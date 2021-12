"Dignity - Tribute to Ágnes Lukács" - eine Szene aus der Videoinstallation Burkhard Schnittnys in der Augsburger Ausstellung "Missing Stories".

Von Sabine Reithmaier, Augsburg

Die Zeichnung, die Burkhard Schittny zu seiner großartigen Videoarbeit inspirierte, ist nicht besonders groß. Frauen drängen sich eng aneinander, suchen wärmende und tröstende Nähe. "Összebújva" hat Ágnes Lukács (1920 - 2016) das Blatt betitelt, "eng beieinander". Die jüdische Malerin aus Ungarn, eine Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz, Groß-Rosen und Neuengamme, hat sich an ihren Erinnerungen lebenslang abgearbeitet, immer wieder Bilder geschaffen, die von weiblicher Solidarität in einem Gewaltsystem erzählen. Jetzt hängt das kleine Blatt direkt neben der Videoinstallation Schittnys, die das Motiv in "Dignity - Tribute to Ágnes Lukács" aufgreift und in die Gegenwart transformiert.

60 Minuten lang begleitet Schittny in Zeitlupe eine Gruppe von Frauen in einem wenig beleuchteten, leeren Raum. Barfuß und kahlköpfig gehen sie mit unendlich langsamen Bewegungen und gesenktem Blicks aufeinander zu, halten und lösen sich. Manchmal tritt eine einzelne Frau auf die Gruppe zu, die Formation verändert sich ständig. Schittny hat verschiedene Sequenzen montiert, erinnert auch dadurch an Ágnes Lukács, die ihre Eindrücke immer und immer wieder gezeichnet hat. Die Botschaft: Überleben ist nur gemeinsam möglich. Das Motiv einer zäh verrinnenden Zeit greift Schittny noch in einer weiteren Installation auf, der großen Sanduhr "Hunger". Allerdings rieselt hier kein Sand durch das Glas, sondern die Uhr ist gefüllt mit Panier- und Sägemehl, einer tödlichen Mischung, mit der in den Lagern häufig Brot gebacken wurde.

Der Hamburger zählt zu den zehn Künstlern aus Serbien, Montenegro, Albanien und Deutschland, die das Goethe-Institut Belgrad eingeladen hat, sich im Projekt "Missing Stories" mit dem Thema Zwangsarbeit zu beschäftigen. Nach Stationen in Belgrad und Novi Sad (Serbien), in Tirana (Albanien) und Podgorica (Montenegro) ist die Ausstellung gerade in Augsburg zu sehen, bevor sie nach Berlin weiterzieht. Dass die sehenswerte Schau in Augsburg Station macht, ist dem Mitkurator Thomas Elsen, zugleich Leiter des H2 - Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, zu verdanken. Auf ihn aufmerksam wurde das Goethe-Institut Belgrad vermutlich durch einen Hinweis des serbischen Künstler Selman Trtovac, der sich 2015 als Artist-in-Residence in Augsburg aufhielt. Trtovac suchte damals, weitgehend ergebnislos, nach Spuren seines Großvaters, der während des Kriegs als Zwangsarbeiter in Gestratz (Landkreis Lindau) war.

Persönliche Erfahrungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung

Doch Trtovac' Familiengeschichte mit Gewalt auf beiden Seiten animierte den Allgäuer Bildhauer und Konzeptkünstler Christian Hörl, den zweiten deutschen Künstler der Schau, zu "Selmans Traum". 74 Kupferplatten mit aufgedruckten Fotos, montiert zu einem vielteiligen Relief. Zwischen historischen Familienbildern, die den Großvater in verschiedenen Lebensstationen zeigen, hat Hörl Aufnahmen von meist kahlen Bäumen gesetzt, verfremdet mit Rauten, Linien, Kringeln - ein starkes Bild für das schwer zu durchdringende Dickicht der Erinnerung, das nur kurz durch Lichtreflexe der unregelmäßig flackernden Neonröhren des benachbarten Kunstwerks erhellt wird. Kaltes weißes Licht, dazu die nackten Bauregale - nichts als Leerstellen hält Dragan Vojvodić in "History repeats itself" fest.

Generell ziehen sich persönliche Erfahrungen wie ein roter Faden durch die Ausstellung, entsprechend oft finden sich auch dokumentarische Ansätze in den Arbeiten. Viele der Künstler haben Vorfahren, die während der deutschen Okkupation des Balkans als Zwangsarbeiter verschleppt wurden, so auch das Künstlerduo DiStruktura alias Milica Milićević und Milan Bosnic. Milans Großvater wurde gezwungen, im Steinbruch von Mauthausen zu arbeiten, wovon er selbst in einem Videointerview erzählt. Immer wieder schwenkt die Kamera auf die Todesstiege des Lagers, Schauplatz zahlreicher Unfälle und Morde an Häftlingen. Die Stiege spielt auch eine zentrale Rolle in der großen Wandarbeit mit dem Titel "166 Atemzüge". Mit einem Bleistift hat das Duo das Oberflächenrelief jeder einzelnen Stufe auf Papier übertragen und so ein sehr ästhetisches, minimalistisch karges Werk geschaffen. Die Atemgeräusche, die man sich via Smartphone dazu holen kann, sind eigentlich gar nicht notwendig.

Hart und brutal ist die Graphik Novel "Postcards from Bor" von Alexander Zograf alias Saša Rakezić. Darin erzählt er vom Leben und Sterben des jüdischen Schriftstellers Miklós Radnóti im serbischen KZ Bor. Dagegen wirken die Multichannel-Videoinstallationen "A-Side" und "B-Side", in denen die Albanerin Donika Çina ihre Familienzweige mütterlicher- und väterlicherseits analysiert, fast entspannend. In der Arbeit, deren Aufbau wie ein stilisierter Stammbaum anmutet, lässt sie Familienmitglieder über den Großvater berichten. Jeder hat seine eigene Version, seine eigenen Erinnerungen.

Detailansicht öffnen Milorad Mladenović "The search" - durch Überblendungen verändert sich der Gesichtsausdruck der Frau von Bild zu Bild. (Foto: Marko Ercegovic / Goethe-Institut Belgrad/Marko@Ercegovic)

Das gilt auch für Milorad Mladenović, der ebenfalls Familienlegenden nachspürt. Etwa einer deutschen Frau, von der die Großmutter immer erzählte. Die Ungenauigkeiten in der Überlieferung drückt er durch ein Fotoporträt aus, dessen Gesichtsausdruck durch Überblendungen von Bild zu Bild minimal changiert. Dazu stellt er zwei eher konventionell anmutende Ölgemälde mit dem Titel "Ich verbiete Ihren Soldaten, meinen Weinberg zu betreten". Mit diesem Satz bot die Großmutter einem deutschen Kommandeur die Stirn, als ein Soldat sich anschickte, ihren Weinberg zu plündern. Erfolgreich, so tradiert es die Familie.

Die Informationen über die Gräueltaten der Nazis, die die Ausstellung liefert, sind natürlich nicht neu. Doch durch die starken Bilder, die die Künstler dafür finden, hallen sie ganz anders nach.

Missing Stories, Forced Labour under Nazi Occupation. An Artistic Approach, verlängert bis 16.1., H2 - Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, Augsburg