Von Klaus Kalchschmid, Augsburg

Viele Opern aus der Barockzeit sind im alten Persien angesiedelt und haben historische Figuren als Protagonisten, selbst wenn deren Geschichte dann frei erfunden ist. So auch in Georg Friedrich Händels spätem Dramma per musica "Serse/Xerxes", in dem er die strenge Form der opera seria mit ihren langen Dacapo-Arien mehrfach aufbricht mit allerlei Duetten, nur zweiteiligen Arietten oder knappen Ariosi.