhaus: Online-Sammlung, www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online und Sheela Gowda - It matters

MUCA: Filme / Podcasts www.muca.eu/digital

NS-Dokuzentrum: Blog zur Ausstellung Tell me about yesterday tomorrow www.yesterdaytomorrow.nsdoku.de/blog

Pinakotheken: Online-Sammlung, Kunstminute auf Youtube u.a.: www.sammlung.pinakothek.de

Sammlung Goetz: Video-Rundgang und Highlights aus der Sammlung, www.sammlung-goetz.de

Stadtmuseum: Online-Sammlung, www.sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de

Valentin-Karstadt-Musäum: Virtueller Rundgang und neue Ausstellung Musik, Krawall und andere schöne Künste, www.valentin-musaeum.de

Villa Stuck: Ausstellung Die demokratische Schnecke in einem Blog; www.villastuck.de; 14. April, 13.30 Uhr: Livestream mit Museumsleiter Michael Buhrs, www.instagram.com/villastuck

Weitere Museen

Bode-Museum Berlin: Virtueller Rundgang, https://www.smb.museum/nachrichten/detail/virtueller-rundgang-durch-das-bode-museum-freigeschaltet.html

Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt: tägl. ein Objekt aus der Seuchengeschichte, www.dmm-ingolstadt.de/covid-19-history.html

Kunsthalle Hamburg: tägl. ein Hörbeispiel; www.hamburger-kunsthalle.de/ohrenschau

Schirn Kunsthalle Frankfurt: Fantastische Frauen, digitale Kurzführung; www.schirn.de/fantastischefrauen/digitorial

Weltmuseum Wien: Online Sammlung und Geschichten zu Depot-Objekten, www.weltmuseumwien.at/museumfromhome/#wachgekuesst

Werkbundarchiv Museum der Dinge Berlin: Digitale Werkstatt, Mitmachaktion: Musterkisten, www.museumderdinge.de/veranstaltungen/die-digitale-Werkstatt-der-dinge

Facebook-Livestream: Von Rembrandt über Götze bis zur Zeche Zollverein: 10 deutsche Museen fürs heimische Wohnzimmer: stündlich Sa, 11.4., ab 17 Uhr und So., 12.4., ab 11 Uhr. www.facebook.com/facebookappDeutschland

Galerien

Galerie Bezirk Oberbayern: Monika Supé & Sinan von Stietencron - Teilhabe, mit Deutscher Gebärdensprache, www.kunst-inklusive.de

DG-Galerie: Kunst-Netz-Werk,dialogisches Kunstprojekt, www.kunst-netz-werk.online

Beapart: Innovative Ausstellungskonzepte in Zeiten von Corona, BBK München, DG Kunstraum und Platform München, www.beapart-munich.de

Galerie König Berlin: der Galerist König chattet von Di. bis So. jeweils um 10 Uhr mit seinen Künstlern, www.koeniggalerie.com

Comic-Salon Erlangen: Zeich(n)en aus dem Homeoffice, tägl. wechselnd, www.comic-salon.de/de/zeichnen-aus-dem-homeoffice

Kinder

Schauburg München: Tür zu, ab 3 Jahre, bis 15. April, https://www.schauburg.net/de/tuer-zu

Münchner Marionettentheater: Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart nach einer Inszenierung von Siegfried Böhmke, https://www.muema-theater.de

Kaspers Spuikastl: Kasperl und das Schlangenei, Premiere 12. April, 15 Uhr auf www.facebook.com/AlteUtting/, ab Ostermontag abrufbar über www.kasperlsspuikastl.de

Echo e.V., PA/Spielkultur und Dschungelpalast/Feierwerk e.V.: Plattform für Kinder mit allerlei zum Zeitvertreib, https://kiku-online.net

Kinderkunsthaus München: täglich neue Bastelideen, https://www.instagram.com/kinderkunsthaus

RuckZuck-Zeichenkurs: Tiere zeichnen mit der Kinderbuchautorin und Illustratorin Franziska Biermann ("Jacke Marrone"), verfügbar auf dem YouTube-Channel 'Eddi Musik'

Theater Dortmund: Couchgeschichten, Der gestiefelte Kater, 9. April; Zwerg Nase, bis 17. April, www.tdo.li/couchgeschichten

Grips Theater Berlin: Pünktchen trifft Anton, ab 9 Jahre, bis 17. April, https://grips.online

Opernwerkstatt am Rhein: Bubble im Kosmos - Eine Weltraumodyssee, ab 5 Jahre, https://vimeo.com/402191418/8c847b4ae6