Schauspieler Jakob Schreier findet im Weitwandern seine Freiheit. Gerade lief die ZDF-Serie "Fett und fett" an, für die der gebürtige Münchner das Drehbuch schrieb.

Von Stefanie Witterauf

Jakob Schreier, 36, ist Drehbuchautor der Münchner ZDF-Serie "Fett und Fett", die von dem Lebensgefühl junger Menschen in Großstädten erzählt. Gerade wurde die zweite Staffel für den Grimme Preis nominiert. Schreier ist in einem Vorort von München aufgewachsen, lebt heute in der Hauptstadt. Mitte Januar ist er losgelaufen, vier Wochen lang, von München nach Berlin - zu Fuß. Warum? Ein Gespräch Mitte Februar, auf der Zielgeraden.