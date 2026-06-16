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BetrugSchockanrufer täuscht Seniorin

Die Polizei wurde erst später verständigt, als das Opfer den Betrug bemerkte.
Die Polizei wurde erst später verständigt, als das Opfer den Betrug bemerkte. Sven Hoppe/dpa

Ein Anrufer gaukelt der über 90-jährigen Frau vor, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht und benötige Geld für eine Kaution. Das Opfer übergibt anschließend einem Abholer 15 000 Euro.

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Eine über 90-jährige Frau ist am Montagnachmittag Opfer eines Schockanrufs geworden. Laut Polizei täuschte gegen 15 Uhr ein Anrufer der Seniorin vor, dass ihre Tochter in Griechenland einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und forderte sie auf, eine Kaution zu zahlen.

Kurze Zeit später übergab die Frau einem bislang unbekannten männlichen Abholer Bargeld im Wert von circa 15 000 Euro. Als die Seniorin den Betrug bemerkte, verständigte sie die Polizei. Das Kommissariat für Vermögensdelikte mit Bandenbezug hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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