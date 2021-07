Wenn das Filmfest endet, geht es im Innenhof der HFF am nächsten Tag gleich mit dem "Seriencamp" weiter. Vom Festival gibt es erstmals einen Open-Air-Ableger, der an fünf aufeinanderfolgenden Abenden, von 11. bis 15. Juli, Serienproduktionen zeigt.

Von Josef Grübl

Das Filmfest endet, das Seriencamp kommt: Im Innenhof der HFF werden bis Samstag, 10. Juli, Filme gezeigt; tags drauf stehen dann Serien auf dem Programm. Vom Seriencamp-Festival gibt es erstmalig einen Open-Air-Ableger, an fünf Abenden werden neue Serienproduktionen aufgeführt. Den Auftakt macht die deutsche Comedy Deadlines um vier Freundinnen in ihren Dreißigern. Am nächsten Tag (12.7.) stehen die ersten zwei Folgen der Miniserie It's a Sin auf dem Spielplan: Darin geht es um junge schwule Männer im England der Achtziger. Eine der meisterwarteten Serien des Jahres wird am Mittwoch, 14. Juli, gezeigt: Ich und die Anderen ist der jüngste Streich von David Schalko, der Österreicher (Braunschlag) konnte Stars wie Tom Schilling oder Lars Eidinger gewinnen. Nach Südtirol geht es im Thriller Im Netz der Camorra, Tobias Moretti wird bei der Vorstellung anwesend sein (13.7.). Den Abschluss macht die zweite Staffel der US-Anthologie-Serie Modern Love (15.7.).

Seriencamp Summer Edition, So., 11., bis Do., 15. Juli, 21.15 Uhr, Hof der HFF, Bernd-Eichinger-Platz 1, Reservierung: popup-sommerkino.de, Informationen zum Programm.