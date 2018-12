14. Dezember 2018, 18:48 Uhr Selbstbestimmtes Leben Barrieren im Alltag, Barrieren im Kopf

Nadja Rackwitz-Ziegler, Vorstandsmitglied im Behindertenbeirat München, weiß, wie schwer es Betroffene haben, an Förderungen zu kommen - obwohl sie ihnen zustehen

Interview von Monika Maier-Albang

Was erschwert behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben? Nadja Rackwitz-Ziegler hat viele Antworten. Sie ist seit 2015 im Vorstand des Behindertenbeirats und lebt mit zwei Jugendlichen mit Down-Syndrom in einer Patchworkfamilie.

SZ: Einer Fünfjährigen, die geistig behindert ist, die nicht laufen kann, wird von der Krankenkasse das Pflegebett verweigert. Wie kann so etwas sein?

Nadja Rackwitz-Ziegler: Ich unterstelle jetzt mal allen Kassen, dass sie ihren Mitarbeitern nicht die Anweisung geben, jeden zweiten Antrag erst mal abzulehnen, um Kosten zu sparen. Aber Betroffene haben schon oft den Eindruck, dass die Kassen so handeln, weil sie hoffen, dass die Betroffenen es nicht schaffen, sich emotional auf diesen Kampf einzulassen.

Der Kampf um was?

Betten, Reha-Buggys, den Umbau der Wohnung. Die Wege, an das zu kommen, was einem zusteht, sind unheimlich lang und kompliziert. Man muss sich im Behördendeutsch zurechtfinden, Fristen einhalten, Einspruch gegen Ablehnungen einlegen. Betroffene und deren Familien fühlen sich da oft sehr macht- und hilflos dem System gegenüber.

Was kostet so ein Bett?

Ein Therapiebett, das hydraulisch höhenverstellbar ist und so den Rücken der Eltern entlastet, kostet schon einige Tausend Euro. Ich verstehe ja, dass die Kassen unter Kostendruck stehen. Aber oft ist so ein Hilfsmittel auch eine Investition in die Gesundheit der Angehörigen. Es ist der Klassiker, dass ein Elternteil einen Bandscheibenvorfall bekommt - und dann für die Pflege ausfällt. Die Folgekosten stehen dann in keinem Verhältnis. Generell müssen die Verfahrenswege transparenter werden - und schneller. Wenn mein Rollstuhl kaputt ist und ich bekomme das Geld für die Reparatur nicht zügig, dann ist meine Teilhabe dahin.

Eltern erzählen, dass es schwieriger wird, Hilfsmittel zu bekommen, je älter das Kind wird.

Die Erfahrung machen wir auch. Da steckt ein fragwürdiges Menschenbild dahinter, eines, das davon ausgeht, dass ein behinderter Mensch ab der Pubertät nicht mehr fähig ist zu lernen. Da steht der Gedanke im Vordergrund: Da kann man eben nichts mehr machen. Der Gegenentwurf ist: Das ist ein Mensch, von dem wir glauben, ihn dabei unterstützen zu können, dass sein Leben ein gutes, positives, wertvolles wird.

Was sind die Barrieren, die behinderten Menschen Teilhabe erschweren?

Natürlich sind da zum einen die physischen Barrieren im Alltag. Aber die Barrieren im Kopf der anderen zermürben die Betroffenen besonders. Sie haben das Gefühl: Mein Alltag ist ohnehin schon so schwierig. Und dann muss ich mich immer wieder rechtfertigen, muss betteln um Dinge, die mir eigentlich zustehen. Dabei wird nächstes Jahr die UN-Behindertenrechtskonvention zehn Jahre alt. Darin haben wir als Gesellschaft uns verpflichtet, Barrieren abzubauen. Wir sind in vielen Punkten nicht weit gekommen. Da muss der Gesetzgeber noch mal genau hinsehen.

Wo zum Beispiel?

Beim öffentlichen Nahverkehr, bei den Zugängen zu öffentlichen Gebäuden. Wohnraum ist ein ganz schwieriges Thema, hier in München generell, aber für Behinderte besonders. Wo Bestandsbauten barrierefrei umgebaut werden können, müssen Gelder schneller fließen. Die Stadt München kann hier gar nicht so viel nachbauen, dass es reicht. Umso wichtiger wäre, dass die Bundesregierung Druck auf die Privatwirtschaft ausübt. Es braucht hier strikte Vorgaben, dass bei größeren Bauvorhaben ein bestimmter Anteil von Wohnungen behindertengerecht sein muss. Und es ist für die Unternehmen immer noch zu leicht, sich durch die Ausgleichsabgabe von der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen freizukaufen. Auch das Bildungssystem ist immer noch gruselig.

Gibt es auch Fortschritte?

In München funktioniert es mittlerweile ganz gut, wenn Hilfsmittel für den Schulalltag anzuschaffen sind. An den Schulen wurden auch viele bauliche Barrieren abgebaut, was gut ist für Kinder mit körperlichen Behinderungen. Bei Kindern mit anderem Unterstützungsbedarf läuft die Inklusion im normalen Schulalltag aber immer noch schleppend.

Die Lobby ist zu klein?

Ja, das ist so. Aber ich frage mich immer, ob es für andere Menschen wirklich so schwierig ist, sich vorzustellen, dass Behinderung jeden und jede zu jeder Zeit treffen kann. Ich kann zur Arbeit laufen und komme selbst querschnittsgelähmt nach Hause. Oder eines meiner Kinder, das ich gesund geboren habe, hat einen Unfall. Ich habe das Gefühl: Je härter das Überleben da draußen wird - mit der beschleunigten Arbeitswelt, der Digitalisierung, dem mangelnden Wohnraum - umso eher geraten Menschen mit Behinderungen aus dem Blickfeld. Weil sie ja eh nicht mitkommen in dieser Leistungsgesellschaft. Angeblich.