Der Bezirksausschuss Sendling-Westpark trägt sich mit dem Gedanken, die Kreuzung Ettal-/Wessobrunner-/Bernrieder Straße umzugestalten. Ziele sind eine bessere Begrünung und eine spürbare Entsiegelung. Die Nachteile an einem solchen Umbau: Parkplätze würden wegfallen und es dürfte im Kreuzungsbereich deutlich enger zugehen. Am Montag, 11. April, sollen die Pläne von 17 Uhr an vor der Gethsemane-Kirche vorgestellt und diskutiert werden. Das Baureferat hat seinerseits Ideen beigesteuert. Danach könnte der Schwund an Parkplätzen "gering" gehalten werden.

Aus Sicht der Grünen im Bezirksausschuss müsse die Stadt "in vertretbarem Umfang" für Entsiegelung und Begrünung eintreten, weil durch die Nachverdichtung im Viertel viele Gartenflächen verloren gegangen und etliche Bäume gefällt worden seien. Die Entsiegelung eines Teilbereichs der Kreuzung könnte die Verluste wenigstens zum Teil ausgleichen.