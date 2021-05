Theater & Tanz

Staatstheater am Gärtnerplatz: Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Präsenzveranstaltungen: "Eugen Onegin", Oper von Peter I. Tschaikowsky, 14. Mai, 19.30 Uhr; "Schuberts Reise nach Atzenbrugg", Oper von Johanna Doderer in der Inszenierung von Staatsintendant Josef E. Köpplinger, 16. Mai, 18 Uhr; Uraufführung von "Undine - ein Traumballett" von Choreograf und Ballettdirektor Karl Alfred Schreiner, 19. Mai, 19.30 Uhr, Gärtnerplatz 3, Telefon 21851960, www.gaertnerplatztheater.de

Nationaltheater: Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Präsenzveranstaltungen: "Die Walküre (1. Akt)", konzertant, Musikalische Leitung: Asher Fisch, 13. Mai, 20.15 Uhr, 16. Mai, 19 Uhr; "Paradigma - Broken Fall/Bedroom Folk/With a Chance of Rain", Choreographie: Russell Maliphant, Sharon Eyal, Liam Scarlett, 19. Mai, 19.30 Uhr; Max-Joseph-Platz 2, Telefon 21851903, www.staatsoper.de

Residenztheater: Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Präsenzveranstaltungen: "Hamlet" von William Shakespeare, Regie: Robert Borgmann, Premiere, 13. Mai/16. Mai, 17 Uhr, Residenztheater, Max-Joseph-Platz 1; "Teile (Hartes Brot)" von Anja Hilling nach Paul Claudel, Uraufführung, 15. Mai, 19.30 Uhr Marstall; Marstallplatz, Telefon 21851940, www.residenztheater.de

Volkstheater: Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Präsenzveranstaltungen: "Spielzeit - Eine Webserie", 14. Mai, 20 Uhr; "Der Bau" nach Franz Kafka, Regie: Mirjam Loibl, 15. Mai, 20 Uhr; "Das hässliche Universum" von Laura Naumann, Regie: Sapir Heller, 16. Mai, 20 Uhr; "Indien" von Alfred Dorfer & Josef Hader, Regie: Simon Solberg, 17. Mai, 20 Uhr; "Probleme Probleme" nach Ingeborg Bachmann, Regie: Abdullah Kenan Karaca, 18. Mai, 20 Uhr; Volkstheater, Brienner Str. 50, Telefon 5234655, www.muenchner-volkstheater.de

Theater Viel Lärm um Nichts: Präsenz-Veranstaltung: "Leaving Lamento" mit Texten von Verena Richter & Ensemble, Regie: Arno Friedrich, Uraufführung, 13. Mai, 20 Uhr; Pasinger Fabrik, August-Exter-Str. 1, Telefon 8292900

Dance Festival 2021: "Big Mouth" von Niv Sheinfeld & Oren Laor, Video-Stream, 13. Mai, 15.30/18 Uhr; "FITRY" von Serge Aimé Coulibaly, digitale Uraufführung, 13./14. Mai, 21 Uhr; "Lovetrain2020", digitaler Filmabend und Gespräch mit Emanuel Gat, 14./15. Mai, 19.30 Uhr; "Canzone per Ornella", Filmabend und Gespräch mit Raimund Hoghe, Video-Stream, 14. Mai, 21 Uhr, 15. Mai, 21.30 Uhr; "Elephant / You Should Have Seen Me Dancing Waltz" von Rabih Mroué, Live-Stream, 15. Mai, 19 Uhr, 16. Mai, 21 Uhr; "Über die Wut" von Anna Konjetzky, Video-Stream, 15. Mai, 21 Uhr, 16. Mai, 19 Uhr; "Wo komme ich her?" von Judith Hummel, Video-Stream, 15. Mai, 23 Uhr, 16. Mai, 11/17 Uhr Uhr; "The Urge Movie" von Ceren Oran, Video-Stream, 16. Mai, 15 Uhr; "Two Room Apartment Story - eine Live-Lecture-Performance" von Sheinfeld & Laor, Live-Stream, 16. Mai, 16 Uhr; Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln: New Ocean Sea Cycle: Pinakothek Ed. 1/ 14 - Barents, Video-Stream, 16. Mai, 20 Uhr; Digitale DANCE History Tour: "Zu Ereignissen und Orten der Münchner Tanzgeschichte (1900-1919) - Teil II", Video on demand, 10. bis 16. Mai; www.dance-muenchen.de

