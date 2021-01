Von Thomas Anlauf

Die grauen Schreibtischlampen mit dem Knick stammen noch aus den Anfangstagen. Wann das war? Ein Poster an der Wand des kleinen Büros gibt erste Hinweise: Werbung für die Olympischen Spiele in Barcelona von 1992. Über dem Fernseher in einer Schrankecke ist ein altes Poster zu erkennen, auf dem steht: "Einmal Löwe, immer Löwe". Umzugskartons stapeln sich in einer Ecke, unters Fenster ist ein vergilbtes Sofa gequetscht. Mittendrin sitzen zwei Männer an ihren Schreibtischen, sie scheinen sich dort wohl zu fühlen. Immerhin seit genau 30 Jahren teilen sie ihr Büro - und so wie es aussieht, werden die beiden dort gemeinsam bis zu ihrer Rente bleiben. Herbert Stiglmaier und Frank Meißner sind seit 1991 ein sich treues Team, das es so nur selten in der Medienlandschaft gibt. Vielleicht liegt das an ihrem durchaus entspannend klingenden Aufgaben: Die beiden Redakteure des Bayerischen Rundfunks machen Freizeit.

Die gleichnamige Sendung, die bis 2007 noch "Freizeit-Magazin" hieß, war ein großes Abenteuer für die damals jungen Journalisten. Stiglmaier wurde vom BR vom Süddeutschen Rundfunk nach München geholt, wo er damals Politikredakteur war. Meißner wiederum stieß als Sportchef von Radio Gong zu Stiglmaier. Sie sollten eine Sendung entwickeln, die es so noch nicht gab: raus aus dem Studio, rein ins Leben. Die Idee war, Geschichten aus dem Leben zu erzählen, irgendwie erdig bayerisch, ein bisschen frech und witzig, aber auch informativ. Dazu brauchten Stiglmaier und Meißner Moderatoren, die buchstäblich jeden Unfug mitmachten, den sie ihnen aufgaben. Schließlich galt es auch, Dinge auszuprobieren, die ein Normalsterblicher auf der Wohnzimmercouch niemals wagen würde. Stefanie Tücking war so ein Glücksfall. "Stefanie war eine Abenteuerfrau", erinnert sich Stiglmaier. "Die war absolut geländetauglich."

Dabei startete die erfolgreiche Sendereihe mit einer Katastrophe: Der eigentliche Start am 17. Januar 1991, der im BR groß beworben worden war, fiel aus. Am Tag vor der Premiere begannen die US-Alliierten mit einem massiven Luftkrieg gegen den Irak. Die Operation "Desert Storm" hielt die Welt im Atem, an eine leichte Freizeit-Sendung war nicht zu denken. Die nachgeholte Erst-Sendung am 31. Januar stand auch nicht gerade unter einem guten Stern. Thema der halbstündigen Sendung sollte Eissegeln auf den Kärntner Seen sein. Doch bei den Dreharbeiten herrschte drei Tage lang Flaute. Also improvisierte die kleine Redaktion kurzerhand: Die 2018 gestorbene Moderatorin Stefanie Tücking, die durch die Musiksendung "Formel Eins" bekannt war, setzte sich für den Dreh kurzerhand auf einen Schlitten, krachte bei der Abfahrt allerdings in eine Bierbank und brach sich zwei Rippen.

Detailansicht öffnen Teamplayer: Die BR-Redakteure Herbert Stiglmaier (links) und Frank Meißner betreuen seit 30 Jahren das Magazin "Freizeit". (Foto: Max Hofstetter/BR)

Die schmerzhafte Erfahrung der Moderatorin gleich zu Beginn zieht sich seit drei Jahrzehnten, wenngleich nicht beabsichtigt, durch die Sendungen. Denn Stiglmaier und Meißner stellen den Frontleuten vor der Kamera durchaus herausfordernde Aufgaben. Ein Moderator kippte mal bei der Weinlese nach vorne in die Trauben, dann schnitt er sich während des Drehs beim Schälen in den Finger. Die wohl härtesten Prüfungen muss wohl Max Schmidt über sich ergehen lassen: Der Schauspieler (er spielt unter anderem den Wirt Wolfi in den Eberhofer-Krimis) war zuletzt beim Eisschwimmen im Einsatz. Er musste in einer Hunderte Meter hohen Steilwand biwakieren und als Bungee-Springer in die Tiefe hüpfen. "Der Max fragt immer: Habt ihr das schon gemacht?", erzählt Frank Meißner. Wenn einer der beiden Redakteure nickt, dann lässt er sich breitschlagen, auf ein Pferd zu steigen oder sogar mit Haien zu tauchen.

