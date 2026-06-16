Eine über 90-jährige Frau ist am Montagnachmittag Opfer eines Schockanrufs geworden. Laut Polizei täuschte gegen 15 Uhr ein Anrufer der Seniorin vor, dass ihre Tochter in Griechenland einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und forderte sie auf, eine Kaution zu zahlen.