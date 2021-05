Theater

Kammerspiele: Solidarität - Archive of messages, Videoinstallation-Parcours von Barbara Ehnes, täglich 16-21 Uhr; Unsichtbar, ein Hörstück über 24-Stunden-Pflege von Florian Fischer und Ludwig Berger, Habibi Kiosk (Präsenz-Veranstaltung), 20. Mai, 15-19 Uhr; What is the City? #6: Welche Bildung wollen wir?, Zoom-Talk, 20. Mai, 20 Uhr; Wir Schwarzen müssen zusammenhalten - Eine Erwiderung, Regie: Jan-Christoph Gockel, Live-Stream und Werkraum (Hybrid-Veranstaltung), 21./22. Mai, 21 Uhr; R-Faktor - Das Unfassbare von Ayşe Güvendiren, Stream, 25. Mai, 21 Uhr; AmA ohne Maske, Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; Maximilianstr. 26-28, Telefon 23396600, www.muenchner-kammerspiele.de

Staatstheater am Gärtnerplatz: Schuberts Reise nach Atzenbrugg von Johanna Doderer und Peter Turrini, Regie: Josef E. Köpplinger, 20./25. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranstaltung); Non(n)sens von Dan Goggin, Regie: Josef E. Köpplinger, Premiere, 22./23. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Bunt denkt die Seele, Kammerkonzert, 23. Mai, 11 Uhr (Präsenz-Veranstaltung); Undine - Ein Traumballett von Karl Alfred Schreiner, 24. Mai, 18 Uhr (Präsenz-Veranst.); Eugen Onegin von Peter I. Tschaikowsky, Regie: Ben Baur, 26. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Gärtnerplatz Podcast mit Mitarbeiter/innen des Theaters (online); Gärtnerplatz 3, Telefon 20241300, www.gaertnerplatztheater.de

Nationaltheater: Paradigma - Broken Fall/Bedroom Folk/With a Chance of Rain, Choreografie: Russell Maliphant, Sharon Eyal, Liam Scarlett, 21. Mai, 20.15 Uhr, 25. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranstaltung); Schön ist die Welt von Franz Lehár, Regie: Tobias Ribitzki, 22. Mai, 20 Uhr, 24. Mai, 19 Uhr (Präsenz-Veranst.); Lear von Aribert Reimann, Regie: Christoph Marthaler, 23. Mai, 19 Uhr (Premiere), 26. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Max-Joseph-Platz 2, Telefon 21851903, www.staatsoper.de

Residenztheater: Rex Osterwald von Michel Decar, per Zoom, Regie: David Moser, 21. Mai, 19.30 Uhr; Erinnerung eines Mädchens von Annie Ernaux, Regie: Silvia Costa, Uraufführung, 21. Mai, 20 Uhr, Marstall (Präsenz-Veranstaltung); Finsternis von Davide Enia, per Zoom, 22. Mai, 19.30 Uhr; Einer gegen alle nach Oskar Maria Graf, Regie: Alexander Eisenach, 22. Mai, 19.30 Uhr; Teile (Hartes Brot) von Anja Hilling nach Paul Claudel, 22. Mai, 20 Uhr, Marstall (Präsenz-Veranstaltung); Hamlet von William Shakespeare, Regie: Robert Borgmann, Premiere, 23. Mai, 18 Uhr, 24. Mai, 16 Uhr, Residenztheater (Präsenz-Veranst.); Sneak Preview zu Dekalog nach Krzysztof Kieślowski und Krzysztof Piesiewicz, Regie: Calixto Bieito, Stream, 23. Mai, 19 Uhr; Dantons Tod von Georg Büchner, Regie: Sebastian Baumgarten, Stream, 24. Mai, 19 Uhr; Max-Joseph-Platz 1, Telefon 21851940, www.residenztheater.de

Volkstheater: Übergewicht, unwichtig: Unform von Werner Schwab, Premiere, 20./21. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranstaltung); Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt, Regie: Abdullah Kenan Karaca, 22./23. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Felix Krull nach Thomas Mann, Regie: Bastian Kraft, 24./25. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Brienner Str. 50, Telefon 5234655, www.muenchner-volkstheater.de

