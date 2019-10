Die Bürger-Sänger-Zunft München, 1840 gegründet und somit der älteste Musikverein der Stadt, hat schon die Enthüllung der Bavaria oder die Eröffnung des Deutschen Museums musikalisch begleitet. Nun gastiert der heute 45-köpfige gemischte Chor samt dem Symphonieorchester unter der Leitung von Hans Peljak zusammen mit dem Chor der Basilika in Benediktbeuren am kommenden Samstag, 19. Oktober, in der Sendlinger Himmelfahrtskirche an der Kidlerstraße 15. Auf dem Programm stehen Puccinis "Messa di Gloria" sowie sein "Motetto di San Paolino" sowie Werke von Schubert (Intende voci D 963 und Tantum Ergo D 750) und Mozart ("Venite populi"). Das Konzert beginnt um 19 Uhr.