10. Mai 2019, 22:01 Uhr Sendling Vorgaben für Elektro-Scooter

Städtische Satzung soll die Nutzung klar regeln

Der Sendlinger Bezirksausschuss (BA) hat die Stadt aufgefordert, ein E-Scooter-Konzept für München zu entwickeln - über ein Gehweg-Verbot hinaus. München solle nicht nur Vorreiter bei der Nutzung dieses umweltfreundlichen, alternativen Fortbewegungsmittels sein, sondern auch mit einer städtischen Satzung klare Vorgaben machen, sagte der BA-Vorsitzende Markus Lutz (SPD), auf den die Initiative zurückgeht. Um Konflikte bei der privaten Nutzung zu vermeiden, soll die Verwaltung Vorschläge unterbreiten, wie Scooter und Fahrräder die Radwege gemeinsam nutzen können. Klare Vorgaben müssten auch Verleihfirmen von E-Scootern an die Hand gegeben werden, darunter auch eine "Abräumpflicht". Das Beispiel des Anbieters O-Bike, bei dem viele Fahrräder im Gebüsch oder auf der Wiese monatelang liegen blieben, solle sich nicht wiederholen. Für den Fall, dass Verleihfirmen sich nicht an die städtischen Richtlinien hielten, sollten scharfe Sanktionsmöglichkeiten geschaffen werden, heißt es in dem Antrag aus Sendling. In einem dritten Punkt soll die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) aufgefordert werden, "schnellstmöglich" einen direkten Verleih von E-Scootern über die MVG-Radstationen zu ermöglichen. "Ein Warten auf andere, konkurrierende Anbieter wird nicht akzeptiert", heißt es in dem einstimmig gefassten Beschluss.