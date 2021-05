Theater

Kammerspiele: Touch von Falk Richter und Anouk van Dijk, Stream, 27. Mai, 21 Uhr; The Shire, Videoinstallation von Luis August Krawen, ab 28. Mai, 15-19 Uhr, Besuchergarten im Schauspielhaus (Präsenz-Veranstaltung); Money makes me cry, eine Minute für eine*n Zuschauer*in, Konzept: Jan Bosse, 28. Mai, 18-21 Uhr; Flüstern in stehenden Zügen nach Clemens J. Setz, Live-Stream, 28./29. Mai, 21 Uhr; Çağlar Yiğitoğulları: Am Boden, Online-Abschlusspräsentation der Forschungs-Residenz #1, Livestream, 29. Mai, 19 Uhr; Studio Ö - Akkordarbeit im halbverbrannten Wald, Lecture-Performance von Nesrin Tanç & Freund*innen, Stream, 31. Mai, 21 Uhr; Maximilianstr. 26-28, Telefon 23396600, muenchner-kammerspiele.de

Metropoltheater: Atmen von Duncan Macmillan, Regie: Domagoj Maslov, 29./30. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Floriansmühlstr. 5, Telefon 32195533

Nationaltheater: Der Schneesturm, Choreografie: Andrey Kaydanovskiy, Komponist: Lorenz Dangel, 29./31. Mai/2. Juni, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Lear von Aribert Reimann, Regie: Christoph Marthaler, 30. Mai, 18 Uhr (Präsenz-Veranst.), als Video on demand 30 Tage ab 1. Juni, 19 Uhr; Max-Joseph-Platz 2, Telefon 21851903, www.staatsoper.de

Residenztheater: Mehr Schwarz als Lila von Lena Gorelik, Regie: Daniela Kranz, Uraufführung, 27./28. Mai, 20 Uhr, Marstall (Präsenz-Veranst.); Rex Osterwald von Michel Decar, per Zoom, Regie: David Moser, 29. Mai, 19.30 Uhr; Der Kreis um die Sonne von Roland Schimmelpfennig, Regie: Nora Schlocker, Uraufführung, 29. Mai, 19.30 Uhr, Residenztheater (Präsenz-Veranst.); Erinnerung eines Mädchens von Annie Ernaux, Regie: Silvia Costa, Uraufführung, 29. Mai, 20 Uhr, Marstall (Präsenz-Veranstalt.); Hamlet von William Shakespeare, Regie: Robert Borgmann, 30. Mai, 18 Uhr, Residenztheater (Präsenz-Veranst.); Leonce und Lena von Georg Büchner, Regie: Thom Luz, Stream, 30. Mai, 19 Uhr; Teile (Hartes Brot) von Anja Hilling nach Paul Claudel, 30. Mai, 19 Uhr, Marstall (Präsenz-Veranst.); Es waren ihrer sechs nach Alfred Neumann, Regie: Michał Borczuch, Stream, 31. Mai, 19 Uhr; Max-Joseph-Platz 1, Telefon 21851940, www.residenztheater.de

Staatstheater am Gärtnerplatz: Undine - Ein Traumballett von Karl Alfred Schreiner, 27. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Non(n)sens von Dan Goggin, Regie: Josef E. Köpplinger, 28./29. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranstaltung); Eugen Onegin von Peter I. Tschaikowsky, Regie: Ben Baur, 30. Mai, 18 Uhr (Präsenz-Veranstaltung); Gärtnerplatz 3, Telefon 20241300, www.gaertnerplatztheater.de

Theater Viel Lärm um Nichts: Leaving Lamento mit Texten von Verena Richter & Ensemble, Regie: Arno Friedrich, 28./29. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); August-Exter-Str. 1, www.theaterviellaermumnichts.de

Volkstheater: Die Tragödie des Macbeth von William Shakespeare, Regie: Philipp Arnold, Premiere, 28. Mai/1. Juni, 20 Uhr; Gehörlosen-Hörspiel von Noam Brusilovsky, 29. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Übergewicht, unwichtig: Unform von Werner Schwab, Regie: Abdullah Kenan Karaca, 31. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Die Goldberg-Variationen von George Tabori, Regie: Christian Stückl, 2. Juni, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Brienner Str. 50, Telefon 5234655, www.muenchner-volkstheater.de

Kabarett

Deutsches Museum, Innenhof: Josef Hader, 27./28./29. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Horst Evers: Früher war ich älter, 2. Juni, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Museumsinsel 1, Telefon 344974

Literatur

Deutsches Museum, Innenhof: 70. Schwabinger Poetry Slam, 30. Mai, 19.30 Uhr (Präsenz-Veranst.); Museumsinsel 1, Telefon 344974

