22. Februar 2019, 15:02 Uhr Stadtentwicklung Neubaupläne: CSU lässt SPD auflaufen

Überraschend will Bürgermeister und CSU-Fraktionschef Pretzl das SEM-Projekt im Nordosten nicht weiter verfolgen - ganz anders als der Regierungspartner im Rathaus.

Von Heiner Effern und Dominik Hutter

Bürgermeister und Fraktionschef Manuel Pretzl will mit seiner CSU die aktuellen Neubaupläne der Stadt im Münchner Nordosten kippen. Er werde am Montag seiner Fraktion vorschlagen, die dafür eingeleitete städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) nicht mehr weiter zu verfolgen, erklärte er am Donnerstagabend auf einer Podiumsdiskussion.

"Dieses Thema ist so verbrannt, dass man hier nicht weiterkommt. Wir brauchen ein anderes Modell, das die Bevölkerung mitnimmt." Man will dort neue Wohnungen, aber nicht gegen den Willen der Bürger. Pretzl sagte, er könne sich dort Wohnungen eher für 10 000 bis 15 000 Menschen vorstellen als für 30 000. Die Veranstaltung hatten Gegner des Neubauprojekts organisiert.

Damit gibt Pretzl die bisherige Position seiner Fraktion auf. Die CSU hatte erst zuletzt im Stadtrat dem nächsten Schritt zur SEM zugestimmt. Dabei wurde ein Wettbewerb für das etwa 600 Hektar große Areal verabschiedet. Die CSU hatte jedoch schon Zweifel an den Plänen zwischen Johanneskirchen und Riem erkennen lassen. Im Wettbewerb sollten nicht nur Ideen für 30 000 Einwohner dargestellt werden, sondern auch für 20 000, 15 000 und 10 000 neue Bürger. Den Regierungspartner im Rathaus, die SPD, ließ Pretzl damit auflaufen. Vor ihm hatte deren Fraktionschef Alexander Reissl die SEM unter Buhrufen verteidigt.

"Die CSU hat ohne Not ein sinnvolles Instrument aufgegeben", kritisiert Reissl nun. Eigentlich stehe auf dem jetzigen Stand der Planung gar keine Entscheidung pro oder contra SEM an. Zunächst einmal müsse man die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs abwarten. Reissl erinnert daran, dass ja noch gar nicht klar sei, ob überhaupt eine SEM beschlossen werde, derzeit laufe ja nur das Einleitungsverfahren. Die SPD steht auf jeden Fall fest zur SEM und will, falls die CSU per Antrag eine Abstimmung erzwingt, werde man auf Kurs bleiben.

Reissl ist überzeugt, dass die SEM die einzige Möglichkeit ist, um im Nordosten zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Ziel einer SEM sei es, einen höheren Beitrag der Grundstückseigentümer zur notwendigen Infrastruktur zu bekommen als dies mit städtebaulichen Verträgen (plus Sobon) möglich ist. Mit der Sobon lasse sich nur Geld für Grundschulen einsammeln, nicht aber für weiterführende Schulen, die man in einem großen Neubaugebiet ja auch benötige. Mit einer SEM sei dies möglich.

"Unser Ziel ist nach vor die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum", sagt Grünen-Fraktionschefin Katrin Habenschaden. "Mit der CSU sehe ich allerdings gerade keinen Weg, diesem Ziel näher zu kommen." Die Stadt habe im Moment kein anderes Instrument als die SEM zur Hand, um ausreichend Wohnungen auch für Geringverdiener zu bauen. Wichtig sei vor allem, dass die Bodenpreise in einem verträglichem Rahmen bleiben, und dies könne nur die SEM erfüllen. Habenschaden erinnert daran, dass in Kliniken ganze Abteilungen nicht arbeiten könnten, weil es am Personal mangele. Aus diesem Grund sei bezahlbarer Wohnraum so wichtig. Problem sei, dass "der Punkt Enteignungen wieder und immer wieder" angeführt wurde. Mit diesem Kampfbegriff seien die SEM-Gegner ganz bewusst hausieren gegangen, obwohl die Stadt Enteignungen ja ausgeschlossen haben. Das betont auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Tag nach der CSU-Ansage: "Enteignungen, das habe ich von Anfang an betont und wiederhole es gerne, wird es mit mir nicht geben."

Die Grünen sind weiterhin für die SEM, wollen ihr Ja aber an ihre Forderungen koppeln: So sollen nur 91 der 600 Hektar bebaut werden, dies aber so dicht, dass man die 30000 Einwohner durchaus unterbringt. Das neue Viertel soll eine hervorragende Verkehrserschließung per MVV und Fahrrad erhalten und selbst autofrei sein.