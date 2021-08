Von Katja Gerland, Sendling

Sich gegen Mieterhöhungen und mögliche Spekulationen von Investoren zu organisieren - das ist das Ziel zweier Mietergemeinschaften, die Anwohner in Sendling mithilfe des Mieterbeirats Philip Fickel (SPD) jetzt gegründet haben. Aufgrund von konkreten Befürchtungen hat man sich an der Esswurmstraße/Ecke Gaißacher Straße zusammengetan. Dort hatte zuletzt das Verhalten des Stadtrats für Aufruhr unter den Anwohnern gesorgt. Die Stadt hatte dank einer Erhaltungssatzung für das Gebiet eigentlich das Vorkaufsrecht für das Eckhaus, machte davon aber keinen Gebrauch. Der Stadtrat stimmte aus Kostengründen gegen den Kauf des Hauses und machte die Bahn frei, als klar wurde, dass die Bayerische Versicherungskammer das Anwesen für rund 20 Millionen Euro kauft. Zwar hat die Versicherungskammer schon bekannt gegeben, dass für die Wohnungen an der Esswurmstraße keine Luxussanierung geplant sei. Eine Abwendungserklärung, mit der sich Investoren etwa dazu verpflichten, Mietwohnungen nicht in Wohneigentum umzuwandeln, solange das Gebiet unter die Erhaltungssatzung fällt, wollte sie jedoch nicht unterschreiben. Entsprechend groß sei jetzt die Sorge der Mieterinnen und Mieter, sagt Markus Lutz (SPD), Vorsitzender des Sendlinger Bezirksausschusses. "Deshalb ist es wichtig, dass Mieter sich organisieren, falls es zu Mieterhöhungen oder anderen Problemen kommt", so Lutz. Sein Parteikollege Fickel hatte die Bewohner der betroffenen Anwesen dazu aufgefordert, eine Mietergemeinschaft zu gründen, "um erst mal auf der sicheren Seite zu sein", erklärte Lutz.

Im zweiten Fall haben sich Anwohner selbst an den Bezirksausschuss Sendling gewandt, um die Gründung einer Mietergemeinschaft anzustoßen. An der Valleystraße 42 befürchten die Bewohner einen Verkauf des Hauses an einen Privatinvestor. Grund ist laut Lutz ein informeller Hinweis, der den Mietern zugetragen worden sei. Das Anwesen liegt in einem Viertel, für das die Stadt ebenfalls eine Erhaltungssatzung erlassen hat, womit also ein Vorkaufsrecht besteht. Zwar sind laut Lutz noch keine offiziellen Pläne bekannt, "die Mieter wollen aber bereit sein", falls den Verkaufsandeutungen konkrete Handlungen folgen.