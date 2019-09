Normalerweise habe sie vor dem Schulbeginn deutlich mehr Vorlaufzeit für organisatorische Dinge, berichtet Sabine Farber. Dieses Jahr sei das halt anders. "Aktuell habe ich noch nicht mal einen Bleistift", sagt die Sekretärin des Gymnasiums. Sie hält ihren Autoschlüssel in der Hand und schaut nach draußen, ein Bauarbeiter ebnet mit einer Walze den Weg, der zum Eingang führt. Aktuell dürfe man den nicht betreten, erklärt Farber. "Mein Auto steht leider im Weg", sagt sie, "jetzt komme ich aber nicht hin um es umzuparken."

Die 52-Jährige lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Letzte Woche stellte sie die ersten Schränke an die richtigen Stellen und fing an zu putzen, es gab keinen Strom und die Außenanlagen waren noch eine Baustelle. Trotzdem weiß sie, dass bis zum Schulbeginn noch ein kleines Wunder geschehen muss. "Ich bin mir aber sicher, dass wir das hinkriegen.

Man spürt die Aufbruchsstimmung", betont Farber. Zuvor arbeitete sie 14 Jahre lang als Sekretärin am Gymnasium Olching. Jetzt habe sie zwar einen weiteren Arbeitsweg, den nehme sie aber gerne in Kauf. "Das Gebäude gefällt mir wahnsinnig gut, weil es so hell, weitläufig und offen ist", schwärmt sie. Auf der anderen Seite sei genau das ein Problem, beispielsweise in Bezug auf die Sicherheit der Schüler. "Darüber wird noch diskutiert", berichtet sie. "Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und wir gemeinsam einen Rahmen für die Ausbildung der Schüler schaffen", sagt Farber. Es sei immer etwas Besonderes, die Entwicklung der Kinder zu sehen.