Schauburg: An der Arche um Acht von Ulrich Hub, Regie: Theo Fransz, Online-Vorstellung, 22. Mai, 11 Uhr, danach 72 Stunden abrufbar; Franz-Joseph-Straße 47, Telefon 23337155, www.schauburg.net

Theater Viel Lärm um Nichts: Leaving Lamento mit Texten von Verena Richter & Ensemble, Regie: Arno Friedrich, 21./22. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranstaltung); Pasinger Fabrik, August-Exter-Str. 1

Zentraltheater: Gegen die Wand nach Fatih Akin, Regie: Ercan Karaçayli, 20./21. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Paul-Heyse-Straße 28, Telefon 30659486

Kabarett

Deutsches Museum Innenhof: Eulenspiegel Flying Circus: Suchtpotenzial, Fr., 21. Mai, 20 Uhr, Simon & Jan, Sa., 22. Mai, 20 Uhr, Café Unterzucker, So., 23. Mai, 15.30 Uhr, Piet Klocke, So., 23. Mai, 19.30 Uhr, Wellküren, Mo., 24. Mai, 19.30 Uhr, Alfons, Di. 25. Mai, 20.30 Uhr; Innenhof Deutsches Museum, Telefon 344974

Literatur

Literaturhaus: Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart, Joseph Vogl im Gespräch mit Stephan Lessenich, 20. Mai, 20 Uhr (Saal & Stream); Monarchie und Geschlecht, Eröffnungsvortrag zur Tagung "Democracy and Gender" von Barbara Stollberg-Rilinger (siehe Bericht), 26. Mai, 17.30 Uhr (Zoom); Salvatorplatz 1, Telefon 2919340, www.literaturhaus-muenchen.de

Literaturportal Bayern: Von Paul zu Pedro, Franziska zu Reventlow in Schwabing 1895-1910, Literarischer Spaziergang, bis 31. Juli, online; www.literaturportal-bayern.de

Lyrik Kabinett: Beileibe und zumute mit Ursula Krechel, Moderation: Niels Beintker, 26. Mai, 19 Uhr, online; www.lyrik-kabinett.de

Klassik

Himmelfahrtskirche Sendling: Musikalische Andacht zu Pfingsten, 22. Mai, 19 Uhr; Kantatengottesdienst mit Bachs "Jauchzet Gott in allen Landen", 23. Mai, 10 Uhr; Musikalische Andacht (Musik von Haydn u.a.), 24. Mai, 11 Uhr; Kidlerstr. 15, Anmeldung: Telefon 3090760 oder pfarramt.himmelfahrt@elkb.de

Münchner Künstlerhaus: "Klangbilder - Bilderklang" mit dem Vokalensemble Singer Pur, 20. Mai, 19.30 Uhr; www.kuenstlerhaus-muc.de (Live-Stream)

Münchner Philharmoniker: Symphonie Nr. 8 Es-Dur von Gustav Mahler, Leitung: Valery Gergiev; Stream abrufbar vom 22. bis 27. Mai; www.mphil.de/stream

Pfarrkirche St. Ursula: Feierliche Pfingstvigil mit Motetten von Tallis, Becker u.a., 22. Mai, 20 Uhr; Kaiserplatz 1, Telefon 3837703 (begrenzte Teilnehmerzahl)

Prinzregententheater: 5. Abonnementkonzert der Münchner Symphoniker, 26. Mai, 20 Uhr; Prinzregentenplatz 12, Telefon 218502 (mit Livepublikum, als Stream auf www.muenchner-symphoniker.de)

Schwere Reiter: Sabine Liebner: "John Cage - Etudes Australes, 25. Mai, Lecture und Piano Recital, 18 und 20.30 Uhr (live vor Publikum); Dachauer Str. 116, Kartenreservierung: www.schwerereiter.de

Jazz, Rock & Pop

Einstein Kultur: ICI Ensemble, 20. Mai, 20 Uhr; Einsteinstraße 42, Telefon 416173795 (mit Live-Publikum)

Harry Klein: Synthvision-Livestream mit Hausherr u.a. (Elektro), 22. Mai, 20 Uhr; www.facebook.com/harrykleinclub

