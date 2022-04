Bezirksausschuss will das Gebäude Wessobrunner Straße so vor dem Abriss bewahren.

Einer Empfehlung von Ortshistorikern folgend, will der Bezirksausschuss Sendling-Westpark bei der Stadt eine Prüfung beantragen, ob das Anwesen Wessobrunner Straße 5 unter Denkmalschutz gestellt werden könnte. Andernfalls sei zu befürchten, dass ein Bauträger die schmucke alte Villa abreißt, um das Grundstück einer intensiveren Nutzung zuzuführen. Das Gebäude wurde 1938 von Simon Schmitt nach Plänen des Architekten Ludwig Sattich errichtet, der auch durch seine Beteiligung an der Kriegersiedlung bekannt geworden ist. Nach Expertenmeinung ist die Villa an der Wessobrunner Straße von hoher gestalterischer Qualität, ausgestattet mit wertvollen Baumaterialien. Ihr Erhaltungszustand entspreche der ursprünglichen Gestaltung. Der Architekt Klaus Huber hebt zudem die Lage des Hauses neben der Gethsemanekirche und dessen "Gesamtbild" hervor, das eine Betrachtung als denkmalschutzwürdiges Gebäude nahelege. Huber erinnert ferner daran, dass im Stadtbezirk Sendling-Westpark schon zahlreiche Häuser aus früherer Zeit der baulichen Verdichtung zum Opfer gefallen seien.