HochX: Kopfkino, Literarische Hörgänge durch München, Podcast-Reihe mit Henriette Fridoline Schmidt; theater-hochx.de/kopfkino.html

Literaturhaus: Das Land der anderen, Lesung mit Leïla Slimani (live zugeschaltet), Moderation: Judith Heitkamp, Lesung: Sabrina Khalil, 1. Juni, 20 Uhr (Saal & Stream); Salvatorplatz 1, Telefon 2919340, www.literaturhaus-muenchen.de

Lyrik Kabinett: Die Lyrik-Empfehlungen 2021, Lesungen mit Carla Cerda, Anja Utler, Dagmara Kraus sowie Krišjānis Zeļģis mit seinem Übersetzer Adrian Kasnitz, 27. Mai, 19.30 Uhr (online); www.lyrik-kabinett.de

Münchner Stadtbibliothek: Bilderbuchdonnerstag online, Vorlesen für Kinder, 27. Mai, 16 Uhr, Anmeldung per Mail: stb.giesing.kult@muenchen.de; Handle, wie Dir Dein Dämon vorschreibt, Mystik und Okkultismus bei Oskar Panizza, Digitale Ringvorlesung zum 100. Todestag Oskar Panizzas, 27. Mai, 18.30 Uhr; muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen

Prinzregententheater: Suchers Doppel-Leidenschaften, Lesungen mit C. Bernd Sucher, Wiebke Puls, Markus Meyer, Julia Anna Grob und Luca Skupin, 29. Mai, 15.30 Uhr (Yasmina Reza) und 18.30 Uhr (Nathalie Sarraute), Gartensaal (Präsenz-Veranst.); Prinzregentenplatz 12, Telefon 21851970

Volkstheater: Max Goldt liest, 30. Mai, 20 Uhr (Präsenz-Veranst.); Brienner Str. 50, Telefon 5234655

Klassik

BR Klassik Livestream: Jörg Widmann dirigiert die Camerata Salzburg, Eröffnungskonzert Würzburger Mozartfest, 28. Mai, 20.15 Uhr; www.br-klassik.de/concert

Gasteig, Philharmonie: Münchner Philharmoniker, Werke von Beethoven u. Hindemith, Leitung: Daniele Gatti, 27./28. Mai, 20 Uhr (Präsenzveranst., siehe www.mphil.de); Rosenheimer Str. 5, Telefon 480980

Hochschule für Musik und Theater: Von Leben und Liebe, Poesie für Chor von Renaissance bis Spätromantik, Livestream aus der Reaktorhalle, 1. Juni, 19 Uhr; www.youtu.be/QoJSr9tOEc8

Münchner Philharmoniker: Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr.1 c-Moll op.11, Mozart: Jupiter-Symphonie, Leitung: Andrés Orozco-Estrada; Stream abrufbar 29. Mai bis 3. Juni, www.mphil.de/stream

Schwere Reiter: Solokonzerte Klasse Markus Bellheim (Hochschule für Musik und Theater), 27. Mai, 19.30 Uhr; Tonic Train + Guests (elektr. Musik), 28. Mai, 20 Uhr; Strings & Theories, Werke v. Michael Quell, 29. Mai, 20 Uhr; Präsenzveranstaltungen, Reservierung via www.schwerereiter.de

Pop, Rock & Jazz

DeSchoWieda: Biergarten Dahoam, digitales Warm up-Konzert, 29. Mai, 19 Uhr; deschowieda.de

Deutsches Museum, Innenhof: Dreiviertelblut, 31. Mai und 1. Juni, 20 Uhr (Präsenz-Veranstaltung); Telefon 344974

Glockenbachwerkstatt: Fish & Blues Special mit Muddy What?, 2. Juni, 20 Uhr (Open Air mit Anmeldung, ausschließlich bei schönem Wetter); Blumenstraße 7, Telefon 23076796

Harry Klein: Electronic Monster Soundsystem Stream feat. Stimming, 29. Mai, 20 Uhr; harrykleinclub.de

Heppel & Ettlich: Jakob Mayer im Livestream, 28. Mai, 20 Uhr; heppel-ettlich.de

Import Export: Open Air Events im Hof: Poetry & Hip Hop, 27. Mai, 19 Uhr; Salma und Pepperella, 28. Mai, 19 Uhr; Aÿa, 29. Mai, 19 Uhr; import-export.cc

Muffatwerk: Musikterrasse mit wechselnden DJs, mittwochs bei schönem Wetter ab 18 Uhr (vor dem Ampere); Zellstraße 4, Telefon 45875000

Münchner Kammerspiele: Habibi Gig Livestream mit Förderverein Schrebergärten, 28. Mai, 21 Uhr; www.muenchner-kammerspiele.de

