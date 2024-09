Genügen Pullover und Schal? Oder besser noch eine Decke einpacken? Zwölf Grad sind angekündigt am Freitagabend für Oberammergau , am Ende werden es immerhin 13 sein. Seit Serge Dorny vor drei Jahren Intendant der Bayerischen Staatsoper wurde, hat er „Oper für alle“ zeitlich wie räumlich verlegt. Zeitlich ans Ende September, wo das traditionelle Open-air-Konzert nun das „Unicredit Septemberfest“ eröffnet, räumlich dorthin, wo die Staatsoper mal tatsächlich die bayerische, nicht nur die Münchner ist, draußen am Land. In diesem Jahr findet es erstmals in Oberammergau statt, wo man sich von abendlicher Bergesfrische nicht schrecken lässt: Mit knapp viertausend Besuchern ist das Passionstheater fast voll. Schließlich gibt es die Karten kostenlos, und ist hier etwas zu erleben, „was die Gemeinde Oberammergau nicht so schnell wieder bekommt“, wie Bürgermeister Andreas Hörl bei der gemeinsamen Begrüßung mit Dorny sagt. Sei es doch nicht ganz leicht, mal eben für eine Vorstellung nach München zu fahren, schon gar nicht – die Oberammergauer quittieren es mit wissendem Lachen – in der Deutschen Bahn.

Detailansicht öffnen Arien aus Opern von Rossini, Puccini, Cilea oder Verdi: Tenor Piotr Beczała und Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina lieferten sogar einen veritablen Bühnenmord. (Foto: Geoffroy Schied)

Mit dem polnischen Tenor Piotr Beczała und der russischen Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina sind hier tatsächlich zwei Sänger zu erleben, die sonst nur an den ganz großen Häusern singen. Neben dem Bayerischen Staatsorchester natürlich als „internationalem Spitzenorchester“, wie Dorny betont. Mit dem Einzug nach Walhall aus Wagners „Rheingold“ und der Ouvertüre zu Donizettis „La Fille du régiment“ hat das Orchester, dirigiert von Ivan Repušič, denn auch werbewirksame Ausschnitte aus den beiden Titeln mitgebracht, die als nächste Premieren in München anstehen. Und auch die sonst eher dezenten Sponsoren kommen hier auf ihre Werbekosten, der eine schon im Titel des Unicredit Septemberfests, der andere in Gestalt zweier schwarzer BMWs, die blankgeputzt vor dem Passionstheater aufwarten.

Drinnen dagegen geht es nach dem Brauch des Arienabends eher drunter und drüber, mit Titeln auch von Rossini, Puccini, Cilea oder Verdi. Die raschen Wechsel geben Repušić, im Hauptberuf Chef des Münchner Rundfunkorchesters, Gelegenheit, beste Kapellmeistertugenden zu beweisen. Jedenfalls leitet er das Staatsorchester mit so viel Handwerk und Leidenschaft, dass man sich fragt, warum er nicht häufiger an der Staatsoper gastiert.

Piotr Beczała darf ohnehin auf die von ihm bekannte Mischung aus Stilgefühl und Verve vertrauen, ob in der strahlenden Ruhe der Gralserzählung aus dem „Lohengrin“ oder der Verzweiflung des Canio in Leoncavallos „Pagliacci“. Die große Tenorgeste sitzt ihm sozusagen in der Smokingtasche, die Spitzentöne sowieso, griffbereit, aber selbst im Opernausschnitt nicht dahingeschmettert, sondern im Sinn der Erzählung eingesetzt. Aigul Akhmetshina, noch nicht mal dreißig Jahre alt, kann diese letzte Souveränität noch nicht haben. Doch sie bringt neben den Reizen der Jugend den sämigen Fluss und das dunkel vibrierende Timbre ein, die ihre Karriere rapide beschleunigt haben, besonders als Carmen, mit der sie 2023 auch an der Bayerischen Staatsoper debütierte. Was dafür sorgt, dass „Oper für alle“ mit einem veritablen Bühnenmord endet, der im Passionstheater für Ovationen im Stehen sorgt: dem Schluss aus Bizets Oper. Glücklicherweise beweist Akhmetshina mit der Habanera zur Zugabe denn auch, dass sie quicklebendig ist, was selbst Piotr Beczała nur noch mit einem Titel toppen kann: „Nessun dorma“.

Detailansicht öffnen Auf den Treppenstufen vor dem Nationaltheater singt ein vielstimmiger Chor, die Profis vom Haus - aber auch gesangsfreudige Münchner machen mit. (Foto: Geoffroy Schied Photography)

Gefühlte 20 Grad mehr als am Vorabend in Oberammergau: das Wiesnwetter am Samstagmittag. Am azurblauen Himmel über dem Max-Joseph-Platz malt ein Flugzeug ein Herz. Wer hat’s bestellt? Die Staatsoper? Auf den Treppenstufen vor dem Nationaltheater ein vielstimmiger Chor, die Profis vom Haus, aber auch gesangsfreudige Münchner schmettern oder brummeln „Va, Pensiero“ aus Verdis „Nabucco“. Gelungener Auftakt für das Septemberfest in München. Und weil Giuseppe Verdi Chor halt so gut konnte, gibt’s noch „Brindisi“, das Trinklied aus „La Traviata“. Die Menge schunkelt mit. Man muss nicht auf Bierbänke steigen, um in den Oktoberfesttagen Spaß zu haben.

Detailansicht öffnen Maske für den großen Auftritt: Junge Besucher lassen sich von Profis Schminken. (Foto: Geoffroy Schied Photography)

Detailansicht öffnen Unten im Capriccio-Saal kommen beim Kostümverkauf Kleidungsstücke aus ausgemusterten Opern unter den Hammer. (Foto: Geoffroy Schied Photography)

Spaß haben die Besucher beim Septemberfest jede Menge, in den Fünf Höfen oder beim Open House im Nationaltheater. In allen Rängen Musik, sogar heiteres Arien-Raten, die Münchner kennen sich aus. Nur „Le roi d’Ys“ von Edouard Lalo, da hat noch niemand von gehört. Vom Kinderschminken geht’s runter in den Capriccio-Saal zum Kostümverkauf. Kleidungsstücke aus ausgemusterten Opern, wie praktisch, etwas Dirndlartiges aus dem „Rosenkavalier“. Gehen müssen auch kratzige „Walküre“-Mäntel. Aber zum Glück, er kommt ja bald, Tobias Kratzers neuer „Ring“. Vor dem Königssaal wird’s spannend, Jonas Kaufmanns Cavaradossi-Kostüm aus Luc Bondys „Tosca“ kommt unter den Hammer. Tillmann Wiegand, Künstlerischer Betriebsdirektor der Oper und in einem Parallelleben auch Zauberkünstler, muss als Auktionator schon alle Tricks aufbieten, um den Leuten ein paar Scheine zu entlocken für dieses Gewand, aus dem der Kaufmann-Schweiß und das Cavaradossi-Blut wohl längst porentief rausgeschäumt wurden. Am Ende geht es für 260 Euro weg: Sally Zieglgänsberger will es bei einer Drag-Show tragen und hofft, dass noch etwas Restenergie vom Startenor im Stoff drinsteckt.