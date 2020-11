In der letzten Zeit musste ich immer wieder an die Gesichter meiner Eltern denken, als ich ihnen vor vielen Jahren mitteilte, dass ich mein Physikingenieursstudium zur Seite legen werde, um professionelle Musikerin zu werden. Sie waren fassungslos, wollten sie doch so unbedingt, dass ich versorgt bin. Aber ich fühlte mich ja versorgt. Die erneute Schließung der Kulturbetriebe ändert das. Ich versuche mich in Arbeit zu stürzen, um einer weiteren Lockdown-Depression zu entkommen. Ich schreibe wie wild Songs, ich produziere Musik in meinem Studiokämmerlein.

Hauptsache sichtbar bleiben. Hauptsache nicht untergehen. Wir tun uns doch eh schon so schwer ... Aber es schleicht sich langsam eine Sorge unter meine Haut. Wie wird die neue Kulturlandschaft denn aussehen, wenn alles vorüber ist? Wer oder was wird überhaupt noch übrig sein? Ist Musik dann noch weniger wert? Es trifft mich, dass die Politik durch ihr Verhalten die Kulturindustrie herabsetzt. Denn wir sind kein Haufen hedonistischer Selbstverwirklicher, das ist unser Beruf. Wir sind eine der umsatzstärksten Wirtschaftszweige Deutschlands. Es hängen Tausende Existenzen dran. Und Kultur ist noch mehr als das, ist existenziell für die Seele.

Ich vermisse die Bühne! Für mich ist sie Freund und Angstgegner zugleich. Es ist das schönste Gefühl der Welt, Songs zu schreiben und sie live zum Leben zu erwecken. Aber auch das schrecklichste, weil man sich unmittelbar zeigt und sich angreifbar macht. Aber dieses Gefühl verliert sich, wenn ich spüre, wie sich der Raum mit meiner Energie füllt, wie es Menschen berührt, mitnimmt, Emotionen auslöst und miteinander verbindet. Genau das brauchen wir in diesen Zeiten, denn wenn wir verbunden sind, agieren wir mehr aus unserem Inneren heraus, angstfreier. Und wo keine Angst ist, kann auch kein Hass entstehen. Musik hat eine Kraft, die man nicht in Worten beschreiben kann. Mein persönliches Lebenselixier. Und genau das fehlt gerade ... nicht nur uns Künstlern, sondern auch den Menschen da draußen.

In meiner Erinnerung sehe ich mich nach einem Liveauftritt meine Instrumente und mein Equipment abbauen. Ich weiß, wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben um unser Leben gespielt. Es kommt so eine zufriedene Erschöpfung in mir hoch, die so angenehm und erfüllend ist. Es ist eines der besten Gefühle, den Menschen ein Stück Leben und Emotion beschert zu haben. Das kann Wut, Trauer, Freude, Liebe oder Schmerz sein, Hauptsache sie werden irgendwie berührt. Das ist meine Arbeit. Dafür mache ich das Ganze. Genau dafür. Hoffentlich auch in Zukunft.

