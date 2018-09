11. September 2018, 18:56 Uhr Serie: Endlich Schule Ziemlich viele Freunde

Gymnasiast Maxim Nägele freut sich aufs Wiedersehen und auf die Kurse der Oberstufe

Von Jakob Wetzel

Maxim Nägele ist der erste an diesem Dienstagmorgen. Es ist 8.30 Uhr, das Oberstufenzimmer neben der Turnhalle ist noch mit einem Band abgesperrt, auf den roten Sitzpolstern liegt der Staub der Ferien, Holzbänke und Tische stehen übereinandergestapelt im Vorraum. Aber Nägele schlüpft unter dem Absperrband einfach hindurch. Von diesem Tag an geht der 16-Jährige in die elfte Klasse des städtischen Luisengymnasiums. Und dieses Zimmer ist jetzt auch sein Bereich.

Es ist außerdem ein guter Ort, um sich zu unterhalten, denn hier ist es halbwegs ruhig. Im restlichen Gymnasium dagegen ist es eng und laut. Die Gänge sind verstopft, die Aula ist brechend voll, von der Eingangstür ist fast kein Durchkommen. Die neuen Fünftklässler sind da, ihre Eltern drängen sich in den Gängen und auf den Treppen, die Kinder haben heute ihren ersten Tag auf dem Gymnasium. Jetzt werden sie von ihren Lehrern aufgerufen und in die Klassenzimmer geführt.

Für Nägele beginnt die Schule erst um 9.45 Uhr los, er ist vor dem Trubel erst einmal ins Oberstufenzimmer geflüchtet, in die "Cafeteria", wie die Schüler sagen, weil es im Vorraum eine Küche gibt, auch wenn sie nur selten genutzt wird, höchstens einmal zum Waffeln backen, sagt Nägele. Er hat schon sechs Jahre auf dem Luisengymnasium hinter sich, aber diesmal ist trotzdem vieles neu. Nicht nur, dass er jetzt in der Cafeteria hocken kann. In den kleinen Pausen nach der zweiten und der vierten Stunde darf er außerdem das Schulgelände verlassen, etwa um sich gegenüber in den Alten Botanischen Garten zu setzen oder um sich am Hauptbahnhof oder beim Discounter etwas zu essen zu holen.

Vor allem aber hat er am Ende der zehnten Klasse ungeliebte Fächer abgewählt. Für ihn gibt es ab jetzt keinen Unterricht in Wirtschaft mehr, keinen in Kunst, in Physik oder Latein, "das war in den letzten Jahren echt schrecklich". Dafür hat er Kurse belegt, die ihn persönlich interessieren, einen in Fotografie und einen in Bühnenbild-Gestaltung. In einem wissenschaftsvorbereitenden Seminar wird er sich zwei Stunden pro Woche mit Klassikern der Jugendliteratur beschäftigen. Und in einem Projekt-Seminar wird er mit drei Mitschülern ein Video zu klassischer Musik drehen. "Das ist mal was Neues, und es sind Sachen, die ich mir selber ausgesucht habe", sagt Nägele. Von Lust und Vorfreude auf das neue Schuljahr will er zwar nicht unbedingt sprechen. Eher davon, dass er auf die Schule jetzt wieder eingestimmt sei, "nach sechs Wochen Ferien bin ich wieder bereit", die vergangenen Tage hat er noch genossen, damit die Entspannung möglichst lange vorhält. Aber auf die neuen Kurse und Seminare freut er sich.

Andererseits wird durch die vielen Kurse und Seminare jetzt auch die alte Klassengemeinschaft aufgebrochen. "Das ist schade, ich verstehe mich sehr gut mit den anderen", sagt Nägele. Er spielt gerne Klavier und besucht den musischen Zweig des Gymnasiums. Die Parallelklassen im sprachlichen Zweig sind in der achten Klasse einmal aufgeteilt worden, je nachdem, welche dritte Fremdsprache die Schüler wählten, Spanisch oder Französisch. Nägeles Klasse aber blieb zusammen, seit der fünften Klasse blieben die Klassenkameraden immer dieselben, "außer einer ist durchgefallen", sagt er. "Da entsteht schon eine gewisse Bindung."

Sie haben sich deshalb ein Stück weit abgesprochen, welche Kurse sie nehmen, damit sie möglichst zusammenbleiben. Eigentlich sollte man das ja nicht tun, sagt Nägele. Aber in Wahrheit schiele natürlich jeder ein bisschen darauf, welche Seminare und Kurse die Freunde auswählen. "Jetzt hoffe ich, dass ich mit möglichst vielen meiner Freunde in der Klasse bin", sagt er. "Wobei, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn man nicht so viel redet. Dann kann man sich besser konzentrieren."

Los geht es für Maxim Nägele um 9.45 Uhr. Wo zuvor noch die Fünftklässler saßen, treffen sich nun die Elftklässler, sie erfahren, welche Lehrer sie bekommen, und erhalten ihren Stundenplan. Auf dem steht für alle gleich eine Stunde Geschichte. Und danach, um 13.15 Uhr, ist der erste Schultag schon wieder vorüber.

Der Start sei gut gewesen, sagt Nägele. Andreas Mörgenthaler und Matthias Biallowons, die beiden Lehrer, die die Stundenpläne schreiben, haben in seinen Augen einen guten Job gemacht. "Ich habe am Nachmittag fast nur entspannte Fächer", sagt Nägele. Entspannt, das sind evangelische Religionslehre, der Kurs in Fotografie und die beiden Seminare. Zusätzlich hat er am Nachmittag noch eine Stunde Englisch, das ist weniger entspannt. Aber dafür muss er mittwochs erst zur dritten Stunde kommen. Und freitags hat er schon nach der vierten Stunde frei.