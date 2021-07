Zu laut: Die Bürger wollen an der Garmischer Autobahn im Stadtgebiet stationäre Radarkontrollen. Doch weil Temposünder den Lärmpegel nur minimal in die Höhe treiben, hält die Stadt eine solche Anlage für unnötig

Von Berthold Neff, Sendling-Westpark

Das Signal aus der Bürgerversammlung war eindeutig: Mit großer Mehrheit forderten die Bürgerinnen und Bürger im Herbst 2019, dass an der Garmischer Autobahn A 95 auf dem Abschnitt im Stadtgebiet stationäre Radarkontrollen eingerichtet werden, um die Autofahrer zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu zwingen. Anders, so die Begründung, werde es nicht gelingen, die Anwohner vor dem Lärm der Verkehrslawine zu schützen. Nun, anderthalb Jahre später, deutet alles darauf hin, dass dieser Wunsch der Anwohner nicht erfüllt wird.

In der Sache hat sich seit dem Herbst 2019 zwar einiges getan, aber es ging nur zäh voran. Das liegt nicht zuletzt daran, dass nicht die Stadt für das Aufstellen von stationären oder teilstationären Radaranlagen zuständig ist, sondern nur die dem Freistaat unterstehende Polizei. Das bayerische Innenministerium weist in einem Schreiben an das städtische Mobilitätsreferat darauf hin, dass Geschwindigkeitsmessanlagen an Autobahnen nur dort eingesetzt würden, wo es ein hohes Unfallrisiko gebe. Die Experten aus dem Ministerium halten es jedoch für denkbar, einen Modellversuch an der Garmischer Autobahn in Sendling-Westpark zu wagen. Die Anlage müsse jedoch auf Kosten der Stadt beschafft und von der Polizei betrieben werden. Voraussetzung sei auch, dass Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zustimme.

Das Mobilitätsreferat hatte sich im Frühjahr an das Polizeipräsidium Oberbayern Süd gewandt, um die Chancen für dieses Projekt auszuloten. Die Polizeibehörde weist darauf hin, dass der Schutz der Anwohner vor Verkehrslärm und Abgasen lediglich Priorität 3 habe, vorrangig würden Radaranlagen stets nur bei Unfallbrennpunkten eingesetzt. Zudem habe die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim in ihrem Zuständigkeitsbereich bereits 300 solcher Messanlagen zu betreuen, sodass Kontrollen an der Garmischer Autobahn ab dem Luise-Kiesselbach-Platz allenfalls sporadisch denkbar seien. Diese Strecke bis zur Anschlussstelle Fürstenried sei derzeit - was das Unfallgeschehen betrifft - unauffällig, Tempokontrollen also nicht zwingend erforderlich.

Bei einem Ortstermin wurden im Februar dennoch zwei mögliche Stellen ausgemacht, an denen eine teilstationäre Radaranlage denkbar wäre. Eine Messstelle könnte kurz nach dem Luise-Kiesselbach-Platz eingerichtet werden, die andere wenige Meter nach der Abfahrt der Anschlussstelle Kreuzhof. Letzteren Standort hat dann nach einigen Tests die Polizei präferiert. Nun soll dort der Untergrund befestigt werden, außerdem müssen die Schutzplanken verlängert werden, damit der etwa 1,4 Tonnen schwere Trailer verkehrssicher aufgestellt werden kann. Das Baureferat hat sich mit der Polizei bereits abgestimmt und die Details für den Umbau festgelegt.

Das Aufstellen einer solchen Anlage auch kurz nach dem Luise-Kiesselbach-Platz wird von der Polizei derzeit jedoch nicht in Betracht gezogen, weil dafür hinter dem Absperrzaun der Autobahn, im Straßenbegleitgrün auf Seite der Einhornallee, umfangreiche Rodungen nötig wären, um Platz für den Trailer zu schaffen. Dieser Standort soll deshalb nur für mobile Tempokontrollen genutzt werden.

Aber wie schnell wird auf dieser Strecke im Stadtgebiet wirklich gefahren? Die Polizei hat im Jahr 2020 an insgesamt sieben Tagen zwischen März und September an beiden vorgesehenen Standorten Messungen veranlasst und ermittelte dabei eine Beanstandungsquote von 11,5 Prozent. Aus diesen von der Polizei gelieferten Werten, die allerdings nur tagsüber, nicht aber nachts ermittelt wurden, hat das Mobilitätsreferat die Auswirkung auf die Lärmbelastung errechnet. Für die Messstelle am Luise-Kiesselbach-Platz wurde eine Erhöhung des Lärmpegels um 0,7 Dezibel berechnet, für den Standort an der Anschlussstelle Kreuzhof kam man auf eine Erhöhung von bis zu 0,1 Dezibel. Die Experten geben zu bedenken, dass erst bei einem Pegelunterschied von einem Dezibel von einem gerade noch hörbaren Unterschied im Lautempfinden die Rede sein könne.

Angesichts dieser Umstände und vor allem auch wegen der durch Corona verschlechterten Haushaltslage rät das Mobilitätsreferat davon ab, die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch eine ständige, stationäre Anlage zu überwachen. Sobald aber der Untergrund für das Aufstellen eines Trailers befestigt sei, werde die Polizei dort öfter als bisher mit teilstationären Anlagen kontrollieren.

Im Bezirksausschuss (BA) Sendling-Westpark zeigte man sich quer durch die Fraktionen unzufrieden damit, dass es weder Stadt noch Staat für möglich halten, dem Ruf der Bürgerversammlung zu folgen. SPD-Fraktionssprecher Walter Sturm legte einen Antrag vor, in dem Aufschluss über die 2020 ermittelten Zahlen gefordert wird. Gefragt wird auch danach, wieso nicht während der Nacht gemessen wurde, wo der Lärm von den Anwohnern noch störender empfunden werde als tagsüber. Und er will wissen, wie teuer eine stationäre Anlage denn wirklich sei und ob sie sich, durch die Bußgelder, nicht weitgehend amortisiere. Die BA-Mitglieder beschlossen in ihrer jüngsten Sitzung, diese Zahlen abzuwarten und sich erst dann wieder mit den zuständigen Experten zu treffen.