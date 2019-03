1. März 2019, 15:25 Uhr Sendling Sexuelle Übergriffe auf Frau und Kinder

Ein Mann soll sich vor zwei Kindern an die Genitalien gefasst haben. Eine Nachbarin beobachtete den Vorfall.

Wegen des Verdachts, zwei zehn und zwölf Jahre alte Kinder sexuell missbraucht zu haben, sitzt ein 40 Jahre alter Untersendlinger in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben hat der Mann am Mittwoch gegen 18 Uhr im Innenhof eines Mehrfamilienhauses die zwei Kinder zu sich gerufen und dann mit seiner rechten Hand in der Hose an seinem Genital herumgespielt. "Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt", heißt es dazu in Paragraf 176 des Strafgesetzbuchs.

Die Kinder gingen weiter, eine Nachbarin aber hatte den Vorfall bemerkt und rief die Polizei. Ein weiterer sexueller Übergriff ereignete sich am Donnerstag kurz vor Mitternacht ebenfalls in Sendling nahe der Siemensallee. Eine 58 Jahre alte Frau wurde dabei von einem etwa 30 Jahre alten Unbekannten von hinten umgerissen. Dann fasste ihr der Mann in den Schritt. Als die Frau um Hilfe rief, türmte der Täter Richtung St.-Wendel-Straße.