Von Josef Grübl

Royale Dramen ungekannten Ausmaßes spielen sich ab, das Volk staunt und spottet über Indiskretionen, Interna und Intimitäten. Allein ist man bei den Windsors damit nicht: Auch bei den Habsburgern rumort es, auch hier geht es um Reserveprinzen, Brüderkämpfe, ungeliebte Schwiegermütter und bildhübsche Nachwuchsmonarchinnen. Einziger Unterschied: Der Wiener Hofverrat ist wohldosierter erzählt als der in London, er hat auch ein besseres Gespür für Timing. Was wohl daran liegt, dass das Leben eben nicht immer die besseren Geschichten schreibt: Die Figuren aus "Die Kaiserin" sind trotz realer Vorbilder rein fiktiv.

Die sechsteilige Habsburger-Saga ließ in den vergangenen Wochen und Monaten die ganze Welt staunen: Die für Netflix entstandene deutsche Produktion landete in 88 Ländern in den Top Ten des Streaming-Riesen. Vor allem in Europa, Südamerika und den USA erfreute sich "Die Kaiserin" größter Beliebtheit. Deshalb soll ihre Geschichte weitererzählt werden, dazu später mehr. Das Leben der bayerischen Prinzessin Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, die als Teenager ihren Cousin Franz Joseph heiratete und so zur Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn wurde, fasziniert die Menschen noch heute. Es gibt unzählige Bücher, Filme oder Theaterstücke über sie, am bekanntesten ist die in den Fünfzigerjahren entstandene "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider. In letzter Zeit entstanden gleich mehrere neue Serien und Filme über die wohl berühmteste Frau des 19. Jahrhunderts ("Sisi", "Corsage", "Sisi & Ich").

Die Serien-Sisi hat mit der echten Elisabeth nur wenig zu tun

Auf den allgegenwärtigen Sisi-Kult führen die Macher der Netflix-Serie ihren Erfolg aber nur bedingt zurück: "Ich gehe davon aus, dass sich 90 Prozent der Zuschauenden die Serie nicht wegen der historischen Figur der Elisabeth ausgesucht haben", sagt Katharina Eyssen in einem Video-Call. Sie schrieb die Drehbücher der Serie und fungierte als Showrunnerin. Vor allem das Publikum außerhalb des deutschsprachigen Raums habe eingeschaltet, weil es eine Historienserie mit einer Frauenfigur im Zentrum sehen wollte. Dass die Serien-Sisi mit der echten Elisabeth nur wenig zu tun hat, dürfte also nur wenigen aufgefallen sein. "Erst später wurde dann viel gegoogelt und bei Wikipedia nachgeschaut, wer diese Frau eigentlich war", weiß Eyssen.

Die gebürtige Starnbergerin stammt aus einer Filmemacherfamilie, ihr Vater Remy Eyssen schreibt Drehbücher für Fernsehkrimis ("Der Barcelona-Krimi"), ihre Mutter Vivian Naefe arbeitet als Regisseurin ("Das Quartett", "Die wilden Hühner"). Sie sei quasi an Filmsets aufgewachsen, erzählt die Tochter, als Jugendliche stand sie auch vor der Kamera, vorwiegend in Filmen ihrer Mutter. Das erschien ihr damals als der einfachste Weg zum Film, gibt sie zu, sie wollte Leute treffen, reisen, feiern. Spätestens nach der Bewerbung an der Otto-Falckenberg-Schule sei ihr klar geworden, dass sie keine Schauspielerin sei, so Eyssen: "Manchmal träume ich noch davon, dass ich auf der Bühne stehe und meinen Text nicht kann." Aus der Schauspielkarriere sollte also nichts werden, stattdessen studierte sie an der HFF München Drehbuch und Dramaturgie.

Detailansicht öffnen Den Erfolg der Serie "Die Kaiserin" mit Devrim Lingnau als Kaiserin Elisabeth und Philip Froissant als Franz Joseph führen die Macher nicht unbedingt auf den Sisi-Kult zurück. (Foto: picture alliance/dpa/Netflix)

Das passte sehr viel besser, denn Geschichten geschrieben hat sie schon in ihrer Kindheit. Während des Studiums machte sie damit weiter, Prosa und Film seien für sie immer eng verquickt gewesen, sagt sie. Aus ihren Geschichten wurde sogar ein Roman: "Alles Verbrecher" erschien 2011 und wurde als vielversprechendes Literaturdebüt gelobt, einen Nachfolger gab es aber nicht. Katharina Eyssen konzentrierte sich lieber auf die Drehbucharbeit; anfangs schrieb sie die Vorlagen für Kurzfilme, im Jahr 2013 feierte der Kinofilm "Heute bin ich blond" Premiere, zu dem sie die Drehbuchadaption geschrieben hatte. Seitdem ist sie gut im Geschäft, auch mit ihren Eltern arbeitete sie bereits zusammen.

