3. März 2019, 18:38 Uhr Sendlinger Tor Herrenloser Rucksack: U-Bahnhof gesperrt

Ein herrenloser Rucksack hat am Freitagabend ein paar Stunden lang den Betrieb am U-Bahnhof Sendlinger Tor lahmgelegt. Gegen 22.30 Uhr hatte jemand einen Notruf abgesetzt, weil am Bahnsteig ein Rucksack stand, der offenbar niemandem gehörte. Da der Rucksack verschlossen, aber offensichtlich gefüllt war, wie die Polizei berichtet, habe eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden können. Die Beamten ließen den U-Bahnhof, der zu der Zeit stark frequentiert war, räumen und sperrten die Auf- und Abgänge. Die U-Bahnen fuhren während der Sperrung ohne Halt durch. Nachdem ein Sprengstoffhund den Rucksack untersucht hatte, stellte sich heraus, dass das Stück wohl einfach nur vergessen worden war. Erst gegen 1.10 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.