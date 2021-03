Von Linus Freymark

Das erste, was mir an Mohamed Khalil aufgefallen ist, war sein Lachen. So freundlich und vor allem ehrlich lachen Menschen selten - erst recht, wenn sie mit einem Journalisten zu tun haben. Aber bei Khalil war es direkt da.

Dass Khalil heute noch so lachen kann, ist umso erstaunlicher, wenn man seine Geschichte kennt. Khalil ist in den 90er Jahren in Sierra Leone großgeworden, einem Land, das von 1991 bis 2002 von einem Bürgerkrieg um einen der wertvollsten Rohstoffe der Welt zerrissen war: Diamanten. Etwa 10.000 Kindersoldaten mussten in diesem Konflikt kämpfen. Einer von ihnen war Mohamed Khalil. Als Achtjähriger wurde er entführt und gezwungen, Dinge zu tun, die nur im Krieg von einem verlangt werden.

Mit 15, nach dem Krieg, wollte Khalil einfach nur noch weg aus Sierra Leone. Denn die ehemaligen Kindersoldaten wurden auch nach dem Waffenstillstand weiter verfolgt, als Rache für Taten, die sie nicht zu verantworten hatten. Eine Art doppeltes Unrecht. Khalil ist nach Deutschland geflohen - und hat hier einen Werdegang hingelegt, der einfach nur beeindruckend ist: Realschulabschluss, eine Ausbildung bei BMW, Studium der Elektrotechnik. Und nicht nur das: In seiner Freizeit hat er sein Projekt "Severino Waters" hochgezogen, mit dem er Wasserbrunnen in Sierra Leone baut. Dort fehlt es an Vielem. Doch am Anfang des Teufelskreises aus Armut, Hunger und Perspektivlosigkeit steht das Wasser.

Wie findet man die Kraft nach all dem Schrecklichen, das man in Sierra Leone erlebt hat, dort ein Projekt zu starten, das rund 25.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt? Davon und von noch vielem mehr hat mir Mohamed Khalil bei unseren zwei Treffen erzählt.

