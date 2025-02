Für ein „herausragendes Lebenswerk“ erhalten Senta Berger und Michael Verhoeven (posthum) die Ehrenauszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen. Der Preis für hervorragende Einzelleistungen im deutschen Fernsehen wird an diesem Freitag, zum mittlerweile zwölften Mal, in Berlin vergeben. Schauspielerin Senta Berger, so heißt es in der Begründung, habe in ihrer jahrzehntelangen, beeindruckenden Karriere, die sie auch nach Hollywood führte, in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt und nicht nur nationale, sondern auch internationale Anerkennung erlangt.