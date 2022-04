In der Produktion "Sein oder Nichtsein" bringen Leyla Bischoff, Jan Viethen und Ursula Berlinghof (v. li.) in ihren wechselnden Rollen zum Staunen.

Von Egbert Tholl, München

Als Ernst Lubitschs Film "Sein oder Nichtsein" 1942 in die Kinos kam, musste sich der Regisseur mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er verharmlose Krieg und Diktatur. Inzwischen gilt der Film längst als Meisterwerk, und was damals viele nicht sahen, ist die Bitterkeit, die dieser brillanten Komödie innewohnt. Komödie ist ohnehin falsch, eher ist der Film, basierend auf dem Theaterstück "Noch ist Polen nicht verloren", eine tragische Farce. Wenn auch mit Happy End.

Zur Erinnerung kurz die Handlung: In Warschau probt eine Theatertruppe ein antifaschistisches Stück, vor der Premiere überfällt Hitler Polen, die Schauspieler spielen nun lieber "Hamlet", was zu der berühmten Szene führt, dass immer, wenn Joseph Tura, Star der Truppe, zum großen Monolog ansetzt, jemand im Publikum aufsteht und den Saal verlässt. Es ist der polnische Flieger Sobinski, der ein Techtelmechtel mit Turas Gattin hat. Und wenn der monologisiert, ist Maria Tura frei. Es folgen aberwitzige Volten, ein Doppelagent wird enttarnt und erschossen, die Schauspieler geben sich als falsche Nazis aus und führen die echten an der Nase herum. Aber stets lastet auf ihnen die Todesgefahr, am Ende gelingt die Flucht.

Lea Ralfs hat aus diesem Stoff nun am Zentraltheater ein Meisterwerk erschaffen, mit fünf grandiosen Schauspielerinnen und Schauspielern in etwa 20 Rollen. Die brauchen nicht viel, ein paar Kostüme und vor allem sich selbst, sie wechseln mit äußerster Präzision von einer Rolle in die andere, Ursula Berlinghof macht einen dabei einfach nur Staunen, Max Wagner und Jan Viethen tun es ihr gleich, Leyla Bischoff hat bemerkenswertes Talent für trockene Komik, Laura Egger bringt erotische Grandezza mit. Auch bei Ralfs ist, trotz der aberwitzig lustigen Rasanz, Platz für das Bittere, für Not und Drang. Darf man jetzt dieses Stück spielen und lachen? Man muss. (Nächste Termine Ende April und im Mai).