Heppel & Ettlich: Ansa Sauermann, 21. Mai, 20 Uhr; heppel-ettlich.de

Import Export: Kayan Project (22. Mai) und Faileri Failera (26. Mai), jew. geplant als LIvestream, event. OPen-Air im Hof, 20 Uhr; import-export.cc

Marc Zimmermann: Kassettenclub, DJ-Stream, 22. Mai, 21 Uhr; twitch.tv/lunastrom

Gasteig, Black Box: Volksbühne München, "Ammonite", 26. Mai, 19 Uhr (mit Livepublikum), Rosenheimer Straße 5; Tickets: www.volksbuehne-muenchen.de

Muffatwerk: Blurred Vision, Livestream feat. Schlachthofbronx & Elemental Wave, 23. Mai, 14 Uhr; www.muffatwerk.de

Unterfahrt: Kalle Kalima (21. Mai), Alma Naidu & Philipp Schiepek (25. Mai), Jan Lundgren (26. Mai), jew. als Live-Stream geplant, evt. mit Live-Publikum, 20.30 Uhr; www.unterfahrt.de

Kunst

Ägyptisches Museum: Ugo Dossi - Zeichen und Wunder, bis 27. Juni, smaek.de

Antikensammlungen: Hund, Katze, Maus, bis 12. Sep., www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de

Bayerische Akademie der Schönen Künste: Herlinde Koelbl - Jüdische Portraits, bis 3. Juli; Max-Joseph-Platz 3, www.badsk.de

Bayerisches Nationalmuseum: Kunst und Kapitalverbrechen. Veit Stoß, Tilman Riemenschneider und der Münnerstädter Altar, bis 1. Aug.; Silberkopf. Die Büste des heiligen Zeno aus Isen, bis 6. Juni, Intermezzo Murano. Moderne trifft Barock, bis 9. Jan., www.bayerisches-nationalmuseum.de

Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung: Sebastião Salgado, bis 30. Juni, www.versicherungskammer-kulturstiftung.de/kunstfoyer

Lenbachhaus: Michaela Eichwald, bis 12. Sep., Gruppendynamik. Der Blaue Reiter, www.lenbachhaus.de

Literaturhaus München: Zeitlang. Unbekanntes Bayern, bis 20. Juni, www.literaturhaus-muenchen.de

Pinakotheken: Alte Pinakothek: Jan Brueghel der Ältere. Der Neuburger Jahreszeiten-Zyklus, bis 31. Juli; Der sogenannte Pfirt'sche Altar aus der Cranach-Werkstatt, bis 31. Juli; Museum Brandhorst: Lucy McKenzie. Prime Suspect, bis 6. Juni; Pinakothek der Moderne: Nicholas Nixon., bis 11. Juli; Francis Alÿs. Re-Enactments, bis 5. Sep., Look at this, bis 19. Sep., Gerhard Richter, bis 6. Juni, www.pinakothek.de

Valentin-Karlstadt-Musäum: Hank Schmidt in der BeekEnzyklopädie der großen Geister, bis 25. Juli, bis 14. Nov., www.valentin-musaeum.de

Kunsträume draußen oder online

Akademiegalerie: Hyundeok Hwang - Fantasi-ealität; U-Bahnhof Universität, Ausgang Akademiestr.:, 21. bis 31. Mai, jederzeit zu sehen

Galerie der Künstler*innen: Paradise Lost #gender shift, 25. Mai bis 20. Juni, Maximilianstr. 42, www.bbk-muc-obb.de

Maximiliansforum: Sehnsucht, Veranstaltungen und Ausstellung von Färberei und Kösk, Unterführung Maximilianstr./Altstadtring, bis 4. Juli, diefaerberei.de

Hauptbahnhof, Sperrengeschoss: Zero Waste. Kunstwerke statt Müllberge, bis 31. Mai, zerowasteart.de

Schwere Reiter: Grenzbereiche. Entgrenzungen. Grenzen, 20. bis 22. Mai, Dachauer Str. 116a: www.schwerereiter.de

Whitebox: An die Zukunft der Nostalgie, bis 27. Juni, Atelierstr. 18, whitebox.art