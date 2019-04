22. April 2019, 22:14 Uhr Sendling Kühlen mit Strom

Stadt installiert Ladesäulen auf dem Großmarkthallen-Areal

Laster auf dem Großmarktgelände sollen künftig mit Strom statt Diesel ihre Ladung kühlen können. Die Stadt teilte mit, dass "in einem ersten Schritt" zwölf Stromanschlusspunkte für Lkw-Kühlaggregate vorbereitet werden. Die Arbeiten an den Hallen 10 und 23 sollen im Mai beendet sein. Ob dort danach Testgeräte, Miet- oder Leasing-Säulen installiert werden, werde noch geprüft. Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU), die auch Erste Werkleiterin der Markthallen München ist, sagte, dass damit der Ausstoß von Lärm- und Schadstoffemissionen reduziert werde. Frank bezeichnete die Maßnahme als "unabdingbar" und "überfällig". Wegen der aktuellen Lärmbelastung könne man nicht bis zum Neubau der Großmarkthalle warten; die Maßnahme zur Luftreinhaltung müsse vorher umgesetzt werden. Die Entscheidung sei nachhaltig, auch um den Großmarkt langfristig in der Stadt halten zu können.

Derzeit kühlen sämtliche Schwerlaster-Fahrer, die auf dem Großmarktgelände warten oder ihre Ruhezeit verbringen - manchmal bis zu 50 Lkw - ihre Ladung mit Diesel. Anwohner halten die Emissionen für belastender als die des ebenfalls nahen Heizkraftwerks Süd. Beschwerden gibt es vor allem über den Lärm. Ein Klimaschutzaktivist aus Ottobrunn, Dieter Heber, hatte deshalb vor zwei Jahren darauf hingewiesen, dass mehr als 90 Prozent der Laster so ausgestattet seien, dass sie mit Strom kühlen könnten und dass Strom-Ladesäulen verhältnismäßig günstig zu installieren und flexibel umsetzbar seien. Das Kommunalreferat, damals noch unter Franks Vorgänger Axel Markwardt, wies dies allerdings immer wieder zurück. Es sei "nicht darstellbar", dafür Geld in die Hand zu nehmen, so lange die Planung für die neue Großmarkthalle nicht feststehe und es noch keinen Investor gebe, hieß es. Inzwischen gibt es einen Investor, der Hallenvermieter Umschlagzentrum Großmarkt München (UGM) gehört zu den Firmen, die auf dem Großmarkt ansässig sind. Dieser hat auch einen Plan für die neue Großmarkthalle ausgearbeitet und verhandelt mit der Stadt über das Baurecht.