Theater

Kammerspiele: (Präsenz-Veranstaltungen) "Who Cares - Können Roboter pflegen?" von Gesine Schmidt, Regie: Christoph Frick, 3. Juni, 20 Uhr, Werkraum); "The Shire", Videoinstallation von Luis August Krawen, 4./5./7./8. Juni, 12-18.30 Uhr, Treffpunkt: Schauspielhaus; "Alles Gold, nichts glänzt" nach Anton Tschechow, Text und Regie: Anne Sophie Kapsner, Premiere, 5. Juni, 18 Uhr, 6. Juni, 19 Uhr, Therese-Giehse-Halle); "Der Sprung vom Elfenbeinturm" nach Gisela Elsner, Regie: Pınar Karabulut, Premiere: 5./6./7. Juni, 19.30 Uhr, Schauspielhaus); "Der große Marsch" von Wolfram Lotz, Regie: Anne Habermehl, Premiere, 8./9. Juni, 20 Uhr, Werkraum); Maximilianstr. 26-28, Telefon 23396600

Metropoltheater: "Zu unseren Füßen, das Gold, aus dem Boden verschwunden" von Svealena Kutschke, Regie: Jochen Schölch, 7./8./9. Juni, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Floriansmühlstraße 5, Telefon 32195533

Nationaltheater (Präsenz-Veranstaltungen): "Lear" von Aribert Reimann, Regie: Christoph Marthaler, 3./7. Juni, 19 Uhr; "Der Schneesturm", Choreographie: Andrey Kaydanovskiy, Komponist: Lorenz Dangel, 5./8. Juni, 19.30 Uhr; "Singularity" von Miroslav Srnka, Opernstudio, Premiere, 5./7./9. Juni, 19 Uhr, Cuvilliés-Theater; "Il Trittico" von Giacomo Puccini, 6. Juni, 18 Uhr; "Die Walküre" (1. Akt) von Richard Wagner, konzertante Aufführung, Musikalische Leitung: Asher Fisch; Max-Joseph-Platz 2, Telefon 21851903

Residenztheater (Präsenz-Veranstaltungen) "Einer gegen alle" nach Oskar Maria Graf, Regie: Alexander Eisenach, 3. Juni, 18.30 Uhr, Residenztheater); "Mehr Schwarz als Lila" von Lena Gorelik, Regie: Daniela Kranz, Uraufführung, 4. Juni, 18 Uhr/20.30 Uhr, Marstall); "Erinnerung eines Mädchens" von Annie Ernaux, Regie: Silvia Costa, Uraufführung, 5. Juni, 20 Uhr, 6. Juni, 19 Uhr, Marstall); "Dekalog" nach Krzysztof Kieślowski und Krzysztof Piesiewicz, Regie: Calixto Bieito, 6. Juni, 19.30 Uhr, Residenztheater); Max-Joseph-Platz 1, Telefon 21851940, www.residenztheater.de

Schauburg: "Fake it till you make it" von Stephanie van Batum und Florian Schaumberger, Premiere, 5./7./8. Juni, 19 Uhr, 9. Juni, 11 Uhr (Präsenz-Veranst.); Franz-Joseph-Straße 47, Telefon 23337155, www.schauburg.net

Staatstheater am Gärtnerplatz (Präsenz-Veranstaltungen): "Der Vetter aus Dingsda" von Herman Haller und Rideamus, Regie: Lukas Wachernig, Premiere, 3. Juni, 19.30 Uhr, 6. Juni, 18 Uhr; "Undine - Ein Traumballett" von Karl Alfred Schreiner, 4./5. Juni, 19.30 Uhr; Gärtnerplatz 3, Telefon 20241300

Theater Viel Lärm um Nichts: "Turandot" nach Carlo Gozzi, Regie: Andreas Seyferth, Premiere, 3./4./5. Juni, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Pasinger Fabrik, August-Exter-Str. 1, www.theaterviellaermumnichts.de

