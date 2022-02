Streit um Neubau an der Lindwurmstraße

Der österreichische Investor "Trivium" will 50 Wohnungen bauen. Anwohner und Lokalpolitiker wehren sich gegen das Projekt, die Stadt aber wird den Antrag für die Bebauung vorerst genehmigen.

Von Julian Raff

Ausdauernd, aber bislang vergeblich stellen sich Anwohner und Bezirksausschuss gegen ein Projekt des österreichischen Investors "Trivium", der das Grundstück des früheren Maibräus an der Lindwurmstraße 122 mit 50 eher klein geschnittenen Wohnungen bebauen will und dafür unter anderem einen siebenstöckigen Turm plant.

Die Bürgerversammlung hatte das Vorhaben im Oktober mit großer Mehrheit zurückgewiesen, unter anderem, da die Verdichtung samt Verkleinerung des begrünten Innenbereichs den Lebensraum für diverse Vogelarten, Zauneidechsen und Fledermäuse beschneiden würde. Mit drei Kellergeschossen greift der Bau aus Anwohnersicht außerdem zu tief ins Grundwasser ein. Zudem, so die Begründung, der sich der Bezirksausschuss (BA) Sendling anschließt, beeinträchtige er das Denkmalensemble um die alte Sendlinger Kirche.

Kritisiert wird in einer langen Liste von Gegenargumenten auch, dass der frühere Maibräu-Komplex erst vor zehn Jahren aufwendig saniert worden sei, ein Abriss also ökologisch nicht vertretbaren Materialverbrauch bedeute. Auch über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus kommt der Plan im Viertel nicht gut an, da er das Aus für das beliebte Café "Stenz" bedeuten würde. Dass im Gegenzug Wohnraum mit sozialem Mehrwert entsteht, bezweifeln die Kritiker, da eine rechnerische Durchschnittsgröße von 34 Quadratmetern eher auf Single-Apartments schließen lasse.

Wie das Planungsreferat nun dem Bezirksausschuss mitteilt, wird die Lokalbaukommission den im Sommer eingereichten Antrag auf Vorbescheid wohl genehmigen, da die in einem einfachen Bebauungsplan gesetzten Baulinien eingehalten werden und das Ausmaß der Nachbarbebauung dem Vorhaben nicht entgegensteht. Anzeichen für Grundwassergefährdung lägen nicht vor, Brunnen oder Quellen auf dem Grundstück seien nicht bekannt. Denkmal-, Natur- und Klimaschutz würden im weiteren Verfahren durch die Fachbehörden geprüft.

Bei seiner Ablehnung des Projekts bleibt der Bezirksausschuss auch, weil ein Investor die angrenzenden Gewerbegrundstücke an der Bavariastraße 28 bis 36 gekauft hat und diese wohl ebenfalls verdichten will. Die Details zu dem Vorhaben sind bisher aber noch unklar.