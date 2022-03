Der Kunstraum zieht - zumindest für ein paar Monate - in ein weitgehend leerstehendes Gebäude in Sendling ein.

Von Ellen Draxel

Der Kunstraum "Gabriele" hat wieder ein Zuhause. Diesmal in einem ehemaligen Büro- und Ladenzentrum an der Ecke Waldfriedhof- und Fürstenrieder Straße im Stadtteil Sendling-Westpark. Mindestens bis Mitte 2022 werden Ateliers, Co-Working-Spaces, Ausstellungs- und Bildungsräume sowie ein Pop-up-Store unter dem Titel "Gabriele an der Westtangente" wieder Leben in die seit knapp sieben Jahren weitgehend leerstehenden Gebäude bringen. Damit unterstützt der Projektentwickler Bauwerk bereits zum zweiten Mal kulturelle Jugendprojekte.

Von September 2020 bis Februar 2021 wurde bereits das ehemalige Ausbildungszentrum der Spengler-, Sanitär- und Heizungs-Innung an der Gabrielenstraße 3 in Neuhausen zum Zwischennutzungsobjekt: Bis zum Abriss des Komplexes nutzte das Kunst- und Berufsqualifizierungsprojekt International Munich Art Lab (Imal) das Areal, erstellte ein Konzept und übernahm die Leadpartnerschaft. Das Medienzentrum München sowie Partner aus dem benachbarten Haus der Jugendarbeit beteiligten sich seinerzeit mit Aktionen und Workshops. 150 Einzelnutzer und Nutzergruppen profitierten, das Interesse war immens.

Dieses partizipative Erfolgskonzept soll nun weitergeführt werden. Unter der Federführung von Imal wird es in zwei Gebäuden an der Waldfriedhofstraße 92 und 94 neben der täglichen künstlerisch-kreativen Arbeit auch Präsentationen und Ausstellungen geben. "Solche sozialen, nicht gewinnorientierten Nutzungen stehen in einem harten Wettbewerb zu kommerziellen Nutzungen", sagt Imal-Gründer Ulrich Gläß. "Umso wichtiger" sei es aus Sicht der Jugend- und Kulturpolitik, Freiräume zu schaffen - und sei es nur vorübergehend in Form von Zwischennutzungen im Bestand.

Bauwerk hat das 5000 Quadratmeter große Areal von der Rock Capital Group erworben. Langfristig sollen auf dem Gelände Wohnneubauten, Einzelhandel und Gastronomie entstehen.