Max Schmidt gilt als Glücksfall für die Redaktion. Der Münchner mit den dicken Koteletten hat der Sendung, seit er im Jahr 2003 eingestiegen ist, einen besonderen Stempel aufgedrückt. Als "Schmidt Max" und mit dem alten grünen Opel Kadett seines Großvaters zieht er durchs Land und interviewt Menschen, die etwas Besonderes oder aber auch scheinbar Alltägliches tun. Stiglmaier - ausgebildeter Sommelier und Wein-Kritiker bei der SZ - ist der Genießer unter den beiden Redakteuren. Er hatte sich für eine Sendung ausgedacht, dass Max Schmidt mal mit dem Koch Otto Geisel etwas Schmackhaftes aus einem Römertopf zaubern soll. Also zog Schmidt los, kaufte einen Tontopf beim Kustermann und Kalbshaxen bei der Metzgerei Eisenreich auf dem Viktualienmarkt. Die Sendung war ein voller Erfolg. In den Tagen nach Ausstrahlung der Sendung kamen zahlreiche Kunden zur Metzgerei und wollten auch Kalbshaxen und dazu auch noch einen Römertopf kaufen.

Ähnlich erging es einem Kaffeeröster am Tegernsee: Der Schmidt Max sollte ihn für eine Sendung besuchen und fuhr mit der Oberlandbahn hin. Laut Drehbuch stieg er aus Versehen schon in Gmund aus und spazierte kurzerhand zu Fuß bis zu seinem Gesprächspartner. Natürlich kam er viel zu spät zum Termin, aber der Schmidt Max sagte dann vor der Kamera ganz unschuldig: "Aber schee war's am See." Nach der Sendung pilgerten dann Ausflügler nach Gmund, spazierten am Ufer entlang zur Rösterei und wollten dort auch diesen köstlichen Schmidt-Max-Kaffee haben.

Detailansicht öffnen Audienz beim Papst Franziskus: Redakteur Frank Meißner (M.) und Moderator Max Schmidt. (Foto: BR)

Es ist wohl das Erfolgsrezept der beiden "Freizeit"-Redakteure Stiglmaier und Meißner, dass sie und ihr Moderator schmunzelnd, aber interessiert "auf alltägliche Besonderheiten hinweisen", wie BR-Direktor Thomas Hinrichs es formuliert hat. "Wir sind schon auch Trüffelschweine", sagt Frank Meißner. Ständig arbeiten sie parallel an neuen Sendungen, oft kommt ihnen der Zufall einer Begegnung zu Hilfe. Dann schauen sich die Redakteure die möglichen Protagonisten und die Umgebung genauer an, schreiben ein Drehbuch, und es kann losgehen.

Den beiden Journalisten, die seit nun drei Jahrzehnten in einem Zimmer auf dem riesigen BR-Gelände an der Floriansmühlstraße arbeiten, kommt dabei zugute, dass sie ziemlich unterschiedliche Typen sind: Der 60-jährige Stiglmaier sieht sich als Genussmensch und einen, der gerne viel und weit reist. Meißner wiederum ist laut Stiglmaier eher "der nordische Typ", der Herausforderungen in der Natur sucht. Den 58-Jährigen kann man im Winter auch bei Minusgraden gelegentlich an der Isar oder dem Lech beim Fliegenfischen zusehen. Dadurch ergeben sich durchaus ziemlich unterschiedliche Themen, die sie für ihre Sendung entwickeln. Trotzdem haben beide eine gemeinsame Leidenschaft neben ihrer "Freizeit"-Sendung - den TSV 1860 München. Seit vielen Jahren haben sie Dauerkarten in Block L, Reihe 17, Sitze 33 und 34.

Die Zeit des aktiven Fußballspielens ist für beide vorbei, die Knie, die Bandscheiben und was es eben so gibt, wenn man gemeinsam altert. Manche Sendungen sind deshalb auch etwas ruhiger, wenngleich nicht weniger kurios. Vor einigen Jahren bekam Max Schmidt den Auftrag, Papst Franziskus zu besuchen. Sie stellten den Kontakt zum Vatikan her und erhielten tatsächlich eine Einladung. Bei einem Gottesdienst unterhielt sich Franziskus tatsächlich mit Schmidt, und auch Frank Meißner sagte einen Satz zum Papst. Er drückte ihm sogar die Hand, in der hielt er eine Playmobil-Figur seines Sohnes. Seither ist die Plastikpuppe der Talisman der Familie Meißner. Und die Sendung hat vom Papst den Segen.