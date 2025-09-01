Auch auf den Kleinkunstbühnen rührt sich im September wieder was. Die Wartezeit bis zur ersten echten Premiere am 12. kann man sich unter anderem mit einer Fast-Premiere im Lustspielhaus überbrücken. Unbedingt nochmal sehenswert sind BlöZinger , das Duo der Österreicher Robert Blöchl und Roland Penzinger, und ihr aktuelles, hier bisher nur einmal gespieltes Programm „ERiCH“. Ist es doch wieder ein spielerisch-sprachlicher Geniestreich von den Erfindern des KopfKinoKabaretts (6. September).

BlöZinger gibt es seit 2004, Ursus & Nadeshkin indes, das Schweizer Duo mit Urs Wehrli und Nadja Sieger, fand bereits 1987 zusammen. Lange waren sie nicht mehr in München zu Gast, nun zeigen sie – und zwar sogar drei Tage lang – mit ihrem aktuellen Programm „PRSPKTVNWCHSL“ im Lustspielhaus wieder ihren einzigartiges, unverwechselbares genresprengendes Gesamtkunstwerk aus Sprachspiel, Rollentausch, Musik und Tanz. Nach zwölf außergewöhnlichen Bühnenproduktionen, vielen TV-Moderationen und einer Saison im Zirkus Knie sind sie in der Schweiz Volkshelden. Bei uns gilt es sie wiederzuentdecken (12. bis 14. September).

Und noch ein kurioses Duo kann man im Lustspielhaus erleben: Gunkl & Walter, alias die Wiener Gunther Paal und Gerhard Walter, betreiben bei „Herz & Hirn III“ zum dritten Mal nach 2015 und 2018 in klar verteilten Rollen ein gezieltes Verplaudern über die Unauffälligkeiten des Lebens, diesmal vorzugsweise über alles, was mit dem Begriff „zwischen“ erfasst werden kann (24. September).

Wir bleiben mit den nächsten beiden Premieren in Österreich. Und diesmal sind es recht neue weibliche Gesichter, die beide mit ihrem „Migrationshintergrund“ arbeiten und beide Genre-übergreifend. Wobei Ina Jovanovic deutlich mehr der Comedy zugerechnet werden kann und will. Nicht einmal eine Woche nach ihrer Wien-Premiere im Niedermair bringt sie ihr neues Programm „Off-Line“ im Vereinsheim auf die Bühne. Durchaus aus eigener Erfahrung geleitet sie ihr Publikum hier durch die tückische Influencer-Welt voller Leistungsdruck, Hate-Kommentaren und Männern, die bouldern (16. September).

Hunkl & Walter verplaudern sich über die Unauffälligkeiten des Lebens. (Foto: Robert Peres)

Und dann ist da der Shooting-Star Malarina (bürgerlich Marina Lacković), die schon mit ihrem Debüt „Serben sterben langsam“ für ihre fulminante Darstellung einer ultranationalistischen Serbin, die FPÖ wählt, unter anderem den Österreichischen Kabarettpreis und den Deutschen Kleinkunstpreis abräumte. Im Lustspielhaus holt sie nun die zuletzt wegen Krankheit ausgefallene Premiere ihres zweiten Programms „Trophäenraub“ nach. Hier mimt sie eine gebotoxte, geldgeile „Balkanerin“, die sich als „trophy woman“ einen reichen Mann angelt – nach dem Vorbild ihrer „slowenischen Freundin“ Melania Trump (17. September).

Dass bislang ausschließlich Künstler aus dem „befreundeten Ausland“ vorgekommen sind, liegt nicht nur an der Wien-Affinität des Münchner Kabarett-Oberveranstalters Till Hofmann, sondern ganz allgemein im Trend. Junge Humorfacharbeiter wenden sich in Deutschland eher der reinen Comedy zu. Im klassischen Kabarett sieht fast nur noch alte Bekannte. Der einstige Pionier eines die DDR abwickelnden Kabaretts, Nils Heinrich, macht bei „Junger Gebrauchter“ im Vereinsheim auch gleich das Altern zum Thema (22. September).

Musikkabarett mit Lennart Schilgen gibt es am 26. September. (Foto: Marvin Ruppert)

Ganz besonders alte Bekannte beehren in diesem Monat den Schlachthof. Lisa Fitz zum Beispiel, die sich in „Avanti Dilettanti“ mit dem allgegenwärtigen Dilettantismus beschäftigt, nicht zuletzt dem eigenen (Schlachthof, 16. September). Oder, du liebe Güte, der Erfinder der in der Langsamkeit schlummernden Komik Rüdiger Hoffmann (25. September) sowie die völlig aus der Zeit gefallenen Miterfinder der „Kanakcomedy“ Erkan & Stefan (30. September).

Gut vertreten ist immerhin noch das Musikkabarett-Fach. Neues gibt es hier im Lustspielhaus von den Liedermachern Lennart Schilgen („Abwesenheitsnotizen“, eher Celler-Schule und poetisch-parodistisch, 26. September) und Falk („Unverschämt“, eher Kreisler-Schule und böse, 27. September). Und im Vereinsheim beim „Wohlfühlprogramm“ des talentierten David Berlinghoff, bei dem immerhin die Veteranin Gabi Rothmüller Regie führt (30. September).