Kammerspiele: "9/26 - Das Oktoberfestattentat" von Christine Umpfenbach, Online-Stream im Rahmen der Mühlheimer Theatertage, 13. Mai, 19.30 Uhr (online bis 14. Mai, 24 Uhr auf www.stuecke.de); "Campus #2", Vortrag von Dr. Kokou Azamede, per Zoom, 14. Mai, 20 Uhr; "Dies Das - Çağlar Yiğitoğulları: 10 Tage auf dem Boden rollen im Stadtraum München", Zoom-Talk von und mit Tuncay Acar und Gästen, 19. Mai, 21 Uhr; www.muenchner-kammerspiele.de

Kabarett

3SAT: Das 20. große Kleinkunstfestival 2020 Publikumspreis; Max Uthoff und Claus von Wagner: Die Anstalt; Hosea Ratschiller: Pratersterne; Pufpaffs Happy Hour - Best of 2020; www.3sat.de/kabarett

BR MEDIATHEK: schlachthof mit Barbara Ruscher, Timo Wopp und Abdelkarim; Django Asül: Rückspiegel 2020; Bayerischer Kabarettpreis 2020; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Literatur

Literaturhaus: "Das geheime Archiv des Zirkus Vagabundo" mit Juri Andruchowytsch, Moderation: Riccardo Nicolosi, Stream, 17. Mai, 20 Uhr; "Der zweite Jakob" mit Norbert Gstrein, Moderation: Christoph Schröder, Stream, 18. Mai, 20 Uhr; "Wer wir sind" mit Lena Gorelik, Moderation: Tanja Graf, Stream und Live-Tickets, 19. Mai, 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de

Münchner Stadtbibliothek: "Einer der abenteuerlichsten Kampfhähne, der geradeaus auf das Confisciert-werden auszugehen scheint" Von den Schwierigkeiten, Oskar Panizza zu drucken, Podiumsdiskussion / Digitale Ringvorlesung zum 100. Todestag Oskar Panizzas, 13. Mai, 18.30 Uhr; www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen

Wortspiele-Festival: Internationales Festival Junger Literatur, mit Bernhard Heckler, Hengameh Yaghoobifarah, Jakob Nolte, Raphaela Edelbauer, Björn Stephan, Timon Karl Kaleyta und anderen, 19.-21. Mai, online; www.festival-wortspiele.eu

Musik

BR-Klassik Concert: Monteverdis "L'Orfeo" aus dem Staatstheater Nürnberg, Inszenierung: Jens-Daniel Herzog, 13. Mai, 20 Uhr; www.br-klassik.de/programm/livestream

BR Symphonieorchester: Werke von Brahms und Dvořák, Dirigent: Jakub Hrůša, Alt: Gerhild Romberger, am 14. Mai, 20.30 Uhr live (ohne Publikum) auf BR-Klassik; www.br-so.de/jakub-hrusa-brahms-p38501

Hochschule für Musik und Theater: Musiktheater im Reaktor: Die Zauberflöte, als Video-on-Demand ab 17. Mai, 19 Uhr abrufbar; "Brass Modern 2021" Workshop-Konzert mit Mikael Rudolfsson, 18. Mai, 19 Uhr; website.musikhochschule-muenchen.de/de/veranstaltungen

Münchner Philharmoniker: Andris Nelsons dirigiert Werke von Brahms und Wagner (aufgez. am 28. April), abrufbar 15. bis 20. Mai; www.mphil.de/stream

Frameless30: Videos von Okkyung Lee, Janek Schaefer, Mark Dorf, 24h abrufbar ab 14. Mai, 20 Uhr; www.frameless-muenchen.de

