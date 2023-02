Von Josef Grübl

Pünktlich auf die Minute erscheint Jeanette Hain in der Lobby des Bayerischen Hofs - was mehr über sie aussagt, als man in dem Augenblick erahnen kann. Die Schauspielerin lebt in Berlin und ist frühmorgens ins Auto gestiegen, um mittags in München ein Interview geben zu können. Dabei hat sie an diesem kalten Wintertag frei, muss erst am nächsten Morgen wieder drehen. Das frühe Aufstehen sei für sie kein Problem, sagt sie, das Fahren mache Spaß: "Ich liebe es, in Bewegung zu sein. Heute war so ein unglaublich schönes Licht." Erster Eindruck also: Diese Frau scheint ganz in sich zu ruhen, sie lebt in ihrer eigenen Welt, ist dabei aber recht verlässlich. Das kann man nicht von allen Schauspielern behaupten, viele kommen bewusst zu spät oder stellen Extrawünsche - nur um zu zeigen, dass sie es können. Solche Starallüren sind Jeanette Hain offensichtlich fremd, sie hat einen guten Ruf in der Branche, gilt als unkompliziert und kollegial.