Volkstheater (Präsenz-Veranstaltungen): "Die Goldberg-Variationen" von George Tabori, Regie: Christian Stückl, 3. Juni, 20 Uhr; "Die Tragödie des Macbeth" von William Shakespeare, Regie: Philipp Arnold, 4. Juni, 20 Uhr; "Herkunft" nach Saša Stanišić, Regie: Felix Hafner, 5./6. Juni, 20 Uhr; "Indien" von Alfred Dorfer & Josef Hader, Regie: Simon Solberg, 7. Juni, 20 Uhr; "Übergewicht, unwichtig: Unform" von Werner Schwab, Regie: Abdullah Kenan Karaca, 8. Juni, 20 Uhr; "Der Bau" nach Franz Kafka, Regie: Mirjam Loibl, 9. Juni, 20 Uhr; Brienner Str. 50, Telefon 5234655

Kabarett

Deutsches Museum, Innenhof (Präsenz-Veranstaltungen): Django Asül: Offenes Visier, 3. Juni, 20 Uhr; Christian Springer: Viel los! 35 Jahre Kabarett, 4. Juni, 20 Uhr; Maren Kroymann: In my sixties, 5. Juni, 20 Uhr; Manuel Rubey: Goldfisch, 6. Juni, 19.30 Uhr; Torsten Sträter: Schnee, der auf Ceran fällt, 7./8. Juni, 17.30/21 Uhr; Christoph Sieber: Mensch bleiben, 9. Juni, 20 Uhr; Museumsinsel 1, Telefon 344974

Lach- und Schießgesellschaft im Park des Schloss Suresnes (Präsenz-Veranstaltungen): 65 Jahre Münchner Lach- und Schießgesellschaft, mit dem Lach- und Schießensemble, Martina Schwarzmann, Luise Kinseher, Matthias Egersdörfer, Anny Hartmann, Philipp Weber, Severin Groebner, 4. Juni, 19.30 Uhr; Von Altersmilde keine Spur: Ein Dieter Hildebrandt-Abend mit Georg Schramm und den Well-Brüdern, 5. Juni, 19.30 Uhr, 6. Juni, 11.30 Uhr; Georg Schramm liest Dieter Hildebrandt, 6. Juni, 19.30 Uhr; Mandlstr. 23, Telefon 391997

Literatur

Literaturhaus: "Das Abenteuer ist die Begegnung" mit Sherko Fatah, Stream, 7. Juni, 20 Uhr; "Abendflüge" mit Helen Macdonald, Stream, 8. Juni, 20 Uhr; Salvatorplatz 1, www.literaturhaus-muenchen.de

Literaturportal Bayern: "Von Paul zu Pedro"Franziska zu Reventlow in Schwabing 1895-1910, Literarischer Spaziergang, bis 31. Juli, online; www.literaturportal-bayern.de

Klassik

Einstein Kultur: 16. aDevantgarde Festival: Preconcert: Der Neue Hoagartn, Werke von Peter Schöne, Sebastian Myrus, u.a., 3. Juni, 20 Uhr, Einsteinstr. 42, www.adevantgarde.de

Gasteig, Philharmonie: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Werke von Schostakowitsch, Leitung: Andris Nelsons, 3. Juni, 18 & 20.30 Uhr, 4. Juni, 18 & 20.30 Uhr, 5. Juni, 19 Uhr (Hygienekonzept: siehe www.mphil.de, am 4. Juni, 20.05 Uhr auch auf BR-Klassik); Black Box: 16. Adevantgarde-Festival: Werke von Gordon Kampe, Katharina Schmauder, Fredrik Schwenk, u.a, 6. & 7. Juni, jeweils 20 Uhr; Carl-Orff-Saal: Benefizkonzert: Beethoven-Septett, 8. Juni, 17 & 20 Uhr, Rosenheimer Str. 5, Telefon 480980

Hochschule für Musik und Theater: Rhythm It Is!, Livestream des Percussion Studio der HMTM, 4. Juni, 19.30 Uhr, youtu.be/RJlPWeONzDU

