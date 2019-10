Wegen eines in der Wendeanlage des U-Bahnhofs Sendlinger Tor entgleisten U-Bahn-Zuges der Linie U7 musste der Verkehr zwischen Kolumbusplatz und Hauptbahnhof am Dienstagabend eingestellt werden. Der nicht mit Fahrgästen besetzte Zug war nach Angaben eines Sprechers der Münchner Verkehrsgesellschaft kurz nach 18 Uhr aus den Schienen gesprungen, woraufhin beide Strecken gesperrt werden mussten. Später wurde auf einem Gleis ein Pendelzugbetrieb eingerichtet. Die Feuerwehr wurde zur Hilfe gerufen, um die Bahn wieder aufs Gleis zu setzen. Die Feuerwehr hatte bereits am Nachmittag eine beim Wenden an der Kreuzung Nymphenburger Straße/Lachnerstraße in Neuhausen entgleiste Trambahn mit Muskelkraft, sogenannten Rutschblechen und dem Eigenantrieb wieder in die Spur bringen müssen. Vom Pech verfolgt waren am Dienstag auch die Fahrgäste der S-Bahn: Auf der Stammstrecke kam es zu einer Fahrzeugstörung am Rosenheimer Platz und zu mehreren Signalstörungen. Dies führte zum Teil zu erheblichen Verzögerungen für die S-Bahn-Fahrgäste.