Doch wie wird aus einer Drehbuchautorin die Showrunnerin einer sogenannten High-End-Serie mit horizontaler Erzählweise? Dazu sollte vielleicht noch kurz das aus den USA stammende Showrunner-Prinzip erklärt werden, am besten von Katharina Eyssen selbst: Gerade bei länger laufenden Serien mit wechselnden Regisseuren oder Regisseurinnen müsse jemand den Überblick über die gesamte Erzählung behalten, sagt sie. "Das heißt also: Man braucht eine Person, die alle Folgen und Staffeln im Blick hat, die weiß, wohin die Entwicklung der Figuren geht, was das Thema der Serie ist und was die gleichbleibende Tonalität." Bei "Die Kaiserin" ist sie das: Die 39-Jährige hat das letzte Wort, bei kreativen und geschäftlichen Entscheidungen.

Gerade am Anfang der Serie muss man schnell erzählen

Aber nicht nur das Showrunner-Prinzip hat sie aus den USA übernommen, auch bei der Konzeption hat sie sich an amerikanischen oder britischen Produktionen orientiert: "Gerade am Anfang einer Serie muss man unglaublich präzise und schnell erzählen, ohne dass es hektisch wird", sagt sie. Das sei schwer, denn nur wer die Charaktere versteht und ihnen folgen mag, schaut weiter. Anders als etwa im Kino müsse man bereits in den ersten zehn Minuten einen Erzählsog schaffen: Das Publikum ist verwöhnt und schnell gelangweilt - wenn man es nicht von Anfang an am Haken hat, ist es weg. Katharina Eyssen sitzt in ihrem Berliner Büro, während sie das alles erklärt. Hinter ihr an der Wand hängen Bilder von Kaisern und Prinzessinnen, sie ist ganz in schwarz gekleidet, ihr rotes Haar leuchtet. Zwischendurch sagt sie: "Jochen, übernimmst du bitte?"

Jochen Laube hat mit seiner Firma "Sommerhaus Filmproduktion" Eyssens Serie produziert, er ist per Bildschirm aus Ludwigsburg zugeschaltet. Es ist nicht ihr erstes gemeinsames Projekt, vor drei Jahren entwickelten sie die Weihnachtsserie "Zeit der Geheimnisse", die ebenfalls für Netflix entstand. Damals sei alles wahnsinnig schnell gegangen, erzählen sie: Sie hätten sich über das befreundete Filmemacherpaar Baran bo Odar und Jantje Friese ("Dark", "1899") kennengelernt, wenige Tage später ging es bereits los mit den Vorbereitungen. An das hohe Tempo gewöhnten sie sich: "Bei großen Serienproduktionen laufen die kreativen Prozesse anders als beim Kinofilm", erklärt der Produzent, "da wird sehr viel parallel gearbeitet." Diese Art von Teamwork habe sich bewährt, sagt er: "Sonst würde es auch viel länger dauern, bis neue Folgen herauskommen."

Netflix gab im November grünes Licht für die zweite Staffel

Und neue Folgen soll es auch von der "Kaiserin" geben: Im November gab Netflix grünes Licht für eine zweite Staffel, diese soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 gedreht werden. Vermutlich wieder in Bamberg oder Bayreuth, wo schon die ersten Folgen entstanden. Katharina Eyssen steckt mitten in der Drehbucharbeit; ihr Mann Robert unterstützt sie: "Er macht in der zweiten Staffel nicht nur den Schnitt, sondern ist jetzt auch in der Produktion und Kreation an meiner Seite", sagt sie. Die beiden leben in Berlin, wohin sie schon während ihrer Studienzeit gezogen ist - so wie viele andere junge Filmemacher auch.

Aber noch einmal zurück zur "Kaiserin": Die Serie sei ab dem ersten Tag ein Hit gewesen, erklärt Jochen Laube, trotzdem entscheide Netflix immer erst nach 28 Tagen, ob es weitergeht. Denn es geht nicht nur darum, wie viele Menschen bei einer Serie einschalten, sondern auch darum, wie viele sie zu Ende schauen. So wurde etwa erst kürzlich das Aus der deutschen Serienhoffnung "1899" bekannt gegeben: Trotz großartiger Abrufwerte am Anfang stimmten am Ende die Zahlen nicht. Da spielt es auch keine Rolle, ob die Geschichte fertig erzählt wurde oder nicht. Auch hier dürfen sich die Fans der "Kaiserin" freuen: Für das Ende der ersten Staffel hatte sich Katharina Eyssen einen besonders fiesen Cliffhanger ausgedacht, glücklicherweise darf sie diesen auflösen. Wann die neuen Folgen zu sehen sind, kann sie aber selbst noch nicht sagen.