Ein kleines Stück ist die Anwohnerinitiative zur Erhaltung des Parkplatzes unterhalb des Kontorhauses Brunthaler am Westtor des Großmarkts schon weitergekommen. Die Stadt hat der Initiative genehmigt, zwei öffentliche Parkplätze ganz in der Nähe, an der Ecke Thalkirchner Straße zur Kochelseestraße, als Parklet umzunutzen - fünf Meter auf 5,30 Meter mit Blick auf den Parkplatz. Es soll, so die Initiative, ein Ort werden für die Nachbarschaft zum Sitzen, für Gespräche, zum Kartenspielen, Pizzaessen oder um Kräuter zu pflanzen. Und um Aufmerksamkeit auf den Platz zu lenken, um darüber zu diskutieren, was das Viertel braucht - und was nicht. Am Samstag, 11. September, 10 Uhr, soll mit dem Bau begonnen werden, zum Großteil mit Euro-Paletten und Bodenplatten, später werden Kräutertöpfe in den Palettenbuchten versenkt. Nun werden viele "Baumeister" mit Akkuschrauber gesucht, die sich am Samstag beteiligen. Hintergrund der Anwohnerinitiative ist der Plan des Kommunalreferats, auf dem Parkplatz einen Verwaltungsbau zu errichten. Noch ist das nicht final entschieden, auch benötigt der Großmarkt die Parkplätze noch. Der Großmarkt braucht sie in der Regel nur nachts und vormittags. Danach nutzen sie die Anwohner - und würden dies auch gerne weiter tun.