Münchner Künstlerhaus: Yamile Cruz Montero & Christos Asonitis, 28. Mai, 20.30 Uhr, Millerzimmer (Präsenzveranstaltung); Lenbachplatz 8, Telefon 5991840

Pasinger Fabrik: Café Voyage (Open Air, nur bei schönem Wetter), 30. Mai, 17 Uhr; Reservierung unter Telefon 55060365, August-Exter-Str. 1

Titus Waldenfels: Wohnzimmerkonzert mit Petra Lewi, 2. Juni, 19 Uhr; titus-waldenfels.de/termine

Unterfahrt: Insomnia Brass Band (28. Mai), Abschluss-Konzerte des Jazz Instituts (31. Mai), jew. 20.30 Uhr als Livestream, evtl. kurzfristig mit Publikum; unterfahrt.de

Gasteig, Black Box: Montserrat Suarez (Flamenco), 27. Mai, 19 Uhr; Telefon 5459740

Museen, Auswahl (nach vorheriger Anmeldung)

Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3: Herlinde Koelbl - Jüdische Portraits, bis 3. Juli, www.badsk.de

Bayerisches Nationalmuseum: Kunst und Kapitalverbrechen, Veit Stoß, Tilman Riemenschneider und der Münnerstädter Altar, bis 1. Aug.; Intermezzo Murano, Moderne trifft Barock, bis 9. Jan.; Schnapstrinken. Mit Stil. Aus Spaß. Als Droge, bis 30. Jan., www.bayerisches-nationalmuseum.de

Deutsches Theatermuseum: Regietheater - Eine deutsch-österreichische Geschichte, bis 1. August, www.deutschestheatermuseum.de

Glyptothek: Bertel Thorvaldsen und Ludwig I.,der dänische Bildhauer im bayerischen Auftrag, bis 25. Juli, www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de

Haus der Kunst: euward8, bis 27. Juni, www.hausderkunst.de

Jüdisches Museum: Im Labyrinth der Zeiten, mit Mordechai W. Bernstein durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte, bis 13. Feb. 22; Spitzenhaus Rosa Klauber, bis 24. Okt., www.juedisches-museum-muenchen.de

Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung: Sebastião Salgado, Exodus, bis 30. Juni, versicherungskammer-kulturstiftung.de/kunstfoyer

Kunsthalle München: Erwin Olaf, Unheimlich schön, bis 26. Sept., www.kunsthalle-muc.de

Lenbachhaus: Gruppendynamik, Der Blaue Reiter, www.lenbachhaus.de

Literaturhaus München: Zeitlang, unbekanntes Bayern, bis 20. Juni, www.literaturhaus-muenchen.de

Museum Fünf Kontinente: Seladon im Augenmerk, Jadegleiche Porzellane und ihre Meister*innen in Longquan, China, bis 7. Nov., www.museum-fuenf-kontinente.de

Pinakothek der Moderne: Gerhard Richter, bis 6. Juni, www.pinakothek.de

Villa Stuck: Bis ans Ende der Welt und über den Rand - mit Adolf Wölfli, bis 25. Juli; Collecting Histories, Sammlungspräsentation; Lee Mingwei: Geschenke und Rituale, bis 12. Sept., www.villastuck.de

Kunsträume/Institutionen

Amerikahaus: 60 Jahre Marvel Comics Universe, 1. Juni bis 30. Sep., Karolinenplatz 3, www.amerikahaus.de

Bayerischer Kunstgewerbeverein: CoWorking & Porträt im Laden, Doris Bank, bis 3. Juli, Pacellistr. 6-8, www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de

Eres-Stiftung: And the Forests will echo with laughter, Wald ohne Bäume in Kunst & Wissenschaft, bis 31. Juli, Römerstr. 15, www.eres-stiftung.de

Eisernes Haus im Nymphenburger Schlosspark: Lichtblicke, Angewandte Kunst, 29. & 30. Mai, 11-18 Uhr, www.eisernes-haus.de

Feierwerk Farbenladen: Daniel Gianfranceschi - Leaving Meaning, 1. bis 30. Juni, Hansastr. 31, rund um die Uhr von außen einsehbar

Institut Francais: Vorbilder*innen - Feminismus in Comic und Illustration, 27. Mai bis 11. Juni, Kaulbachstr. 13, www.institutfrancais.de/muenchen

Köşk: Michael Grudziecki - Journey Journals, bis 6. Juni, Schrenkstr. 8, www.koesk-muenchen.de

Pathos: Cosmic Hive, interaktive Ausstellung (siehe Bericht), bis 30. Mai & 2. bis 5. Juni, Dachauer Str. 116, Nr. 2, www.pathosmuenchen.de

Vier8l: Lola Cuallado - Symphonie pour marteau-piqueur, bis 12. Juni, Isabellastr. 14, rund um die Uhr von außen einsehbar