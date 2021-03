Die Modernisierung und Erweiterung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor schreitet voran, weswegen auch die oberirdische Baustelle ein Stück weiterwandern muss. Von diesem Mittwoch an müsse die Verkehrsführung erneut verändert werden, geben die Stadtwerke München (SWM) bekannt. "Für die Anpassungsarbeiten ist eine Reduzierung der nutzbaren Fahrspuren in der Sonnenstraße, Lindwurmstraße und Blumenstraße unvermeidlich", so die SWM. Außerdem sei an diesem Donnerstag die Ampelanlage ganztags außer Betrieb, in dieser Zeit werde die Polizei den Verkehr regeln. Es könne zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.