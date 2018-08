23. August 2018, 07:12 Uhr Sendling-Westpark MVG weigert sich, Haltestellen behindertengerecht umzubauen

Der Aufwand lohne sich nicht, heißt es, die sechs betroffenen Busstationen seien wegen einer geplanten Trambahn "nur noch kurz" nutzbar. Die wird allerdings wohl erst in zwölf Jahren fertig.

Von Berthold Neff

Die Tram-Westtangente existiert vorerst nur als Projekt, wirft auf der Fürstenrieder Straße aber bereits lange Schatten: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) lehnt wegen der geplanten Trambahnstrecke den barrierefreien Umbau von sechs Bushaltestellen ab. Der bauliche und finanzielle Aufwand dafür wäre zu hoch, zudem würden die umgebauten Haltestellen dann "nur für einen äußerst kurzen Zeitraum nutzbar sein".

Im Bezirksausschuss Sendling-Westpark stieß diese Nachricht in der Sitzung am Dienstagabend auf ein geteiltes Echo. Der CSU-Fraktionssprecher Alfred Nagel, der den behindertengerechten Umbau der Haltestellen Mitte März in einem Antrag gefordert hatte, zeigte sich enttäuscht. Die Trambahn, so seine Prognose, werde "vielleicht erst 2030 fertig sein". Es sei schade, dass die Fahrgäste mit Behinderung so lange auf eine Erleichterung warten müssten.

Die SPD hingegen, die - anders als die CSU - die Tram-Westtangente begrüßt, äußerte Verständnis für die Haltung der MVG. Es sei nachvollziehbar, sagte der BA-Vorsitzende Günter Keller (SPD), dass die MVG eine so hohe Investition mit so geringer Nutzungsdauer ablehne. Nagel führte ins Feld, dass die Trambahn behinderten Fahrgästen weniger Fahrkomfort bieten werde. Dies wies Stefanie Krammer (SPD) zurück und zitierte aus den entsprechenden Hinweisen auf der MVG-Homepage, wonach bereits jetzt im Trambahn-Netz fast nur behindertengerechte Fahrzeuge im Einsatz seien, auch nachts.

In dem Schreiben an den Bezirksausschuss weisen die MVG-Verantwortlichen darauf hin, dass bei den bestehenden Buslinien entlang der Fürstenrieder Straße zumindest "fahrzeugseitig" eine Barrierefreiheit gewährleistet sei, nämlich durch die "durchgehend niederflurige Fahrzeugflotte" mit Absenkmöglichkeit, Klapprampen und breiten Einstiegstüren.

Der Aufwand, die Haltestelle selbst barrierefrei zu gestalten, sei ungleich höher. Meist müsse der gesamte Straßenraum von der Hauskante bis zur Fahrbahnmitte umgebaut werden. Dies werde beim Bau der Tram-Westtangente ohnehin erforderlich sein. Diejenigen Bushaltestellen, die trotz des Trambetriebs dann noch erforderlich seien, würden dann entsprechend umgebaut.

In ihrem Antrag vom März erkundigte sich die CSU auch danach, wie die Kapazität auf der Metrobus-Linie 51 (Moosach-Aidenbachstraße) und dem Stadtbus 151 (Nederlinger Straße - Parkstadt Solln) auf dieser Strecke erhöht werden könnte. Dafür sieht die MVG derzeit keinen Bedarf, will aber später, zum Beispiel wenn das Neubaugebiet Drygalskiallee bezogen ist, nachjustieren. Derzeit jedenfalls sei das Angebot zwischen Romanplatz und Waldfriedhof "nachfragegerecht, aufwärtskompatibel und damit zukunftsfähig".

Was den von der CSU angemahnten verstärkten Einsatz von Elektrobussen betrifft, sieht sich die MVG auf dem richtigen Weg. Man arbeite mit mehreren Herstellern zusammen, um entsprechende Fahrzeuge hinsichtlich "Einsatzstabilität und Reichweite zur Serienreife zu bringen". Bereits jetzt seien bei der MVG im Linienbetrieb zwei Elektro-Normalbusse mit einer Länge von zwölf Metern im regulären Einsatz. Die Ausschreibung für je vier Normal- und Gelenkbusse mit Elektroantrieb laufe derzeit. Bisher aber seien gerade bei den kapazitätsstarken Gelenkbussen und Buszügen keine Produkte auf dem Markt, die einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichten. "Das erklärte Ziel einer kompletten Umstellung wird daher noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen."