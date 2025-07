Die Zeit beim Joggen verbessern, Freundschaften pflegen und gut im Studium sein: Junge Menschen sind oft besonders anfällig dafür, sich ständig selbst optimieren zu wollen. Und sind in den Sozialen Medien permanent Vergleichen ausgesetzt. Wie Münchner Studierende damit umgehen.

Von Katharina Haase

Auf dem Rasen am Eisbach unweit des Milchhäusls tummeln sich an diesem frühen Nachmittag unzählige Menschen zum Entspannen. Auch Moritz von Strempel, 23 Jahre alt und Student der Biochemie, ist mit Freunden im Englischen Garten verabredet. Zeit für ein paar kurze Fragen nimmt er sich gerne. Ob er schon mal eine To-Do-Liste geschrieben hat? „Ja klar, dauernd!“, so von Strempel. „To-Do-Listen sind voll mein Ding!“ Und nicht nur seins.