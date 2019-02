7. Februar 2019, 18:45 Uhr Sendlinger Tor Volksverhetzer attackiert Polizisten bei Kontrolle

Ein polizeibekannter Volksverhetzer hat am frühen Montagmorgen Polizisten angegriffen, die ihn im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs am Sendlinger Tor kontrollieren wollten. Der 51-Jährige schlug mit der Faust nach einem der Beamten und stieß antisemitische und andere Beleidigungen aus, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizisten den Angreifer durchsuchten, fanden sie ein einsatzbereites Einhandmesser. Es stellte sich heraus, dass gegen den wohnsitzlosen Münchner bereits ein Haftbefehl aus dem Jahr 2017 wegen politisch rechts motivierter Staatsschutzdelikte bestand. Der Angreifer kam wegen Widerstands und Beleidigung in Haft.