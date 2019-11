Wann der Schaden behoben ist, den eine U-Bahn am Sendlinger Tor am Prellbock und Gleis der Wendeanlage verursachte, soll sich diese Woche klären.

Nach dem folgenreichen U-Bahn-Unfall am vergangenen Dienstag nimmt die Linie U 7 wieder ihren Betrieb auf - wenn auch noch eingeschränkt. Von diesem Montag an sollen die Züge zu den Stoßzeiten morgens und abends wieder regulär fahren, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte, und zwar auf der vollen Strecke zwischen Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) und Neuperlach Zentrum. Die Züge der U 7 aber, die mittags von etwa 12.30 bis 15 Uhr vom OEZ nur bis zum Sendlinger Tor verkehren, fallen bis auf Weiteres aus. Und auch das hat mit dem an sich harmlosen Unfall zu tun, dessen Folgen die MVG noch einige Zeit beschäftigen dürften.

Am Dienstagabend war in einer Wendeanlage am Sendlinger Tor eine leere U-Bahn gegen den Prellbock gefahren. Laut MVG hatte der Fahrer nicht rechtzeitig gebremst, er blieb unverletzt. Dabei entgleiste der Zug, die Schienen verschoben sich und der Prellbock wurde schwer beschädigt. Bis das alles repariert ist, ist die Wendeanlage nicht zu benutzen. Damit können dort aber jene U-7-Züge, die nur bis zum Sendlinger Tor fahren, nicht mehr umdrehen. Sie entfallen ersatzlos. Sie bis nach Neuperlach weiterfahren zu lassen oder etwa zum Mangfallplatz umzuleiten, wo sie dann wenden könnten, war für die MVG nach eigenen Angaben keine Alternative: Dafür hätte man entweder mehr Züge gebraucht oder der Fahrplan wäre völlig aus dem Takt geraten. Bis wann das beschädigte Gleis repariert ist, kläre sich im Laufe der Woche, sagte ein MVG-Sprecher.

Direkt nach dem Unfall blockierte der entgleiste Zug auch das direkt nebenan liegende Gleis von der Station Fraunhoferstraße in Richtung Sendlinger Tor. Um dort wieder fahren zu können, wurde der Zug erst etwas beiseite geschoben; in der Nacht zum Donnerstag wurde er schließlich wieder auf die Schienen gesetzt und zur Reparatur in den Betriebshof Fröttmaning gebracht. Die U 7 ist eine sogenannte Verstärkerlinie, die zu den Stoßzeiten vor allem auf den Trassen von U 1 und U 2 fährt. Da sie in den Schulferien generell am Sendlinger Tor wendet, wurde ihr Betrieb in der vergangenen Woche komplett eingestellt. So entfielen in beiden Richtungen jeweils knapp 60 Fahrten pro Tag. Kein geringer Ausfall angesichts einer Kapazität von etwa 900 Fahrgästen pro Zug. Rein rechnerisch sind davon also bis zu 100 000 Passagiere am Tag betroffen, tatsächlich dürften es weniger sein, da in den Ferien die U-Bahnen deutlich leerer sind als sonst.

Völlig unabhängig von dem Unfall kommt es in den nächsten Tagen zu Einschränkungen auch bei der U 1: Bis Donnerstag, 7. November, entfällt sie nachts (jeweils von 22.30 Uhr an) zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz wegen Schleifarbeiten an den Schienen. Die MVG setzt Ersatzbusse ein.