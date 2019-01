29. Januar 2019, 18:39 Uhr Seniorenzentrum Attacken auf Kandidaten für Betriebsratswahl

Der Kampf um die Wahl eines Betriebsrats im Seniorenzentrum "Wohnen am Schlossanger" in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat bizarre Züge angenommen. Die Gewerkschaft Verdi wirft der Leitung der kommunalen Einrichtung vor, die Bestrebungen über Monate hinweg bewusst mit einer Hinhalte-Taktik behindert zu haben. Nun wurde zudem ein Mitglied des Wahlvorstands, der für die Wahl der Mitarbeitervertretung eingerichtet wurde, von einem Maskierten abends vor seinem Haus mit einem Pfefferspray angegriffen und an den Augen verletzt. Die Polizei ermittelt. Davor hatten nach übereinstimmenden Schilderungen mehrerer Beteiligter Unbekannte in der Tiefgarage des Seniorenzentrums auf das Auto einer Altenpflegerin, die ebenfalls im Wahlvorstand sitzt, den Schriftzug "Fuck" geschmiert. An den Wohnhäusern von zwei Personen, die sich für einen Betriebsrat stark machen, wurden Briefkästen mit Eiern verschmiert. Wer hinter den Attacken steckt, ist offen. Die Angriffe könnten kein Zufall sein, erklärte Gewerkschaftssekretär Christian Reischl. Heimleiterin Irmgard Kaleve sagte hingegen, ein Zusammenhang zum Konflikt im Seniorenzentrum sei schwer vorstellbar. Kommenden Montag soll die Betriebsratswahl über die Bühne gehen. 20 von 74 Beschäftigten stehen auf Wahllisten.