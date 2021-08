Von Linus Freymark, Sendling

Manchmal gibt es diese Tage, an denen man feststellen muss, wie wenig man die eigene Stadt doch eigentlich kennt - und manchmal reicht dafür ein Nachmittag in Sendling, zum Beispiel vor dem neuen Kulturzentrum Luise an der Ruppertstraße. Der Himmel ist noch grau von den Regenwolken, die gerade dabei sind, sich zu verziehen. Trotzdem sind alle gekommen: 30 Anmeldungen gab es, sagt Lea Wiser, und obwohl sie und ihre Kollegin Katharina Lindemann vom Verein Green City schon bei früheren Veranstaltungen festgestellt haben, wie groß das Interesse an ihrem Thema ist, wundern auch sie sich ein bisschen, dass trotz des Wetters alle da sind. Also, los geht's zum Stadtteilspaziergang über eine nachhaltige Lebensweise im Viertel.

Detailansicht öffnen Erste Station: Bahnwärter Thiel. Lea Wiser von Green City (im grauen Mantel) stimmt die rund 30 Teilnehmerinnen auf den Rundgang ein. (Foto: Robert Haas)

Wo kann man plastik- oder gleich ganz verpackungsfrei einkaufen? Welcher Bäcker nutzt fast ausschließlich Bioprodukte? Was trägt die kleine Schneiderei an der Ecke Oberländer-/Danklstraße zu mehr Nachhaltigkeit bei? Und was hat es eigentlich mit jenem konsumkritischen Verein auf sich, der einst jahrzehntelang Zehntausende Münchner solidarisch mit Lebensmitteln versorgt hat, bis er von den Nazis zerschlagen wurde?

Um diese Fragen zu klären, geht es nach einer ersten Station beim Bahnwärter Thiel, der laut Lindemann als erster Club in Deutschland ein Verbot für Pelz-Accessoires ausgesprochen hat, in die Gotzinger Straße vor den DE-SA Fruchthandel, eine Gegend mit dem Charme eines Gewerbegebiets. Dort könne man günstig Obst und Gemüse aus der Region kaufen, erklärt Lindemann. Und dann erzählt sie vom Konsumverein Sendling-München, den Sendlinger Arbeiter im Februar 1886 gegründet haben. Die Idee sei gewesen, als Solidargemeinschaft über Jahrzehnte hinweg für fast 50 000 Münchner Lebensmittel und alles, was man sonst halt so zum Leben braucht, anzubieten, frei vom kapitalistischen Gedanken der Gewinnmaximierung, erklärt Lindemann, während nebenan ein frisch entladener Lkw davonbrummt. Eine Wirtschaftsauffassung, die den Nazis natürlich nicht passte: 1933 besetzten sie den Vereinssitz an der Gotzinger Straße, kurz darauf wurde der Verein aufgelöst - für viele Betroffene eine Katastrophe. Überhaupt spielte Sendling, einst in drei Dörfer aufgeteilt, in der Vergangenheit eine wichtige Rolle für die Versorgung der wachsenden Stadt München. "Die Sendlinger Bauern haben einen großen Teil der Bevölkerung ernährt", sagt Katharina Lindemann.

Detailansicht öffnen Beispiele für nachhaltige Lebensweise finden sich so einige im Viertel - allerdings müsse es auch Angebote für den kleinen Geldbeutel geben, sagen Teilnehmer. (Foto: Robert Haas)

Doch natürlich geht es bei dem Rundgang durch Sendling auch um die Gegenwart, um ein nachhaltiges Leben in einer Zeit, in der der Klimawandel durch Ereignisse wie zuletzt die Flutkatastrophen auch für die Letzten in Deutschland plötzlich sichtbar geworden ist. Für Wiser und Lindemann ist klar: Jeder Einzelne kann mit seinem Konsumverhalten dazu beitragen, dass sich etwas tut, die Gesellschaft sich mehr für Nachhaltigkeit und den Erhalt unseres Planeten interessiert. "Wir können als Verbraucher einiges bewirken", sagt Lindemann.

Und deshalb liegen auf der Route durch Sendling allerhand Geschäfte, die sich große Mühe geben, ihren Betrieb so umweltschonend wie möglich zu führen und dabei jeweils einen anderen Ansatz verfolgen. Die Bäckerei Neulinger etwa verarbeitet fast nur Bio-Produkte aus der Region, zudem können sich Kunden ihr Brot in selbstmitgebrachte Tupperdosen füllen lassen, wenn nicht gerade Pandemie ist. Die Schneiderin Barbara Heinze, die kaputte Kleidung wieder flickt und aus alten Jacken und Hosen neue macht. Oder der vegane Feinkostladen Om Nom Nom, der ein bisschen sinnbildlich für den Wandel unserer Ernährung steht - denn früher befand sich in dem Laden eine Schlachterei.

Bei dem Rundgang ist es Wiser und Lindemann auch wichtig, dass nicht immer nur sie reden. Interaktiv solle der Rundgang sein, erklärt Wiser, dazu sollen sich dabei auch Jung und Alt begegnen können. Denn die Spaziergänge sind Teil eines Intergenerationenprojekts, und gerade beim Thema Nachhaltigkeit könnten sich diese gut ergänzen, findet Wiser: "Die Älteren bringen die Erfahrung von früher mit, als ja zum Beispiel noch nicht jedes Gemüse abgepackt war", sagt sie. "Und die Jüngeren haben oft innovative Ideen." Eine davon kommt bei der Abschlussdiskussion auf dem Sendlinger Kirchplatz auf: Denn nach wie vor ist eine nachhaltige Lebensweise etwas, das man sich erst einmal leisten muss. Und so sind sich viele Teilnehmer einig, dass es auch Angebote für den kleinen Geldbeutel braucht - und dass diese nur die Politik schaffen kann.