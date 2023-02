Vandalismus in der Kirche

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte eine 60-jährige Frau in der katholischen Pfarrkirche St. Heinrich an der Scharnitzstraße in Sendling-Westpark. Als sie das Gotteshaus betrat, sah sie sich mehreren brennenden Gesangbüchern gegenüber. Mit einer Angestellten der Kirchengemeinde konnte sie das Feuer löschen.

Der Kirchenraum war zudem verwüstet: Kerzen waren umgeworfen, Gesangbücher auf dem Boden verteilt, auf ein "Gotteslob" war sogar gepinkelt worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.