Pop, Rock & Jazz

Alte Utting: Blues Frühstück mit den Bootleg Twins, 3. Jun, 11 Uhr; Toller, 4. Juni, 19 Uhr, Lagerhausstr. 15 (nur bei schönem Wetter)

Café Gans am Wasser: Jo! Loop, 4. Juni, 18 Uhr; Stephan Worbs, 5. Juni, 17.30 Uhr; Jasmin & Fabricio, 6. Juni, 15 Uhr; Titus Waldenfels & Margreth Außerlechner, 6. Juni, 17 Uhr, Mollsee im Westpark, www.gansamwasser.de

Gasteig, Black Box: Sharp Three, 5. Juni, 11 Uhr; Ladybird und Kiesewetter, 5. Juni, 19 Uhr; Tickets unter Telefon 5459740, www.muenchner-konzerte.de

Unterfahrt: Deutscher Jazz-Preis 2021, 3. Juni, 19.30 Uhr; Kadri Voorand, 4. Juni; JISR, 5. Juni; Öffentliche Abschluss-Konzerte der Hochschule für Musik, 8. Juni, jeweils 20.30 Uhr als Livestream, evtl. kurzfristig mit Publikum; unterfahrt.de

Import Export: Open Air Events im Hof: Gazelle & the Bear und UMM, 3. Juni, 19 Uhr; USCHI & Die fette Nelke, 4. Juni, 19 Uhr; Ark Noir & Jonas Friedlich, 5. Juni, 19 Uhr; Fiona Grond/Interspaces & Bruno Sultan, 9. Juni, 18.30 Uhr, import-export.cc

Technikum: Palaye Royale, 5. Juni, 19 Uhr, Speicherstr. 26, Telefon 628344411

Museen, eine Auswahl

Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3: Herlinde Koelbl - Jüdische Portraits, bis 3. Juli, www.badsk.de

Haus der Kunst: euward8, bis 27. Juni; Phyllida Barlow. Frontier, bis 27. Juli, digitale Einführung am 8. Juni, 18.30 Uhr, www.hausderkunst.de

Jüdisches Museum: im Rahmen des Comicfestivals München: Beate und Serge Klarsfeld: Die Nazijäger, bis 29. Aug., dazu ein digitales Künstlergespräch mit den Autoren Pascal Bresson & Sylvain am 3. Juni, 19 Uhr; digitales Gespräch über Jesuran. Eine jüdische Familiengeschichte am 3. Juni, 21 Uhr, www.juedisches-museum-muenchen.de

Museum Fünf Kontinente: Seladon im Augenmerk. Jadegleiche Porzellane und ihre Meister*innen in Longquan, China, bis 7. Nov., www.museum-fuenf-kontinente.de

Pinakothek der Moderne: Gerhard Richter, bis 22. Aug., www.pinakothek.de

Villa Stuck: Bis ans Ende der Welt und über den Rand - mit Adolf Wölfli, bis 25. Juli; Collecting Histories. Sammlungspräsentation; Lee Mingwei: Geschenke und Rituale, bis 12. Sept., www.villastuck.de

Kunsträume/Institutionen

Amerikahaus: 60 Jahre Marvel Comics Universe, bis 30. Sep., Karolinenplatz 3, www.amerikahaus.de

Architekturgalerie: Aktuelle Architektur der Oberpfalz - IV, bis 12. Juni, Türkenstr. 30, www.architekturgalerie-muenchen.de

Institut Francais: Vorbilder*innen - Feminismus in Comic und Illustration, bis 11. Juni, Kaulbachstr. 13, www.institutfrancais.de/muenchen

Kunstinsel am Lenbachplatz: Massimo Furlan - Reenactment des WM-Fußballländerspiels DDR-BRD 1974, bis 10. Juli

Lothringer 13: 10. Fotodoks - Festival für aktuelle Dokumentarfotografie: A house is a house is a house (diese Seite), 7. Juni bis 4. Juli, Lothringer Str. 13, www.lothringer13.com

Tschechisches Zentrum: Hier und jetzt - der zeitgenössische tschechische Comic, bis 18. Juni, Prinzregentenstr. 7, https://munich.czechcentres.cz