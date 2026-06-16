Eine über 90-jährige Frau ist am Montagnachmittag Opfer eines Schockanrufs geworden. Laut Polizei täuschte gegen 15 Uhr ein Anrufer der Seniorin vor, dass ihre Tochter in Griechenland einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und forderte sie auf, eine Kaution zu zahlen.
Kurze Zeit später übergab die Frau einem bislang unbekannten männlichen Abholer Bargeld im Wert von circa 15 000 Euro. Als die Seniorin den Betrug bemerkte, verständigte sie die Polizei. Das Kommissariat für Vermögensdelikte mit Bandenbezug hat die weiteren Ermittlungen übernommen.