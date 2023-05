Pianist Seong-Jin Cho und die Academy of St Martin in the Fields bezaubern ihr Publikum in der Isarphilharmonie.

Von Michael Stallknecht, München

Natürlichkeit ist ein ausgesprochen komplizierter Begriff in der Kunst. Doch wo sie sich ereignet, wird sie unmittelbar evident. Ein solches Ereignis gab es nun in der Isarphilharmonie zu erleben, wo Seong-Jin Cho, begleitet von der Academy of St Martin in the Fields, das A-Dur-Klavierkonzert KV 414 von Mozart und das e-Moll-Klavierkonzert von Chopin spielte. Bei Mozart hält der südkoreanische, seit längerem in Berlin lebende Pianist die Tempi gerade, lässt Phrasen einander antworten, variiert subtil die Artikulation, durchleuchtet die Harmonik mit Sinn für feine Abweichungen.

Die intime Delikatesse bewahrt er sich auch bei Chopin, fügt aber das Maß an Rubato hinzu, das die Musik in den 50 Jahren zwischen beiden Kompositionen hinzugewonnen hat. Die große Linie wird dabei nie preisgegeben, Ornamente leichthändig integriert. Noch in Trillern gewichtet Cho die einzelnen Noten, bringt mit kleinen Akzenten Klarheit in dichtes Passagenwerk - was viel mehr Virtuosität erfordert als deren offene Demonstration. Noch stärker als bei Mozart aber kann er hier seine Anschlagskultur ausspielen, einen kernhaften, zugleich runden Klang, der Chopins Melodien bezaubernd zum Singen bringt.

Einen Dirigenten braucht es dafür nicht. Er könnte höchstens stören, und die Academy of St Martin in the Fields ist das Spiel ohne seit langem gewohnt. Konzertmeister Tomo Keller führt das Kammerorchester zu Beginn des ersten Teils durch "Lamentatione", Joseph Haydens 26. Sinfonie, und zu Beginn des zweiten durch Witold Lutosławskis "Ouvertüre für Streicher", klar in den Konturen, etwas nüchtern, als warte man auf jeweils Größeres.

Die Zugabe am Ende fällt denn auch zu Recht an Seong-Jin Cho, der dafür - natürlich - kein Virtuosenstück wählt. Sondern Händels kleine Sarrabande aus der B-Dur-Suite HWV 440: ein simples harmonisches Gerüst, das Cho sinnfällig verziert - als Linie vom Barock bis Chopin und weit darüber hinaus.