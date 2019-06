5. Juni 2019, 18:51 Uhr Sendlinger Tor Rentner verletzt sich bei Sturz am U-Bahnsteig

Im Gedränge an einem U-Bahnsteig am Sendlinger Tor ist ein 77 Jahre alter Mann gestürzt und hat sich dabei schwer verletzte. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann in die U6 Richtung Marienplatz einsteigen, als er im hinteren Bereich des Zuges angerempelt wurde und hinfiel, ohne sich abfangen zu können. Dabei brach der Senior sich einen Arm und verletze sich am Oberschenkel sowie einem Knie. Die Beamten ermitteln nun wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung. Eine junge Frau soll noch versucht haben ihm aufzuhelfen, als das nicht gelang, soll sie jedoch in die wartende U-Bahn eingestiegen sein. Der Vorfall geschah bereits am Freitag, 17. Mai gegen 10.15 Uhr. Doch noch immer sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise werden unter 089/29100 oder jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.