Glockenbachwerkstatt: Maxi Pongratz, 14. Mai, 20 Uhr; Open Mic Session mit David P., 15. Mai, 2021; glockenbachwerkstatt.de

Marc Zimmermann: "Synthicide" DJ-Stream, 15. Mai, 21 Uhr; twitch.tv/lunastrom

Kulturlieferdienst: Maxi Pongratz @ Radstädter Straße, 13. Mai, 17 Uhr; Jonathan Gordon feat. Saskia @ Sendling-Westpark, 14. Mai, 18 Uhr www.isarlust.org (HYBRID-Veranstaltungen)

Wieder geöffnete Museen, eine Auswahl (nur nach vorheriger Anmeldung)

Deutsches Theatermuseum: Regietheater - Eine deutsch-österreichische Geschichte, bis 1. August, www.deutschestheatermuseum.de

Haus der Kunst: Kapwani Kiwanga. Plot, bis 16. Mai / euward8, bis 27. Juni / Phyllida Barlow. Frontier, bis 27. Juli / Cyrill Lachauer, bis 27. Sept., www.hausderkunst.de

Internationaler Museumstag am 16. Mai: Museen digital und analog entdecken, freier Eintritt in vielen Museen und weitere Aktionen, mehr Informationen unter www.museumstag.de

Jüdisches Museum: Im Labyrinth der Zeiten. Mit Mordechai W. Bernstein durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte, bis 13. Feb. 22 / Spitzenhaus Rosa Klauber, bis 24. Okt., www.juedisches-museum-muenchen.de

Kunsthalle München: ab 14. Mai: Erwin Olaf. Unheimlich schön, bis 26. Sept., www.kunsthalle-muc.de

Münchner Stadtmuseum: Muc. Schmuck, bis 26. Sept., www.muenchner-stadtmuseum.de

Museum Fünf Kontinente: Seladon im Augenmerk. Jadegleiche Porzellane und ihre Meister*innen in Longquan, China, bis 7. Nov., www.museum-fuenf-kontinente.de

Pinakotheken: ab 14. Mai: Alte Pinakothek: Jan Brueghel der Ältere. Der Neuburger Jahreszeiten-Zyklus, bis 31. Juli; Der sogenannte Pfirt'sche Altar aus der Cranach-Werkstatt, bis 31. Juli; Museum Brandhorst: Lucy McKenzie. Prime Suspect, bis 6. Juni; Pinakothek der Moderne: Nicholas Nixon. The Brown Sisters, 1975-2020, bis 11. Juli; Francis Alÿs. Re-Enactments, bis 5. Sep., www.pinakothek.de

Villa Stuck: Bis ans Ende der Welt und über den Rand - mit Adolf Wölfli, bis 25. Juli /Collecting Histories. Sammlungspräsentation, www.villastuck.de

Kunsträume/Institutionen

DG Kunstraum: Paradise Lost #gender shift, bis 18. Juli, www.dg-kunstraum.de

Galerie Handwerk, Max-Joseph-Str. 4: Mode und Natur, bis 12. Juni, www.hwk-muenchen.de/galerie

Kunstpavillon am Alten Botanischen Garten, am Stachus, Sophienstr. 7 a: (Anmeldung vor Ort, Öffnungszeiten: Di. bis Sa., 13-19 Uhr, So., 11-17 Uhr): To be successful in hunting: Klasse Alexandra Bircken, Akademie der Bildenden Künste, bis 30. Mai

Loggia, Gabelsbergerstr. 26: Amedeo Polazzo - whereabouts, 14. Mai bis 27. Juni, www.loggialoggialoggia.com

Pasinger Fabrik: ab 14. Mai: Magic Moments of the Rolling Stones, www.pasinger-fabrik.de

Rathausgalerie Kunsthalle, Marienplatz 8: Somewhere in between? Koreanische Künstler*innen aus München, 14. Mai bis 27. Juni, www.adbk.de

Tschechisches Zentrum: Hier und jetzt - der zeitgenössische tschechische Comic, bis 18. Juni, https://munich.czechcentres.cz