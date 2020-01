Wer im Laufe des Februars etwas im Kreisverwaltungsreferat erledigen muss, könnte mit so einigen Schwierigkeiten zu kämpfen haben - denn es stehen diverse Umbauten auf dem Plan, und das führt nicht nur bei den Mitarbeitern zu Einschränkungen. Die Behörde erhält einen zusätzlichen Standort an der Implerstraße 11 bis 13, dort stehen künftig mehr als 13 000 Quadratmeter für Büroflächen zur Verfügung. Damit wird es das zweitgrößte Dienstgebäude des KVR nach dem Hauptgebäude an der Ruppertstraße. Diverse Abteilungen ziehen in den kommenden Wochen um. Deswegen ist das Versicherungsamt vom 12. bis 13. Februar geschlossen, das Veranstaltungs- und Versammlungsbüro, das Servicebüro Film sowie das Servicebüro Bau und Straßennutzung sind vom 10. bis 14. Februar nur eingeschränkt erreichbar. Gleichzeitig läuft die komplette Neugestaltung des Hauptgebäudes an der Ruppertstraße und des dortigen Bürgerbüros weiter. Die

Servicebereiche sollen neue Infoscreens und ein mehrsprachiges, digitales Besucherleitsystem erhalten, zudem sollen neue Serviceschalter errichtet werden. Geplanter Abschluss aller Baumaßnahmen ist Mitte 2022.