"SEM-Gegner geißeln grün-rote Pläne für den Norden" vom 21. Juli, Kommentar "Spekulanten den Boden entzogen" und "Die ,SEM' lebt im Norden wieder auf", beides vom 9. Juli:

Grünland betonieren

Die Pläne des Oberbürgermeisters Dieter Reiter, den Münchner Norden rund um Feldmoching mit den letzten grünen Flächen komplett zuzubauen für Wohnungsbedarf für viele tausend Zuzügler sind abwegig und schädlich für das Leben in dieser Stadt. Woher sollen die vielen Menschen kommen? Inland? Ausland? Bei Amtsantritt hat Reiter gelobt, bei ihm werde "München München bleiben". Davon merkt man zunehmend weniger. In anderen Großstädten, etwa in Frankfurt, gibt es besondere Begrünungsprogramme. Auch auf Dächern. In München-Feldmoching dagegen sollen 900 Hektar bestes Grünland unter Beton verschwinden. Dr. Wolfgang Quint, München

Frischluftschneise bewahren

Sowohl in Ihrem Artikel als auch im Kommentar wird der Eindruck erweckt, dass nur die Grundstücksbesitzer, meist Landwirte und Gärtner, die SEM (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) und eine großflächige Bebauung ablehnen. Dies ist falsch. Auch eine breite Mehrheit der lokalen Bevölkerung will dies nicht, da hier Natur und Grünflächen in großem Maße zerstört werden.

Des weiteren werden im Kommentar die hiesigen Landwirte und Gärtner als "Spekulanten" hingestellt, die ihre Flächen nur halten, um die maximale Rendite herauszuholen. Wenn er genauer hinschauen würde, könnte der Autor sehen, dass genau aus diesen Betrieben Lebensmittel und Gemüse in Münchner Supermärkten verkauft werden und es viele Hofläden mit regionalen Produkten gibt. Dies sind alles Familienbetriebe, die mit Herzblut ihre Sache machen. Ihnen Spekulantentum vorzuwerfen, ist mehr als zynisch. Diese Betriebe arbeiten nach dem Mantra der Grünen, möglichst regional zu produzieren. Wie soll das in Zukunft möglich sein? Selbst wenn noch Flächen vorhanden sein sollten, werden den Betrieben wegen der Unsicherheiten, die mit einer SEM einhergehen, keine Kredite mehr gewährt. Der letzte Milch erzeugende Betrieb auf Münchner Stadtgebiet musste daher schon vor zwei Jahren schließen. Dazu kommen noch andere Aspekte, wie Überhitzung der Stadt durch fehlende Grüngürtel und Frischluftschneisen. Und aus diesen und noch viel mehr Gründen, ist dies alles hier schützenswert. Marco Pagnin, München